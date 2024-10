Candidato demócrata a sheriff de Miami-Dade afirma ser el único idóneo para el cargo

Reyes, de 47 años, quien ganó en las pasadas elecciones primarias con un 47% de los votos, aseguró que es el candidato mejor preparado para liderar la nueva oficina.

“Recibí el doble de los votos de mis adversarios; eso refleja el apoyo de la comunidad”, subrayó.

Experiencia

Durante la campaña, se ha cuestionado la experiencia de Reyes para ocupar el puesto. Sin embargo, el jefe de seguridad pública de Miami-Dade se considera el único candidato “con experiencia en liderazgo ejecutivo a nivel de coronel y de director ejecutivo en una de las oficinas de sheriff más grandes de EEUU, en el vecino condado de Broward”. “Es una oficina completamente independiente del gobierno local. Mientras que, en los últimos 60 años, nadie en el Departamento de Policía de Miami-Dade ha tenido ese mando ni la responsabilidad de establecer los departamentos necesarios dentro de una oficina de sheriff”.

“Tengo el conocimiento necesario para identificar los recursos y comenzar la transición hacia una oficina independiente desde el primer día, como lo exigieron los votantes en el referéndum de 2018”.

Reyes explicó que, durante cuatro años, de los 22 que estuvo en la oficina del sheriff de Broward, fue responsable de gestionar más de 1.200 millones de dólares en presupuesto. “Comparecí frente a la Comisión de ese condado para negociar el presupuesto y demostré mi capacidad de mantenerlo balanceado. Nadie en el Departamento de Policía de Miami-Dade tiene esa experiencia. Esa es una de las razones por las que el sindicato que representa a los policías del Departamento me brindó su respaldo”.

Según Reyes, la alcaldesa Daniella Levine Cava lo contrató para cambiar la cultura y desafiar el statu quo de la organización policial de Miami-Dade.

DSCN3016.JPG James Reste es el jefe de seguridad pública del condado Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Contrincante

Reyes afirmó que el cargo más alto ocupado por Cordero-Stutz ha sido el de asistente de directora, “una de las cuatro asistentes”, precisó. “En el punto máximo de su carrera, Cordero-Stutz ha sido responsable del 20% de la organización, mientras que yo, como director de seguridad pública, soy responsable del 100% de lo que ocurre en el Departamento. Ella lidera una de las divisiones bajo mi mando”.

A los que dudan de su experiencia, Reyes les dijo: “He trabajado durante 22 años en una oficina de sheriff; sé a dónde vamos y sé cómo llevarlos allí”.

Independencia

También se dirigió a quienes cuestionan su independencia. “Mi contrincante y yo fuimos promovidos por la alcaldesa Levine Cava: ella a asistente de director y yo a director. A diferencia de mi adversaria, estoy orgulloso de contar con el apoyo de la alcaldesa. Creo que es importante tener la referencia de tu jefe previo cuando solicitas un trabajo, como lo estoy haciendo ahora al pedir el voto para ser el próximo sheriff del condado”, enfatizó Reyes. "En cambio, Cordero-Stutz no tiene referencias ni de la directora presente ni del anterior".

Llegados a este punto, el candidato demócrata aclaró, “la alcaldesa no me trajo a Miami-Dade; un grupo de sheriffs, contratados por la alcaldesa para una búsqueda de talento a nivel nacional, me reclutó por mi liderazgo y mi experiencia de trabajo en una oficina independiente. Lo que significó un regreso a casa, aquí donde me crie en Miami-Dade”.

Presupuesto

Sobre el presupuesto proyectado de 1.000 millones de dólares para la nueva oficina, Reyes señaló que ese fondo es solo para la parte policial. “Si la oficina incluyera las cárceles, se necesitarían otros 500 millones”. Además, explicó que la Comisión ha reservado fondos adicionales para que el nuevo sheriff negocie teniendo en cuenta sus prioridades futuras.Comparó el presupuesto con la oficina de Broward que es de 1.200 millones de dólares, pero el del condado vecino incluye el presupuesto policial, correccional y del cuerpo de bomberos.

Enfoque de la nueva oficina

Reyes afirmó que se debe reevaluar la distribución de recursos. “En los últimos diez años, la población de Miami-Dade ha crecido, especialmente al sur del condado y en áreas al este y oeste del Turnpike. Debemos redistribuir los recursos existentes antes de solicitar más”.Otra de sus prioridades es ampliar el modelo de respuesta coordinada, Un programa piloto en el que un oficial trabaja junto a un profesional de salud mental para atender llamadas y evitar el uso de la fuerza innecesaria.

Corrupción

Reyes manifestó su interés en intervenir en casos de corrupción en las Juntas de Asociaciones de Propietarios de Condominios y además establecer una unidad independiente para investigar los casos corrupción pública.

“Estoy listo”

El candidato demócrata concluyó que la experiencia es clave en esta elección: “Al establecerse una oficina de sheriff después de más de 60 años, es crucial contar con una persona con experiencia en liderazgo ejecutivo que desde el primer día pueda garantizar la seguridad pública de manera eficiente. Ese soy yo”.

