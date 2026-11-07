Nelson Mezerhane: Trabajo del Grupo IDEA no se acabará con alcanzar la democracia en Venezuela

MIAMI — Nelson Mezerhane recuerda con cierta nostalgia los inicios del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), una institución que, tras 11 años de labor, se ha mantenido en la vanguardia de la lucha por la democracia en la región, particularmente en Venezuela.

En ese sentido, el empresario —quien se prepara para la cumbre del XI Diálogo Presidencial que se llevará a cabo el próximo martes 10 de noviembre en el Miami Dade College— resalta la trascendencia del momento que atraviesa el país, el cual considera la antesala de un verdadero cambio hacia la democracia.

Mezerhane afirma que no solo será vital concretar una ruta electoral —defendiendo los resultados del 28 de julio de 2024 y la victoria de Edmundo González Urrutia—, sino también sembrar los cimientos de una sociedad libre. Este esfuerzo conjunto requerirá, de manera particular, del compromiso y la inversión del sector empresarial, tanto venezolano como internacional.

Si bien el empresario destaca el papel desempeñado por Estados Unidos en la coyuntura actual, sostiene firmemente que la reconstrucción del país no se limita al plano electoral, sino que exige un trabajo constante para erigir instituciones sólidas que sirvan de sustento a la libertad.

Bajo este marco opera el Grupo IDEA, que se prepara para celebrar su 11.º aniversario con la perspectiva real de un proceso de transición en Venezuela que considera irreversible. Se trata de una democracia por la que la organización ha trabajado de forma incansable y que, una vez alcanzada, se dispondrá a defender y consolidar.

— ¿Nos puede hablar un poco del próximo evento que va a tener el grupo IDEA en Miami?

IDEA es un instituto creado hace 11 años para luchar por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, patrocinado por Mezerhane y con el apoyo intelectual y logístico de muchas ideas para la democracia del doctor Asdrúbal Aguiar. El Miami Dade College nos dio la sede desde el inicio como apoyo a esta iniciativa, llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas. Por esa razón se han hecho allí durante 11 años las reuniones principales, aunque se realizan foros en muchas otras partes.

Este año la reunión tiene mucho significado por lo que está pasando en América Latina y particularmente en Venezuela. Hemos luchado por la liberación de Cuba, de Nicaragua y de todos los países que han estado bajo el yugo de dictadores que progresivamente van desapareciendo. En esta oportunidad abordaremos la compatibilidad de la inteligencia artificial, los mecanismos del periodismo digital y la preservación de la democracia, la verdad y la libertad de expresión.

Dentro de este tema tan amplio, voy a tocar en mi intervención la necesidad de invertir en la estructura de la democracia. No me refiero a invertir solo donde haya democracia, sino a hacer un llamado a los empresarios para que entiendan que las bases sólidas son las que permiten que existan libertad de expresión, libre inversión, propiedad privada, derechos humanos y educación libre. A veces se deja a un lado esa estructura por dedicarse simplemente a hablar de política. Eso es muy bueno y cada quien puede apoyar al partido que desee, pero aquí lo principal es invertir en que las bases de las democracias sean sólidas.

— ¿Qué nos puede decir sobre el reconocimiento que se entregará a María Corina Machado?

Entregaremos el Premio Libertad a María Corina Machado, un galardón que instauramos en honor a Sebastián Piñera. María Corina se lo merece; es un símbolo de la libertad de Venezuela y la que motorizó lo que está sucediendo. No podemos lamentar que no vaya a estar para recibirlo, por el contrario, estamos muy contentos de que haya podido regresar a Venezuela.

Lo que estamos viviendo ha sido el trabajo de muchas personas, debemos también reconocer que Estados Unidos dio un paso adelante; la administración Trump tomó decisiones y gracias a eso María Corina está en Venezuela, y la policía no agrede a la gente como lo hacía hasta hace muy poco tiempo.

— En ese sentido, ¿cómo evalúa personalmente los cambios que se han venido dando en Venezuela y qué cree que haga falta?

