sábado 18  de  abril 2026
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Chase realiza taller gratuito en la Pequeña Habana para ayudar a residentes de Miami a identificar estafas Impulsadas por IA

Líderes de JPMorganChase compartieron consejos prácticos para ayudar a la comunidad a reconocer deepfakes, intentos de suplantación y fraude en línea

Emeli Aguirre, Community Manager de Chase Bank ofrece herramientas para no ser víctimas de estafas bancarias.

Emeli Aguirre, Community Manager de Chase Bank ofrece herramientas para no ser víctimas de estafas bancarias.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El 17 de abril, Chase realizó un taller comunitario gratuito en el Chase Little Havana Community Center para ayudar a residentes del área de Miami a reconocer y evitar algunas de las estafas financieras más comunes, incluidas aquellas que cada vez más se apoyan en la inteligencia artificial (IA). La sesión incluyó orientación sobre prevención de estafas dirigida en español por Emeli Aguirre, Gerente de Comunidad de Chase, y una participación virtual de Todd O’Boyle, responsable de Política de IA en Estados Unidos de JPMorganChase, enfocada en cómo las nuevas tecnologías están cambiando las tácticas de los estafadores y qué pasos prácticos pueden tomar los consumidores para protegerse mejor.

El taller se realizó en un momento en que nuevos datos resaltan la magnitud del fraude al consumidor. La Comisión Federal de Comercio (FTC) informó recientemente que las pérdidas por fraude reportadas por consumidores aumentaron de $12.5 mil millones en 2024 a $15.9 mil millones en 2025, lo que refuerza la urgencia de seguir educando y previniendo en la comunidad.

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“Aunque hoy no pude estar en persona, este tema es demasiado importante como para no participar”, dijo Todd O’Boyle, responsable de Política de IA en Estados Unidos de JPMorganChase. “La IA está haciendo que las estafas sean más fáciles de crear y de escalar. Por eso, todos tenemos que mejorar cómo verificamos, hacemos una pausa y confirmamos antes de actuar. Queremos que las personas se vayan con pasos simples que puedan usar de inmediato para protegerse a ellas mismas y a sus familias”.

Durante la sesión, los asistentes compartieron ejemplos reales de estafas que han visto en su vida diaria, incluyendo acercamientos fraudulentos en redes sociales. Una participante contó una experiencia reciente con una supuesta solicitud de donación que le pedía pagar una cuota antes de poder donar. En el taller, pudo hacer preguntas en el momento y aprender formas prácticas de verificar si las publicaciones y enlaces de donación que circulan en internet son legítimos antes de enviar dinero o compartir información personal.

Los participantes también se involucraron activamente en la conversación sobre engaños impulsados por IA, incluyendo videos deepfake y audio manipulado. Varios asistentes comentaron que ven videos falsos con frecuencia en internet y querían entender mejor cómo se crean y cómo los estafadores los usan. El taller compartió recomendaciones para validar identidades y evitar manipulaciones, incluyendo confirmar solicitudes a través de canales confiables, ir más despacio cuando hay presión, y usar medidas familiares como establecer una palabra clave para llamadas o mensajes inesperados que supuestamente provienen de un ser querido. También se compartieron técnicas para verificar que una persona en una videollamada sea real, como pedir acciones o gestos específicos en el momento.

Chase también dio la bienvenida a un grupo de una residencia local de adultos mayores, como parte del enfoque del evento en proteger a esta población, que con frecuencia es desproporcionadamente afectada por estafadores.

En reconocimiento del Mes de Aceptación del Autismo, los asistentes disfrutaron de café gratis servido por jóvenes adultos con discapacidades que participan en el programa de capacitación laboral de Easterseals South Florida.

Acerca De Chase

Chase es el negocio de banca de consumo y comercial en EE. UU. de JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), una firma líder de servicios financieros con sede en Estados Unidos y operaciones a nivel mundial, con $4.9 billones en activos y $364 mil millones en capital de accionistas al 31 de marzo de 2026. Chase atiende a casi 87 millones de consumidores y 7.5 millones de pequeñas empresas con una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, tarjetas de crédito, hipotecas, financiamiento de autos, asesoría de inversiones, préstamos para pequeñas empresas y procesamiento de pagos. Los clientes pueden elegir cómo y dónde realizar sus operaciones bancarias: más de 5,000 sucursales en 48 estados y el Distrito de Columbia, cerca de 15,000 cajeros automáticos, además de servicios móviles, en línea y por teléfono. Para más información, visite chase.com.

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