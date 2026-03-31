Eileen Higgins rinde cuentas de sus primeros 100 días como alcaldesa de Miami

MIAMI. - La alcaldesa Eileen Higgins presentó un balance general de gestión al alcanzar sus primeros 100 días al frente de la Ciudad de Miami, en el que detalló reformas operativas y urbanísticas impulsadas desde su toma de posesión.

Según Higgins, su enfoque principal ha sido transformar la dinámica del gobierno local para acelerar las respuestas institucionales en beneficio de los residentes.

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Para materializar esta visión de agilidad, la alcaldesa resaltó la designación de James Reyes como administrador municipal, cuya tarea es liderar las operaciones diarias en el ayuntamiento.

Asimismo, Higgins destacó el traslado de su propio despacho al Edificio Administrativo para “trabajar de cerca con los empleados municipales” e incrementar la coordinación entre todos los departamentos.

De acuerdo con la alcaldesa, el cambio de sede de su oficina busca eliminar los obstáculos históricos en el área de trámites que hoy permiten la emisión de permisos el mismo día para proyectos residenciales menores.

Reactivación económica y preparación global

En el terreno de la infraestructura, Higgins resaltó la reapertura de un tramo vital de Flagler Street tras varios años de demoras que afectaron la economía de la zona.

Esta obra permite descongestionar el tráfico del downtown y ofrece un respiro comercial muy necesario para los pequeños emprendedores, según enfatizó la líder local.

El gobierno municipal tiene la vista puesta en la próxima Copa Mundial y busca asegurar las condiciones óptimas del centro de la ciudad para recibir la atención global, sin descuidar a los empresarios locales, agregó.

En su reporte, la alcaldesa aseguró que su prioridad es "hacer que Miami funcione de manera más inteligente, se mueva más rápido y entregue resultados para quienes llaman a esta ciudad su hogar".

Compromiso ambiental y rescate cultural

El informe también detalla avances en materia de sostenibilidad y preservación del patrimonio, tras lo cual la funcionaria celebró la aprobación unánime de una resolución en la Comisión de la Ciudad de Miami para prohibir los plásticos de un solo uso y el poliestireno en propiedades municipales.

Esta medida copatrocinada por el comisionado Damian Pardo pretende proteger los ecosistemas de la Bahía de Biscayne y reducir la generación de desechos en los espacios públicos.

Por otro lado, la alcaldía concretó la devolución del histórico Tower Theater al Miami Dade College para garantizar el futuro cultural de este emblemático recinto, apuntó Higgins.

Al cierre de su mensaje, la alcaldesa reafirmó el compromiso de mantener el esfuerzo diario para producir resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos.