Marco Rubio afirma que Venezuela necesita un gobierno democrático; hoy recibe a María Corina Machado

María Corina Machado, líder de Venezuela, y Marco Rubio, secretario de Estado en Washington en enero 2026

WASHINGTON. - El secretario de Estado Marco Rubio de EEUU aseguró que Venezuela avanza “muy bien” en el propósito de lograr la estabilidad, pero necesita un “gobierno democrático estable” para que alcance el desarrollo económico en un proceso de transición pacífica.

Rubio insistió en la transición política del país en declaraciones a una cadena de noticias, a pocas horas de recibir este 31 de marzo a la líder venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , en el Departamento de Estado, a las 10:00 am, según informó la Vocería Oficial de la opositora y medios locales. La reunión será privada.

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“Venezuela avanza muy bien. Nuestra esperanza era estabilizar el país”, afirmó Rubio al hacer un balance sobre la situación política y económica del país suramericano a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez, a quien el presidente Trump ha reconocido los avances económicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038678903166849063&partner=&hide_thread=false SECRETARY RUBIO: In order for Venezuela to fulfill its economic potential, it has to have a stable democratic government that people are willing to invest in the economy because they know they’ll be protected by laws and legitimacy.



We’re well on our way to achieving this. pic.twitter.com/MUlXkjs5pl — Department of State (@StateDept) March 30, 2026

Venezuela hacia la transición en paz

El secretario de Estado se refirió a los temibles escenarios en Venezuela, y que se habrían superado, tras la captura del gobernante autoritario Nicolás Maduro en medio de una severa crisis política agravada con una ola represiva del régimen.

“No queríamos ver una guerra civil. No queríamos ver un colapso sistémico. No queríamos ver un evento de migración masiva”, aseguró al hacer énfasis en las posibles circunstancias extremas que podían afectar a los venezolanos y que fueron contenidas durante el acercamiento del gobierno de Trump con Rodríguez.

“No han visto ninguna de estas cosas”, subrayó tras destacar el curso estable que ha tomado el país, pero que exige la ruta democrática.

“Para que Venezuela alcance su máximo potencial económico, necesita un gobierno democrático estable que motive a la población a invertir en la economía, pues sabrá que contará con la protección de las leyes y la legitimidad. Estamos bien encaminados para lograrlo”, remarcó Rubio.

Está previsto que Rubio y Machado evalúen durante su segundo encuentro en Washington el curso de la situación venezolana, en momentos decisivos para enrumbar al país hacia nuevas elecciones en el segundo semestre del año, según reportes.

La primera reunión fue en enero de este 2026, cuando se dio inicio a los propósitos de transición.

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FUENTE: Con información red X Departamento de Estado, Open Source Intel, Vocería Oficial