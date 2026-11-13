Avril Lavigne revela que se convirtió en madre por primera vez

Avril Lavigne es honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el Paseo de la Fama de Hollywood el 31 de agosto de 2022 en Los Ángeles, California.

La cantante Avril Lavigne dio la bienvenida a su primera hija junto a su pareja y dio a conocer la noticia en Instagram este viernes 13 de noviembre. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que la artista no había hecho público que estaba esperando un bebé.

En varias fotos en blanco y negro aparecen tanto ella como su pareja tomando la mano de la bebé, además de otra imagen donde ella la abraza contra su pecho. "Nuestra mini princesa ha llegado", escribió Lavigne en el pie de foto.

La última imagen del carrusel muestra tres pares de zapatillas Vans a cuadros sobre una patineta, donde los dos pares de talla adulta aparecen ordenados junto a un par para bebé. Hasta el momento, la cantante no ha revelado la identidad del padre de la niña ni tampoco el nombre de su hija ni la fecha exacta de su nacimiento.

En mayo de 2024, Lavigne apareció en el podcast Call Her Daddy y respondió a algunas preguntas indiscretas sobre su vida amorosa antes de declarar que es "jodidamente genial" en las relaciones. “Nunca me ha gustado mucho tener citas”, confesó.

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Cuando le preguntaron si tenía pareja, la cantante se encogió de hombros y prefirió no responder. Sin embargo, sí compartió algunos de sus requisitos generales para una relación: "Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible".

“Obviamente, todo esto suena a cliché”, continuó, “alguien que sea digno de confianza, porque si no tienes eso, nunca te sentirás seguro en la relación y estarás dando vueltas sin control”.

Su último romance conocido públicamente fue con el rapero Tyga, con quien comenzó a ser relacionada en 2023. Ambos se separaron ese mismo año. Previamente, Avril estuvo comprometida con el músico Mod Sun, pero su separación se hizo pública en febrero de 2023.

La cantante también estuvo casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, vocalista de la banda Sum 41, con quien contrajo nupcias en 2006 antes de separarse en 2009. Posteriormente, en 2013, llegó al altar junto a Chad Kroeger, líder de Nickelback, unión que concluyó con su divorcio en 2015, aunque ambos han mantenido desde entonces una relación cordial.