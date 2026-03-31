Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país

MIAMI. - El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el lunes desde el Nicklaus Children's Hospital de Miami una nueva iniciativa federal para condicionar los pagos de Medicare y Medicaid a los hospitales que no estén dispuestos a alinear sus compras de alimentos con las directrices dietéticas nacionales.

De acuerdo con Kennedy, se trata de una exigencia diseñada para sustituir la comida ultraprocesada por opciones saludables, con el objetivo final de acelerar la recuperación de los pacientes y reducir los reingresos médicos.

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Alimentos ultraprocesados

Durante un evento organizado por el centro de pensamiento America First Policy Institute, el secretario criticó la oferta actual de los centros médicos y rechazó el suministro de gelatinas, cereales azucarados y carnes de baja calidad a las personas enfermas.

Kennedy argumentó que la mejor tecnología médica y los doctores más destacados “resultan insuficientes” si las instituciones ignoran la comida de calidad como la herramienta más fundamental de la medicina moderna.

Esta postura fue respaldada por el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, quien lamentó el trato secundario de la nutrición hospitalaria, con preparaciones deficientes y carentes de los nutrientes necesarios para una sanación total.

Florida, modelo sanitario

El estado de Florida adoptó de inmediato esta nueva directriz de la administración Trump a través del comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, con el anuncio de la expansión a las instalaciones de atención médica de un programa creado el año pasado por el presidente del Senado floridano para conectar a los bancos de alimentos con los agricultores y ganaderos locales.

La iniciativa proveerá productos frescos y de temporada a los recintos hospitalarios para reducir el desperdicio y apoyar a los productores del estado, lo cual consolidaría a la región como la primera en replicar el enfoque del gobierno federal tras otras acciones recientes de los republicanos locales para eliminar el fluoruro del agua potable y suprimir los mandatos de vacunación.

Impacto directo en los pacientes

Por su parte, la directora de Política de Salud del America First Policy Institute, Hannah Anderson, calificó la medida como la primera implementación significativa de la nueva pirámide alimenticia para los niños con mayor gravedad clínica.

Los menores en tratamiento contra el cáncer o enfermedades debilitantes recibirán ahora proteínas reales, leche entera y vitaminas provenientes de cosechas cien por ciento locales.