Celebran magia de la Navidad con regalos a más de 300 niños

MIAMI — Con la finalidad de llevar alegría, felicidad y grandes emociones a niños de muy escasos recursos en este tiempo de regocijo y amor donde las brisas frescas anuncian la llegada de la Navidad , la organización sin fines de lucro The Salazar Foundation y su CEO Michael Salazar, junto a varias entidades que comparten el mismo sentir realizaron este domingo 11 de diciembre una gran entrega de juguetes, regalos, música y entretenimiento. El evento se llamó Christmas Party and Toy Drive, y participaron más de trescientas familias , en el Matheson Hammocks Park.

Michael Salazar, CEO de The Salazar Foundation, manifestó que tienen más actividades cómo estas antes de Navidad. En la misma también participaron Communty Conexion, Voice For Children Foundation Inc, entre otras.

The Salazar Foundation también está programando otra actividad para niños con discapacidad física el día 16 de diciembre, en asociación con varias entidades non profit o sin fines de lucro, y que buscan un mismo ideal de ayudar a personas de bajos recursos y familias con niños que padecen enfermedades graves.

Ayuda en Thanksgiving

Previo a este evento The Salazar Foundation organizó en el mes de noviembre una actividad de entrega de pavos y comidas para familias menos favorecidas en la parte sur en Cutler Bay, cercano a Homestead. En dicha actividad fueron beneficiadas más de ciento ochenta familias, que disfrutaron la cena de Acción de Gracias.

Más acerca de Michael Salazar

Mucho antes de que Michael Salazar llegara a ser dueño de dos empresas en el sur de la Florida, Max Your Tax y The Salazar Group, era un chico de un pueblo pequeño de Lima, Perú. Michael no tuvo una niñez con abundancia, sin embargo esta escasez sirvió de motivación para luchar y a través de los estudios lograr convertirse en un exitoso empresario que mediante su organización sin fines de lucro The Salazar Foundation está dedicado junto a un gran equipo de profesiones a ayudar a cientos de niños, jóvenes y familias de escasos recursos de Miami y el sur de Florida.

Después de que sus padres se divorciaran cuando tenía 14 años, decidió vender productos de cualquier índole para ayudar a mantener a su familia cuando apenas tenía 16 años. Esa experiencia le enseñó, como él mismo dice, “a cuidar de mí mismo y de mi hermana y me demostró que podría sobrevivir a cualquier situación, incluso si eso significaba no tener casa durante un tiempo”.

Como agregó: "Recuerdo un día que mi madre llegó a casa del trabajo y nos dijo a mi hermana y a mí: 'Entre nosotros, solo tenemos 100 dólares, pero tenemos comida en la nevera, tenemos nuestro pequeño jardín de atrás, y estamos felices, así que somos ricos'".

Tras terminar la secundaria, en el 2008 despertó una gran pasión por los números y las matemáticas. Todo cambió cuando se topó con una pequeña oficina de taxes, a la que luego se unió como mano derecha del dueño, una gran persona a la que siempre recordará con gran cariño y respeto. Su pasión lo llevó a convertirse en el asistente ejecutivo de la empresa de su amigo. En abril de 2018 Michael renunció después de 9 años de intenso trabajo y aprendizaje.

Hoy en día Michael Salazar es dueño de Max Your Tax, y The Salazar Group Real Estate, compañías que generan siete cifras al año y empleo para muchas personas con deseos de salir adelante y conquistar el mundo como él mismo lo hizo cuando comenzó de cero en estas dos empresas/aventuras.

Michael Salazar es conocido en el sur de Florida por sus apariciones en televisión, donde orienta y aconseja a los hispanos sobre temas económicos, especialmente relacionados con los impuestos, inflación, inversiones y muchos más.

Es conocido además como un filántropo de causas como la niñez en tiempo de necesidad, inmigración, la igualdad de género, los derechos reproductivos de la mujer y la inclusividad, solo por mencionar algunos. Es también un explorador nato, cada oportunidad libre es una nueva vía para viajar y visitar nuevos destinos alrededor del mundo.

La frase favorita de Michael:

"Asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto, y luego mantente firme". Abraham Lincoln "Asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto, y luego mantente firme". Abraham Lincoln

FUENTE: Nota de prensa/José Rosario