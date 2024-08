James Reyes: "El puesto de sheriff no debería ser partidista"

MIAMI. - La oficina constitucional con más pretendientes de las cinco que se crearán en Miami-Dade a partir de las elecciones generales de noviembre, es la del sheriff o aguacil del condado. Según el Departamento de Elecciones, 15 candidatos (cuatro demócratas y once republicanos) se enfrentarán en sus respectivas primarias el próximo 20 de agosto y solo dos representarán a sus partidos en los comicios generales de noviembre, de los que emergerá el primer sheriff del condado en 65 años.

Perfil

Reyes, de 46 años, nacido en Cuba, es graduado en Criminología de la Universidad Barry, en Miami Shores, y tiene un máster en Justicia Criminal por la Universidad de Cincinnati. Durante 25 años desarrolló su carrera policial en la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

“Empecé mi carrera como cadete en la academia de policía del condado de Broward atendiendo prisiones”, donde lidió con personas con problemas de salud mental.

“Descubrí que tenía un don para relacionarme con personas en momentos críticos de sus vidas”, una cualidad que le facilitó convertirse en el sargento de la Unidad de Respuestas a Crisis que, como su nombre indica, “actúa cuando las personas que sufren problemas de salud mental caen en crisis”.

Nueva Oficina del sheriff

Para Reyes, la diferencia de la nueva oficina del Sheriff y el Departamento de Policía del condado es cultural y filosófica. “Un sheriff no solo hace cumplir las leyes, sino que también actúa como la conciencia de la comunidad”, argumentó.

Además, el alguacil es elegido por el pueblo y tiene una visión más amplia que incluye todas las áreas y ciudades del condado, aunque estas tengan su propio Departamento de Policía, explicó.

“Si un contribuyente de una ciudad donde existe un Departamento de Policía llama al sheriff con una queja sobre un problema, el sheriff debe contactar al jefe del Departamento policial correspondiente, plantearle la queja, averiguar si cuenta con los recursos necesarios para solucionarlo. Si, transcurrido un tiempo, el problema continúa, el sheriff debería intervenir”.

En el contexto electoral, lamenta que el puesto de sheriff sea partidista “ya que es una oficina que debe servir a todos sin distinción política”.

Entre las ventajas de la nueva oficina, Reyes indicó que elimina la burocracia a la hora de solucionar problemas. “El Departamento de policía tiene la influencia de 14 personas: la alcaldesa y los 13 comisionados del condado. Algo que se elimina con la oficina del sheriff. Se gana en agilidad para cumplir con los retos”.

Aboga por que la cárcel caiga bajo jurisdicción del sheriff para evitar la duplicidad de recursos y esfuerzos.

“Por ejemplo, los oficiales de correccionales que trabajan bajo el Condado no tienen la autoridad de arrestar. Para producir un arresto, tienen que llamar a otro oficial del Departamento de Policía para que este lo haga. Algo inconcebible que produce ineficiencia e impacta la seguridad pública”.

Apoyos

Sobre los apoyos que ha recibido durante su campaña, afirma que los más importantes provienen de los oficiales y empleados civiles con los que ha trabajado, así como de la comunidad. También es crucial el apoyo de los líderes políticos como la alcaldesa de Miami-Dade y el sheriff del condado de Broward.

Su carrera

“Trabajar para cuatro diferentes sheriffs me ha dado una experiencia única para desempeñar esta posición. Estoy muy orgulloso de que, después de trabajar con los cuatro, fui ascendido de rango por cada uno de ellos”. A lo largo de su carrera, que comenzó como oficial, pasó por todos los grados: sargento, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel.

“Logré llegar a ser el primer hispano, en una organización que tiene más de 100 años de existencia, en alcanzar el rango de teniente coronel y coronel”, subrayó.

“Los últimos cuatro años en Broward serví como director ejecutivo, responsable de la administración de los servicios policiales, cuerpo de bomberos, rescate y correccional, que es casi todo lo que estoy haciendo ahora en Miami-Dade”.

Entre los proyectos que realizó en Broward destaca el Real Time Crime Center, el primero de la historia, “lleno de tecnología con acceso a las cámaras de vigilancia de las escuelas, puertos, aeropuertos y las áreas vulnerables del condado”. También se siente orgulloso de haber contribuido al Centro de Entrenamiento de Broward para todo el sur de Florida.

Retos

“El principal reto es la propia transición del Departamento de Policía a la Oficina del sheriff. Los primeros cuatro años van a ser difíciles”, auguró.

“El otro reto importante es cambiar la cultura del Departamento a la Oficina del Sheriff. Esta última está más presente e involucrada en los eventos y la vida diaria de la comunidad”.

Otro gran desafío está relacionado con la salud mental. Reyes explicó que el 70% de la población carcelaria sufre de problemas mentales. “Tenemos que ampliar el modelo de respuesta coordinada en las llamadas de emergencia. Actualmente, comenzamos a enviar a determinadas llamadas no solamente a un oficial, sino también a un profesional licenciado en salud mental. Una medida que evita el uso de la fuerza innecesaria y que una persona enferma termine en la cárcel, con todas las implicaciones que la privación de libertad tiene para su vida. En su lugar, es enviada a un centro de salud mental a recibir los servicios sanitarios correspondientes”.

Corrupción

“La lucha contra la corrupción es una de mis tres prioridades. En los primeros 30 días voy a crear una unidad independiente de lucha contra la corrupción pública. Habrá una gran diferencia en la forma de operar y muchas personas nerviosas”, advirtió. La unidad tendrá una línea de teléfono para reportar los casos de corrupción.

Reyes considera crucial educar a los residentes en la lucha contra el fentanilo y la corrupción en las comunidades de propietarios. Es importante que se conozcan estos problemas para que sepan enfrentarlos y denunciarlos. “La clave está en la prevención”.

Copa América

En la entrevista Reyes, que es el jefe de seguridad pública del condado, se refirió al desorden multitudinario ocurrido en el partido final de la Copa América en el estadio Hard Rock, donde miles de personas con boletos no pudieron entrar mientras otros, sin tickets, accedieron de manera desorganizada y violenta poniendo en riesgo la vida de varias personas.

“El Hard Rock nos contrató, pero ellos vinieron con el plan de seguridad y determinaron los recursos necesarios. Por otra parte, no recibimos datos de inteligencia de nuestro departamento de seguridad que indicaran que más de 15.000 personas sin boletos intentarían entrar a la fuerza. A pesar de eso, cuando vimos lo ocurrido en el partido de Carolina del Norte, entre Uruguay y Colombia, donde hubo un gran altercado en las gradas, agregamos más oficiales al plan previsto, superamos la cifra que se utilizan en eventos como la Super Bowl”.

Reyes considera que uno de los fallos pudo ser el control de las entradas al estadio, pero rehusó ser categórico porque, “estamos preparando un reporte para evaluar lo que salió mal, donde estarán disponibles todos los detalles”.

A la pregunta de si considera que la desorganización en la entrada al estadio le pueda pasar factura a sus aspiraciones al cargo de sheriff, Reyes respondió:

“Creo que estos eventos no te suceden si no estás en una posición de liderazgo. Es fácil ser criticado por otros candidatos que no han tenido que enfrentarse a estos retos. Cuento con la preparación y la experiencia para ocupar el cargo de sheriff del condado”.

El próximo 20 de agosto, Reyes se enfrentará en las elecciones primarias demócratas a John Barrow, Susan Khoury y Rickey Mitchell.