viernes 13  de  noviembre 2026
CELEBRIDADES

Avril Lavigne revela que se convirtió en madre por primera vez

Hasta el momento, Avril Lavigne no ha revelado la identidad del padre de la niña ni tampoco el nombre de su hija ni la fecha exacta de su nacimiento

Avril Lavigne es honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el Paseo de la Fama de Hollywood el 31 de agosto de 2022 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Avril Lavigne es honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el Paseo de la Fama de Hollywood el 31 de agosto de 2022 en Los Ángeles, California. 

Emma McIntyre/Getty Images/AFP
Por Sofía Calvo

La cantante Avril Lavigne dio la bienvenida a su primera hija junto a su pareja y dio a conocer la noticia en Instagram este viernes 13 de noviembre. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que la artista no había hecho público que estaba esperando un bebé.

En varias fotos en blanco y negro aparecen tanto ella como su pareja tomando la mano de la bebé, además de otra imagen donde ella la abraza contra su pecho. "Nuestra mini princesa ha llegado", escribió Lavigne en el pie de foto.

Lee además
La obra tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el CubaOcho Museum & Performing Arts Center, en el corazón de la Pequeña Habana.
ESCENA

"The Crime of Creation" lleva teatro inmersivo cubano a la Semana del Arte de Miami
Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
POLÉMICA

Miss Universo 2026: Miss Venezuela confirma su ausencia en desfile de traje de baño

La última imagen del carrusel muestra tres pares de zapatillas Vans a cuadros sobre una patineta, donde los dos pares de talla adulta aparecen ordenados junto a un par para bebé. Hasta el momento, la cantante no ha revelado la identidad del padre de la niña ni tampoco el nombre de su hija ni la fecha exacta de su nacimiento.

En mayo de 2024, Lavigne apareció en el podcast Call Her Daddy y respondió a algunas preguntas indiscretas sobre su vida amorosa antes de declarar que es "jodidamente genial" en las relaciones. “Nunca me ha gustado mucho tener citas”, confesó.

Cuando le preguntaron si tenía pareja, la cantante se encogió de hombros y prefirió no responder. Sin embargo, sí compartió algunos de sus requisitos generales para una relación: "Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible".

“Obviamente, todo esto suena a cliché”, continuó, “alguien que sea digno de confianza, porque si no tienes eso, nunca te sentirás seguro en la relación y estarás dando vueltas sin control”.

Su último romance conocido públicamente fue con el rapero Tyga, con quien comenzó a ser relacionada en 2023. Ambos se separaron ese mismo año. Previamente, Avril estuvo comprometida con el músico Mod Sun, pero su separación se hizo pública en febrero de 2023.

La cantante también estuvo casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, vocalista de la banda Sum 41, con quien contrajo nupcias en 2006 antes de separarse en 2009. Posteriormente, en 2013, llegó al altar junto a Chad Kroeger, líder de Nickelback, unión que concluyó con su divorcio en 2015, aunque ambos han mantenido desde entonces una relación cordial.

Temas
Te puede interesar

Premio Diego Rísquez/Cine de Autor regresa en su IV edición

De Albee a Celdrán: Lectura abierta en Miami de "La historia del zoológico"

La Feria del Libro de Miami reúne a voces iberoamericanas del 15 al 22 de noviembre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dúo mexicano Jesse & Joy.
POLÉMICA

Jesse Huerta responde a rumores sobre regalías por canciones del dúo Jesse & Joy

Julio Javier Landaeta, a la izquierda, acusado de enviar amenazas a la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.
AMENAZAS INVESTIGADAS

Correos a la sheriff de Miami-Dade llevan a una causa contra un residente de Kissimmee

El logotipo de Microsoft afuera de su sede en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París.
DESPLOME DE SERVICIOS

Microsoft sufre una caída global de sus servicios, entre ellos Outlook y Teams

El abogado venezolano Perkins Rocha habla durante una entrevista con AFP en Caracas el 1 de junio de 2026. 
ARBITRARIDAD

Gobierno encargado de Venezuela impide a eurodiputados visitar a Perkins Rocha en su residencia

La cantante española Rosalía habla tras recibir un reconocimiento durante los premios Latin Grammy 2026 este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos).
PREMIACIÓN

Estos son los ganadores de los Latin Grammy 2026

Te puede interesar

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Jorge  Jaller Jaramillo, suma más de 25 años de experiencia privada y en septiembre de 2026 fue nombrado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol
POLÍTICA

Colombia designa nuevo embajador en Venezuela con retos en seguridad y comercio

Por Santiago Perales
Julio Javier Landaeta, a la izquierda, acusado de enviar amenazas a la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.
AMENAZAS INVESTIGADAS

Correos a la sheriff de Miami-Dade llevan a una causa contra un residente de Kissimmee

El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y arrestos realizados por el ICE en toda su historia.
HISTÓRICO

ICE registra en el último año la mayor cifra de detenciones y deportaciones en su historia

En esta entrega compiten 15 producciones nacionales (nueve largometrajes y seis cortometrajes) realizadas por cineastas venezolanos dentro y fuera del país.
CINE

Premio Diego Rísquez/Cine de Autor regresa en su IV edición

Composición ilustrativa basada en el diseño de la licencia de conducir de Florida.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Licencias en Florida: el estatus de ciudadano americano se incorpora al emitir, renovar o reponer