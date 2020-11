Cano Health: Prevención del COVID-19 y servicio de calidad 

Protección frente al COVID-19

Como dijo en una ocasión el doctor Richard Aguilar, director clínico de Cano Health, desde que aparecieron los casos de coronavirus en EEUU, “hemos instituido protocolos clínicos estrictos de acuerdo con la guía del Departamento de Salud de Florida, mientras continuamos brindando una atención de excelente calidad día a día a nuestros pacientes”.

“Con nuestro innovador programa de telemedicina, el médico puede ver a los pacientes desde la comodidad y seguridad de su hogar", añadió Aguilar.

Siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), Cano Health diseñó un plan para optimizar la atención del cuidado de la salud y reducir el riesgo de infección de sus miembros, en su mayoría de la tercera edad, una población vulnerable.

Entre las herramientas para ofrecer un servicio que se adapte a estos tiempos, se encuentran las llamadas a los pacientes. Todos los miembros de Cano Health reciben una llamada de la unidad de atención a miembros de la compañía para evaluar sus necesidades inmediatas. Los miembros de alto riesgo tienen prioridad.

A través de Cano at Home, una exclusiva plataforma de salud, el personal clínico necesario está preparado para tratar a los pacientes a través de servicios de telemedicina o visitas domiciliarias, según sea necesario. Los servicios de telemedicina se han ampliado para brindar atención de rutina por Internet.

Se realizan visitas domiciliarias a pacientes de alto riesgo. Los miembros de Cano Health que se determine que son de alto riesgo tienen la opción de ser visitados por el personal clínico de Cano para asegurarse de que cuenten con los medicamentos y materiales educativos adecuados. También se les hace un breve examen y se les proporcionan suministros personales básicos (como mascarillas). Luego, el equipo clínico de Cano hace un seguimiento con visitas domiciliarias adicionales, según se precise.

El equipo de Cano Health se encarga de apoyar a sus miembros con el suministro de medicamentos recetados. A través de su sistema de farmacia, los miembros tienen la opción de recibir un suministro de 90 días de recetas que serán entregados en sus hogares.

Por otra parte, la atención de rutina se mantiene como de costumbre. Las visitas al consultorio previamente programadas en clínicas médicas, incluidos los servicios de transporte, continúan como siempre. Se ha activado un protocolo médico estricto para los miembros del equipo clínico y de transporte, en caso de que un paciente presente síntomas posibles.

También han habilitado una línea de atención de urgencia 24x7. A los pacientes que presenten síntomas leves de COVID-19 o similares a la gripe se les pide quedarse en casa y llamar a las líneas de urgencia de Cano.

Vale mencionar que en esta difícil etapa, el equipo de Cano Health ha estado realizando eventos en apoyo a la comunidad, más allá de su red de miembros, con las caravanas de entrega de alimentos y otros regalos para la salud.

Asimismo, a través del programa de televisión El Social TV Show con Sánchez Grass, realizan una activa labor para crear lazos con la audiencia, a través de envíos personalizados de elementos para la salud, café y hasta fiestas en las puertas de las casas.

El privilegio de contar con cuidados de HMO

Una de las ventajas de ser parte de Cano Health es el acceso a los servicios de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO en inglés). Como indica la página del Gobierno sobre cuidados de salud, “las HMO a menudo proveen atención integrada y están orientadas hacia la prevención y el bienestar”.

Así lo confirmó el doctor Marlow Hernández Cano, al frente de esta empresa de salud. Según explicó, en el caso de Cano Health y su enfoque en personas de la tercera edad, principalmente, contar con la plataforma de los HMO permite darle un servicio completo al paciente y reducir los costos de atención de salud.

“El HMO para Medicare le va a cubrir al paciente el 20% de costos en muchas ocasiones, depende de varios factores (donde viven, su nivel de ingresos), pero en general el HMO contribuye con ese 20% que el paciente debe pagar por esos servicios médicos”, detalló el doctor Hernández Cano sobre la división de costos, pues el Medicare tradicional (proporcionado por el Gobierno), cubre el 80% de los servicios.

cano.jpg Marlow Hernández Cano, el director de Cano Health JJBLANCOH / DLA

Además de esta importante contribución, el HMO brinda servicios extra, “como servicios dentales, de bienestar, visión, silver sneakers (ejercicios para personas de la tercera edad), hay algunos que cubren transportación, ciertas comidas en algunos pacientes”. Pero, como acotó, “el primer beneficio es que cubre el 20% de costos para que no le cueste nada al paciente ir a un cuidado primario, por ejemplo”.

Y la segunda ventaja es “dar beneficios extra como dental, de visión, bienestar, ejercicios, transportación. Y eso es muy importante, porque pacientes (particularmente los de bajos ingresos) que quizás viven solos, no tienen quién los lleve al médico y no tienen cómo pagar ese 20%”.

De ahí que Cano Health, en conexión con los HMO, “que contratan proveedores integrales como esta empresa, le pueden dar todo esto al paciente sin que este tenga que pagar nada extra”.

“Nosotros trabajamos muy cerca con los seguros, pues tenemos más de 10 años en cuidados primarios, y en combinado nuestra empresa tiene más de 20 años en Miami y el resto de la Florida”, añadió el doctor.

Gracias a esas relaciones “nosotros les damos recomendaciones al plan para poder cubrir servicios que influyen en la salud. Pueden ser médicos, preventivos, en primer lugar”.

Pero también atienden la parte social, “que se tiene que estudiar más, pues si el paciente no tiene cómo comprar alimentos o ir a un supermercado, ¿cómo podemos esperar que coma apropiadamente? Si el paciente no tiene casa, no tiene una manera de comunicarse, ¿cómo puede hacer el seguimiento con sus médicos, tomar sus medicinas?”

De ahí que en Cano Health se enfoquen “en la población de bajos ingresos, que ha tenido problemas históricos con el acceso al cuidado de salud. Entonces, esas barreras sociales, económicas, son las que buscamos romper, no solo para tratar la enfermedad, sino para mantener la salud”.

“Por ejemplo, damos clases de zumba, de yoga, tenemos programas especiales para pacientes con diabetes. Vamos más allá de simplemente cubrir el servicio, sino ser proactivos en mantener la salud”, comentó el doctor, consciente de que, para los mayores, “estar solo y deprimido causa problemas y situaciones médicas. Si uno tiene energía positiva, esa buena vibra que es difícil describir en libros de Medicina, eso influye en el estado de salud, y lo sabemos. Un paciente que se siente con un propósito de vivir y sea física y socialmente más activo, vive más y tiene una mejor calidad de vida”.

¿Qué es el envejecimiento activo?

Centros, proyección

Actualmente Cano Health cuenta con más de 70 centros médicos y su equipo proyecta tener unos 150 hacia finales de 2021, al menos en cuatro estados y territorios. Actualmente están en Florida, Texas, Nevada, además de Puerto Rico, y planean expandirse a más estados.

@GrethelDelgado_