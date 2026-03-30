lunes 30  de  marzo 2026
MODA

Joyería de Piangola deslumbra en muestra de antigüedades en Miami Beach

La casa joyera ofrece servicios que incluyen tasaciones, así como la adquisición de joyería de herencia o estate y metales preciosos

La casa de joyas Piangola.&nbsp;

La casa de joyas Piangola. 

Captura de pantalla/Instagram/@piangola
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La casa de joyería Piangola mostró sus creaciones en el Original Miami Beach Antique Show 2026, evento que reunió a coleccionistas y compradores de antigüedades y joyas de alto nivel a escala global.

Durante la participación en la cita, la marca que es reconocida por su curaduría en piezas excepcionales, ha presentado una selección de joyería fina y gemas raras, diseño y servicios de creación personalizada, piezas de joyería de herencia o estate únicas y relojes de alta gama.

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De esta manera, los asistentes al Original Miami Beach Antique Show 2026 podrán agendar consultas privadas para comisiones personalizadas, transformación de piezas heredadas y búsqueda de gemas y piezas excepcionales.

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Atención personalizada

La casa joyera ofrece servicios que incluyen tasaciones, así como la adquisición de joyería de herencia o estate y metales preciosos.

"Nuestro objetivo siempre ha sido crear una experiencia altamente personalizada para cada cliente, ya sea adquiriendo una pieza única o materializando una visión a través de un diseño a medida", comentó Fernando L. Enríquez, fundador de Piangola.

"El Original Miami Beach Antique Show es una plataforma extraordinaria para conectar con coleccionistas que valoran la artesanía, la exclusividad y la individualidad", agregó.

Quienes deseen acercarse al stand de Piangola tienen hasta este 30 de marzo. Está ubicado en el Booth 532, junto al reconocido joyero internacional Samer HalimehdeLunadiam (Booth 433).

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