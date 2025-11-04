martes 4  de  noviembre 2025
ELECCIONES

Candidato Steven Meiner llega al City Hall y reafirma su compromiso con los residentes de Miami Beach

“Hemos hecho un gran trabajo en los dos últimos años que he sido alcalde. Nuestro índice de criminalidad ha disminuido en un 19% y es algo que ha podido apreciar los residentes”, dijo.

El candidato Steven Meiner arriba al Ayuntamiento de Miami Beach acompañado de su equipo de campaña.

El candidato Steven Meiner arriba al Ayuntamiento de Miami Beach acompañado de su equipo de campaña.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
Embed

Miami Beach. – Durante la jornada electoral de este martes, el alcalde en funciones y aspirante a la reelección en estos comicios municipales, Steven Meiner, llegó al City Hall de Miami Beach acompañado por miembros de su equipo de trabajo y voluntarios de campaña.

En entrevista con Diario Las Américas, el político reiteró su compromiso con el bienestar de los residentes. Destacó que su prioridad seguirá centrada en fortalecer los servicios públicos y la calidad de vida de la comunidad, con el propósito de mantener al balneario turístico como una de las ciudades más seguras y atractivas del sur de la Florida.

Lee además
Hoy es día de decidir: electores ejercen su derecho al voto en Miami Beach.
ELECCIONES

Miami Beach acude a las urnas este 4 de noviembre
Sede del ayuntamiento de Miami Beach, uno de los precintos habilitados para votación anticipada
ELECCIONES

Miami Beach: Candidatos y principales temas de la elección municipal 2025

“El objetivo es seguir elevando los estándares de seguridad para todos nuestros vecinos, mejorar la infraestructura urbana que ya hemos venido invirtiendo en ella. Estamos abriendo nuevos parques, y devolviéndole dinero a nuestros residentes, mediante una gestión responsable de los recursos”, afirmó.

El alcalde, aseguró que su administración ha dado pasos firmes en la modernización de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

“Hemos hecho un gran trabajo en los dos últimos años que he sido alcalde. Nuestro índice de criminalidad ha disminuido en un 19%, y por eso quiero seguir aumentando la cantidad de oficiales de la policía para continuar con mejores resultados. El número de homeless también es menor, la ciudad está más limpia y más segura. Es algo que ha podido apreciar los residentes y que necesitamos seguir mejorando.”

El proceso de votación se desarrolla con normalidad desde las 7 de la mañana en los 19 colegios electorales habilitados. Los resultados preliminares se conocerán esta noche, una vez concluido el escrutinio.

“Estamos muy felices con las cifras que hemos visto hasta ahora y creemos que vamos a ganar para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora por Miami Beach que es nuestro compromiso fundamental.”, concluyó Meiner.

Temas
Te puede interesar

Baja afluencia y calma en los centros de votación anticipada en Miami Beach

Policía de Miami Beach fallece en accidente de tránsito mientras cumplía con su servicio

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Te puede interesar

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes