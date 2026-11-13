Masividad y organización: lo que no hemos celebrado en Miami-Dade de las elecciones de medio término

¡Que los árboles no nos impidan ver el bosque! Así reza una frase, interpretada de un proverbio contenido en una compilación del siglo XVI, de la que podemos deducir que, en ocasiones, detenernos en los detalles empaña lo relevante de sucesos o asuntos en su conjunto.

Al parecer y por lo que ha trascendido, así ocurrió con el rotundo éxito que constituyeron en el condado Miami-Dade las elecciones de medio término celebradas el 3 de noviembre último. Y cuando decimos éxito, nos referimos al poder de convocatoria, el grado de participación y los niveles de organización alcanzados.

Si para quienes vivimos en democracia, la concurrencia a las urnas es la mejor muestra o manifestación de participación ciudadana, que un 60.5% del padrón electoral inscrito en esta demarcación haya ejercido su derecho al voto, sin dudas, constituye un motivo a destacar.

Y para lograr esos niveles de participación, además de las motivaciones individuales que pueda haber tenido cada elector, el trabajo previo de convocatoria efectuado por el Departamento de Elecciones, sin dudas, desempeñó un rol esencial.

Encabezados por la supervisora de elecciones Alina García, desde esa oficina se efectuaron varios encuentros a los que fueron convocados los medios, candidatos a los diferentes puestos en juego, a todas las instancias, pertenecientes a todos los partidos e igualmente los independientes, en los cuales se propició que votantes se acercaran a quienes aspiraban, escucharan sus propuestas e intercambiaran criterios. Igualmente se insistió en las condiciones técnicas del equipamiento habilitado y se garantizó la funcionalidad de cada precinto en los horarios previstos.

Asimismo, por diversas vías se les presentó a los votantes una muestra de la boleta que debían responder contentiva de los nombres de todos quienes competían, así como los referendos, preguntas y enmiendas a los que los electores según su lugar de residencia deberían responder.

Dos de esos encuentros previos a las elecciones, con propósitos informativos, fueron convocados por Diario Las Américas, contaron con el respaldo y participación del Departamento de Elecciones y es de destacar la afluencia tanto de público, como de candidatos a las diferentes contiendas políticas.

La participación de electores en los comicios de medio término de este año en Miami-Dade alcanzó un total de 795.139 ciudadanos, de 1.3 millones inscritos para votar. Esta concurrencia a las urnas superó considerablemente la de las elecciones intermedias de 2022 cuando solo un 46.84 del electorado inscrito acudió a votar.

De la mayoría de las principales contiendas votadas se conoció el resultado obtenido del cómputo general de los votos, tanto el adelantado, como el enviado por correo, así como el efectuado en las urnas, poco después de finalizada la jornada del 3 de noviembre.

Solo dos contiendas, la que libraron el congresista Mario Díaz-Balart y su oponente Nicole Locklin por el distrito 26 y la que enfrentaron María Elvira Salazar y Elliot Rodríguez por el distrito 27, requirieron reconteo del sufragio por lo reñido de la votación.

En el caso del distrito 26, la diferencia de boletas entre el candidato ganador y su contrincante fue de apenas 1.704 papeletas. Vale señalar que este distrito, de los recientemente rediseñados, involucra zonas de Miami-Dade y Broward, lo cual les concede cierta ventaja a los demócratas.

En el caso del distrito 27, completamente ubicado en el condado Miami-Dade, la noche electoral, Salazar aventajaba a Elliot por 10.090 votos, un margen de apenas 0.44%, lo cual activó de inmediato el recuento automático. Sin embargo, tras revisar casi la totalidad de los votos de esta contienda, Salazar fue ratificada con el 50.22% del sufragio frente a Rodríguez, que obtuvo el 49.78%.

Teniendo en cuenta la concurrencia, organización y facilitación de las vías disponibles para ejercer el sufragio, los resultados favorables de estas elecciones en Miami-Dade se han visto un tanto opacados desde el punto de vista informativo, debido al impacto mediático a raíz del recuento de votos por el escaño del distrito 27, así como algunas de las razones esgrimidas que incluían el pedido de recusación de participación de la supervisora de elecciones en el proceso de recuento de las boletas, así como un posible conflicto de intereses.

La fiesta de la democracia con la que solemos identificar los procesos electorales en EEUU se manifestó en participación y organización en las recientes elecciones de medio término en el condado Miami-Dade. Es deber de los medios, igual que reportamos incidencias, saber reconocer el esfuerzo de quienes lo hicieron posible.

@IlianaLavastida