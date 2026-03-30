Joyería de Piangola deslumbra en muestra de antigüedades en Miami Beach

MIAMI.- La casa de joyería Piangola mostró sus creaciones en el Original Miami Beach Antique Show 2026 , evento que reunió a coleccionistas y compradores de antigüedades y joyas de alto nivel a escala global.

Durante la participación en la cita, la marca que es reconocida por su curaduría en piezas excepcionales, ha presentado una selección de joyería fina y gemas raras, diseño y servicios de creación personalizada, piezas de joyería de herencia o estate únicas y relojes de alta gama.

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De esta manera, los asistentes al Original Miami Beach Antique Show 2026 podrán agendar consultas privadas para comisiones personalizadas, transformación de piezas heredadas y búsqueda de gemas y piezas excepcionales.

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Atención personalizada

La casa joyera ofrece servicios que incluyen tasaciones, así como la adquisición de joyería de herencia o estate y metales preciosos.

"Nuestro objetivo siempre ha sido crear una experiencia altamente personalizada para cada cliente, ya sea adquiriendo una pieza única o materializando una visión a través de un diseño a medida", comentó Fernando L. Enríquez, fundador de Piangola.

"El Original Miami Beach Antique Show es una plataforma extraordinaria para conectar con coleccionistas que valoran la artesanía, la exclusividad y la individualidad", agregó.

Quienes deseen acercarse al stand de Piangola tienen hasta este 30 de marzo. Está ubicado en el Booth 532, junto al reconocido joyero internacional Samer HalimehdeLunadiam (Booth 433).