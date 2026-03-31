martes 31  de  marzo 2026
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país

El secretario de Salud anunció que los centros médicos deberán ofrecer comida saludable para conservar sus fondos federales; la medida busca acelerar la recuperación de los pacientes

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

SAUL LOEB/ AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el lunes desde el Nicklaus Children's Hospital de Miami una nueva iniciativa federal para condicionar los pagos de Medicare y Medicaid a los hospitales que no estén dispuestos a alinear sus compras de alimentos con las directrices dietéticas nacionales.

De acuerdo con Kennedy, se trata de una exigencia diseñada para sustituir la comida ultraprocesada por opciones saludables, con el objetivo final de acelerar la recuperación de los pacientes y reducir los reingresos médicos.

Lee además
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal. 
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?
Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

Alimentos ultraprocesados

Durante un evento organizado por el centro de pensamiento America First Policy Institute, el secretario criticó la oferta actual de los centros médicos y rechazó el suministro de gelatinas, cereales azucarados y carnes de baja calidad a las personas enfermas.

Kennedy argumentó que la mejor tecnología médica y los doctores más destacados “resultan insuficientes” si las instituciones ignoran la comida de calidad como la herramienta más fundamental de la medicina moderna.

Esta postura fue respaldada por el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, quien lamentó el trato secundario de la nutrición hospitalaria, con preparaciones deficientes y carentes de los nutrientes necesarios para una sanación total.

Florida, modelo sanitario

El estado de Florida adoptó de inmediato esta nueva directriz de la administración Trump a través del comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, con el anuncio de la expansión a las instalaciones de atención médica de un programa creado el año pasado por el presidente del Senado floridano para conectar a los bancos de alimentos con los agricultores y ganaderos locales.

La iniciativa proveerá productos frescos y de temporada a los recintos hospitalarios para reducir el desperdicio y apoyar a los productores del estado, lo cual consolidaría a la región como la primera en replicar el enfoque del gobierno federal tras otras acciones recientes de los republicanos locales para eliminar el fluoruro del agua potable y suprimir los mandatos de vacunación.

Impacto directo en los pacientes

Por su parte, la directora de Política de Salud del America First Policy Institute, Hannah Anderson, calificó la medida como la primera implementación significativa de la nueva pirámide alimenticia para los niños con mayor gravedad clínica.

Los menores en tratamiento contra el cáncer o enfermedades debilitantes recibirán ahora proteínas reales, leche entera y vitaminas provenientes de cosechas cien por ciento locales.

Temas
Te puede interesar

Precio de gasolina en Florida alcanza los $3.95 impulsado por conflicto en Medio Oriente

Todo listo para el lanzamiento de Artemis II, el regreso del ser humano a la órbita lunar

Baynanza 2026: Miami-Dade convoca a miles voluntarios a la mayor limpieza de la Bahía de Biscayne

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, en Washington D.C.
SANCIONES

Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política, EEUU decidirá el ingreso de otros buques

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal. 
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

Patrick Oppmann entrevista a Sandro Castro en La Habana.
MENSAJE CON PROPÓSITO

Sandro Castro amaga a criticar al régimen y asegura ser "un ciudadano más"

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país

Te puede interesar

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país

Por Daniel Castropé
Una gasolinera en Miami anuncia precio a pagar por gasolina. 
TENDENCIA ALCISTA

Precio de gasolina en Florida alcanzó los $4.12 por conflicto con Irán

Miami Bahía Biscayne.
CORAZÓN AZUL DEL CONDADO

Baynanza 2026: Miami-Dade convoca a miles voluntarios a la mayor limpieza de la Bahía de Biscayne

María Corina Machado, líder de Venezuela, y Marco Rubio, secretario de Estado en Washington en enero 2026 
TRANSICIÓN

Marco Rubio afirma que Venezuela necesita un gobierno democrático; hoy recibe a María Corina Machado

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth
GUERRA CONTRA IRÁN

Secretario de Defensa de EEUU revela que visitó en secreto a las tropas en Oriente Medio