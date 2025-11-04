Candidato Steven Meiner llega al City Hall y reafirma su compromiso con los residentes de Miami Beach

Miami Beach . – Durante la jornada electoral de este martes, el alcalde en funciones y aspirante a la reelección en estos comicios municipales, Steven Meiner, llegó al City Hall de Miami Beach acompañado por miembros de su equipo de trabajo y voluntarios de campaña.

En entrevista con Diario Las Américas, el político reiteró su compromiso con el bienestar de los residentes. Destacó que su prioridad seguirá centrada en fortalecer los servicios públicos y la calidad de vida de la comunidad, con el propósito de mantener al balneario turístico como una de las ciudades más seguras y atractivas del sur de la Florida.

“El objetivo es seguir elevando los estándares de seguridad para todos nuestros vecinos, mejorar la infraestructura urbana que ya hemos venido invirtiendo en ella. Estamos abriendo nuevos parques, y devolviéndole dinero a nuestros residentes, mediante una gestión responsable de los recursos”, afirmó.

El alcalde, aseguró que su administración ha dado pasos firmes en la modernización de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

“Hemos hecho un gran trabajo en los dos últimos años que he sido alcalde. Nuestro índice de criminalidad ha disminuido en un 19%, y por eso quiero seguir aumentando la cantidad de oficiales de la policía para continuar con mejores resultados. El número de homeless también es menor, la ciudad está más limpia y más segura. Es algo que ha podido apreciar los residentes y que necesitamos seguir mejorando.”

El proceso de votación se desarrolla con normalidad desde las 7 de la mañana en los 19 colegios electorales habilitados. Los resultados preliminares se conocerán esta noche, una vez concluido el escrutinio.

“Estamos muy felices con las cifras que hemos visto hasta ahora y creemos que vamos a ganar para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora por Miami Beach que es nuestro compromiso fundamental.”, concluyó Meiner.