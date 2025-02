ChildNet, organización guardiana de los más pequeños

Bajo el lema “Leading abused children to safety and stability” (Guiando a niños abusados hacia la seguridad y estabilidad), la organización sin fines de lucro liderada por Larry Rein, presidente y CEO, protege el bienestar de la niñez en Broward y Palm Beach .

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el ejecutivo de ChildNet para conocer detalles sobre la labor que realizan a favor de niños, adolescentes y sus familias en el sur de Florida.

- ¿Cuál es la misión de la organización y cómo la llevan adelante?

Nuestra misión es bastante directa y simple: proteger a niños abusados, descuidados o abandonados en las comunidades que servimos. Y lo hemos hecho durante 22 años. Somos responsables por todos los niños maltratados o abandonados en los condados de Broward y Palm Beach.

Operamos el sistema de foster care (acogida temporal de menores) en ambos condados. Somos responsables por los niños que han sido retirados de sus hogares por abuso y tenemos que encontrarles un lugar, ya sea con familiares, vecinos, a veces con familias foster, en casas de grupos o en refugios.

También somos responsables porque sus padres obtengan el apoyo y los servicios necesarios para que los niños puedan regresar a casa eventualmente y estar a salvo.

Además, como estos niños suelen tener muchas necesidades complejas, nos aseguramos de que obtengan los servicios que necesiten, como atención médica, cuidados psiquiátricos y consejería, todo tipo de servicios.

Como funciona en la Florida es que cuando se reporta un abuso a la hot line (línea caliente), ese caso se redirecciona a Children and Family (Departamento de Niños y Familias) para ser investigado. Y si los investigadores consideran que sí que hay abuso, el caso es referido a ChildNet y a la corte.

Trabajamos con niños que presentan distintas necesidades; les buscamos la atención médica adecuada. Tenemos un alto número de niños con retraso en el desarrollo, incluyendo autismo. En los últimos años hemos visto un aumento en casos de niños con autismo, y nos aseguramos de que reciban todo lo que necesitan.

Muchos de esos servicios pueden ser provistos por la agencia estatal que ayuda a personas con discapacidad. Y si ese fuera el caso, enviamos solicitud de ayuda y luego los trasportamos a donde recibirán esos servicios. Es una combinación de esfuerzos, trabajamos con organizaciones que proveen servicios especializados.

- ¿Cuántos niños se benefician de la organización?

Hoy en día servimos unos 1300 niños en Broward y unos 1000 en Palm Beach. Es interesante que ese número es relativamente bajo comparado con lo que era antes. Y eso es algo muy bueno. Eso indica que en estamos haciendo un mejor trabajo en Florida en cuanto al apoyo a familias para que no ocurra el abuso, estamos previniendo el abuso. Y aun cuando hay abuso, los servicios llegan más rápido para que el niño pueda quedarse en el hogar o regresar pronto.

Antes los investigadores retiraban más niños de sus hogares y se quedaban más tiempo en el sistema foster, porque no estábamos haciendo lo suficiente para ayudar a sus familias a cuidarlos. Así que hoy hacemos un trabajo mucho mejor. Si hoy atendemos a unos 1300 niños en Broward, antes eran unos 4000.

- ¿Cuál porcentaje de esos casos dirías tiene un desenlace feliz?

La gran mayoría regresa con su familia y continúa prosperando. A veces no resulta así y los derechos paternos son revocados legalmente, y el niño es adoptado. En Broward, este puede ser el caso de unos 130 o 140 niños al año.

En el transcurso del año probablemente veamos unos 2000 niños. Hay algunos que entran en nuestros programas con una edad que típicamente ya es tarde para que sean adoptados. Cada año unos 50 cumplen 18 años y entran en el cuidado foster extendido.

- ¿Tienen algún programa de ayuda en cuanto a adopción?

En Broward, ayudamos a quienes quieren ser padres adoptivos, los conectamos con niños que estén en adopción. Y en Palm Beach contratamos a Children’s Home Society.

- ¿Cómo recaudan fondos?

La mayoría de nuestros fondos vienen del estado de Florida, del Departamento de Niños y Familias. Y recibimos lo necesario para proveer cuidados básicos y darles a las familias el apoyo que necesitan, pero no es suficiente para hacer lo mejor y el máximo por estos niños y sus familias.

Así que recaudamos fondos. En febrero tendremos nuestro Luncheon en Palm Beach. En mayo será nuestra fiesta coctel en Broward. Esos son los eventos significativos a través de los cuales recaudamos fondos, pero durante el año hacemos campañas centradas en la temporada de fiestas, recaudamos fondos y comida para las familias en Thanksgiving. Por Navidad hacemos una repartición de juguetes gigantesca.

Por el regreso a clases entregamos útiles escolares y durante el año mantenemos una especie de tienda en nuestra oficina con donaciones, cosas que las familias necesitan, como ropa.

Y luego hacemos otro tipo de recaudación de fondos a través de subvenciones o donaciones de fundaciones y grandes corporaciones.

Somos lo que llaman una agencia líder de atención comunitaria. Y es que en realidad se trata de servir a la comunidad y apoyar a los niños del sistema foster, que son abusados, descuidados o abandonados, y también de ayudar a sus familias que tanto lo necesitan.

- ¿Cuánto necesita una organización como ChildNet para llevar a cabo su misión?

Nuestra meta este año que pasó en términos de donaciones fue de un millón de dólares y vamos a llegar. Por varias razones no hemos hecho tantos eventos de recaudación, pero entendemos que, si queremos hacer lo mejor posible, tenemos que hacer más, así que vamos a alzar esa meta.

- ¿Cuáles han sido algunos de los retos a la hora de realizar la labor?

Nuestro mayor desafío es servir a niños y adolescentes con necesidades complejas. Hemos hecho un bueno trabajo con los niños en el sistema foster, pero los adolescentes son un reto. Cualquier que tenga un adolescente lo sabe. Y muchos de estos niños han tenido una crianza traumática, muchos están enojados, o han sido procesados por delincuencia juvenil; muchos han tenido problemas de adicción o se han involucrado con tráfico humano.

Nuestro desafío es cómo servir a niños con estas complejidades, y también cómo ayudar a muchos de los niños que vemos con autismo, que son un reto para sus padres. Y tenemos que hacer más por ellos.

Pero estamos teniendo éxito con adolescentes, usando un modelo en el que creamos un hogar de familia con cuatro integrantes, cada uno con un cuarto y ponemos a un terapista en la casa. Con el respaldo de las escuelas, hacemos todo lo que podemos, y reciben tanta atención que empiezan a tener esperanza por primera vez.

Es muy difícil encontrar gente que puedan servir a esos niños, que conecten con ellos y en quien ellos confíen, además, es muy costoso. Pero hemos visto que ha mejorado la asistencia a la escuela de los niños que están en esos programas, hemos visto menos arrestos, menos casos de Baker Act. Así que vemos progreso, pero es un reto encontrar a quienes hagan ese trabajo, así como buscar el dinero para apoyar a quienes realizan esa labor.

- ¿Qué consideras más gratificante de este trabajo altruista?

Soy muy bendecido de tener la oportunidad de hacer este trabajo que le da mi vida un significado increíble. Tengo amigos y colegas que se han retirado, pero no me puedo imaginar abandonando esta oportunidad de ayudar a estos niños y sus familias. Ayer mismo entré a nuestro edificio para asistir a una reunión y vi a una bebé de dos años que está bajo nuestros cuidados, con todo tipo de problema médico. Ella estaba feliz y sonriente. Y solo de pensar que estamos contribuyendo a que su vida sea mejor, no se puede pedir más.