Candidato a sheriff: "Tenemos que combatir la corrupción pública"

“No podemos permitir que Miami-Dade se convierta en Filadelfia, Chicago o San Francisco”, dijo quien se ha desempeñado como oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida desde 1987.

Según Sánchez, es necesario “analizar bien lo que funciona y lo que no funciona” en la Policía del condado. “Hay que mejorar la Policía, con más oficiales en las calles y más comunicación con la comunidad”, enfatizó.

-¿Cuáles van a ser sus prioridades si sale electo como alguacil?

Mis prioridades son analizar el departamento de policía lo más rápido posible, ver lo que funciona y lo que no funciona, hacer cambios trabajando con todo el mundo en el departamento, también trabajando con la alcaldía y los comisionados para mejorar el departamento de policía, poniendo más policías en las calles, mejorando lo que es la policía comunitaria, tener una mejor relación y comunicación con los diferentes sectores de nuestra comunidad.

-¿Qué lo diferencia a usted de los otros candidatos?

Creo que la experiencia mía de 36 años siendo policía para el Florida Highway Patrol, en donde he tenido casi todas las posiciones de especialidad, incluyendo los últimos 15 años que he sido el vocero de ese departamento, así que he sido la cara del departamento en los momentos más difíciles en esta comunidad. También debo mencionar mi experiencia legislativa. Fui comisionado de Miami, una de las ciudades más grandes del sur de la Florida, con un presupuesto millonario. Fui presidente de la Comisión tres veces en los 11 años que serví como comisionado. También fui presidente del sindicato de policías del estado, allí tuve la gran experiencia no solamente de manejar contratos, sino también de negociar representando a los policías y a la administración. Asimismo, fui presidente del Downtown Development Authority y del Bayfront Park, pero sobre todo tengo una experiencia muy importante para poder trabajar con los otros oficiales electos, incluyendo la alcaldesa del condado y quien sea el alcalde en ese tiempo, y los comisionados para hacer una transición pacífica, que no tenga complicaciones para poder lograr las metas, que es lo que ha pedido la comunidad, que quiere un departamento de alguacil con una persona responsable.

-¿Este anuncio es ya una decisión tomada oficialmente? ¿Qué pasará con su cargo en el Florida Highway Patrol?

El departamento me exige que cuando anuncie mi candidatura oficial, tengo que tomar una decisión, pedir una ausencia voluntaria o retirarme del departamento. Le estoy pidiendo a los otros candidatos que se están postulando, que representan también a otros departamentos de policía, que hagan lo mismo porque no es justo que uno esté trabajando y haciendo campaña y que los contribuyentes estén pagando el salario. Creo que es lo correcto, si uno va a ser alguacil elegido por el pueblo, tiene que respetar las leyes y hacer lo que es moralmente correcto.

-¿Cuál es su mensaje para los hombres y mujeres de la policía de Miami-Dade?

El Departamento de Policía de Miami-Dade funciona adecuadamente, está prestando un buen servicio. Pero tenemos que ver en qué tiene eficiencia y encontrar cosas que no funcionan muy bien para mejorarlas. Mi mensaje es que no deben tener miedo porque vayan a perder su trabajo. Tenemos que trabajar juntos para poder lograr lo que queremos, y es tener una comunidad donde se respete todo el mundo, donde los residentes y los visitantes no convivan con miedo. Algo que me preocupa mucho es la falta de respeto a la ley que estamos viendo todos los días en las noticias, y también nos preocupa lo que está pasando en nuestra nación, en donde muchas ciudades han perdido el respeto a la ley y el orden, como Filadelfia, Chicago y San Francisco. No podemos permitir que Miami-Dade se convierta en esas ciudades y no se va a convertir por la siguiente razón, y es porque vamos a enfocarnos en aplicar las leyes y combatir a los criminales de nuestra comunidad para asegurar que todos los que viven en Miami-Dade no vivan con miedo.

-¿Qué es lo que más la preocupa del Departamento de Policía de Miami-Dade?

Es una gran preocupación que el Departamento de Corrupción ha sido desmantelado o lo han reducido. Tenemos que combatir los crímenes de bajo nivel y los crímenes mayores, pero también la corrupción pública, los abusos y la corrupción en las asociaciones de condominios y de casas. No solamente eso, también el robo de vehículos. Eso es lo que quiere el pueblo, ley y orden, y se lo merece.

A tener en cuenta

En la lista de aspirantes, Ricky Mitchel, demócrata, figura con más de 280 mil dólares recaudados para su campaña. El republicano con mayores fondos de campaña es Rosanna Cordero-Stutz, quien ha reportado alrededor de 33 mil dólares.

Actualmente, el alcalde en ejercicio es quien tiene las funciones de alguacil en el condado. Una enmienda constitucional requirió que Miami-Dade eligiera un sheriff este año.

El condado no ha tenido un sheriff electo desde 1966, cuando el puesto fue eliminado como resultado de un amplio escándalo de corrupción. Las elecciones primarias para el cargo están programadas para el 20 de agosto, a las que seguirán las elecciones generales el 5 de noviembre de 2024.