Hay que volver a la institucionalidad: volver a un país que tenga un poder judicial y un Tribunal Supremo de Justicia 100% independientes, esas son las bases fundamentales de la seguridad jurídica. Eso toma tiempo y se han visto reuniones un poco amañadas por los personajes ya conocidos. Todo indica que esto se está construyendo con el apoyo internacional. Pedir auxilio cuando enfrentas a un régimen autoritario no es traición a la patria; hasta Simón Bolívar pidió auxilio a los ingleses para liberarse de España.

El proceso ha sido lento, pero eso también es algo relativo, porque son más de 27 años de fabricación de una maquinaria corrupta para el control del país, eso lo vemos aún con la cantidad importante que hay de presos políticos. Creo que tardaremos unos meses, pero tendremos Dios mediante elecciones a mitad del año que viene. Aunque he mantenido la idea de que este no es el momento de hablar de elecciones —porque el presidente electo es Edmundo González y la virtual vicepresidenta es María Corina Machado, por lo que se debió dar el poder a una junta de gobierno y luego convocar a comicios—, al final las cosas suceden como se pueden manejar.

Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio han hecho un gran trabajo y hay que reconocérselos. Algunas personas critican y es verdad que no todo es perfecto, por ejemplo están los contratos petroleros los cuales de por sí no son un problema, el problema es con quien se firmaron. Dicho eso, fue Estados Unidos el país que verdaderamente jugó un rol trascendental en todo este proceso y hay que reconocerlo.

— Durante todo proceso existen retos y riesgos. ¿Considera que existe algún riesgo de que este proceso se pudiera detener o revertir?

No creo que haya riesgo de revertirse, aunque sí de que ocurran momentos críticos o conatos de conflicto, porque ellos construyeron una maquinaria durante 27 o 28 años, eso no desaparece de la noche a la mañana. Sin embargo, no es irreversible porque el pueblo venezolano no se ha doblegado ni dejado pisar a lo largo de todo este tiempo y todo este sufrimiento. Habrá tropiezos en el camino y habrá que luchar, porque la libertad hay que conseguirla y pelearla.

— Habla de pelear por la libertad, ¿cree entonces que existe un deber de la ciudadanía de defender el proceso actual y el objetivo de llegar a la democracia?

Absolutamente. La ciudadanía ha aprendido mucho de política y los jóvenes tienen la democracia en el corazón y quieren algo mejor para su país. Esta va a ser una lucha en un solo sentido; nadie va a echar para atrás. Lo lamentable, es que hay muchas piedras en el camino: con esto me refiero a la vieja política o a los viejos politiqueros que tropiezan y molestan el paso para llegar a esa superautopista de democracia, estado de derecho, derechos humanos, prosperidad y desarrollo.

— El trabajo del Grupo IDEA ha estado abocado al apoyo a la democracia. De concretarse la transición y una vez que Venezuela sea un país democrático, ¿cuál será el rol de la organización?

Seguirá luchando por la estabilidad democrática de Venezuela y de cualquier otro país. Hemos luchado por la libertad de Cuba, lo hicimos por Bolivia y seguimos insistiendo por Nicaragua. Incluso la cancillería de Ucrania nos solicitó fijar posición sobre su situación política y la guerra. No nos vamos a detener porque Venezuela sea democrática; al contrario, nos vamos a fortalecer.

Pediremos a empresarios venezolanos, mexicanos, colombianos o de cualquier nacionalidad que invirtamos en un fondo para que las estructuras de la democracia sean sólidas y contemos con recursos para defenderlas.

— ¿Qué mensaje le daría Nelson Mezerhane a los empresarios y qué dice sobre el papel que estos deben jugar?

Dirigiéndome a los empresarios yo les diría: abran los ojos. Mañana no digan: ‘mira lo que me pasó’, sino pregúntense qué hicieron para que no pasara. Si hicieron grandes negocios en un país con debilidades institucionales o democráticas los riesgos permanecen, el llamado es a fortalecer las bases de la libertad en el país donde vayan a invertir, y eso se hace invirtiendo en las instituciones y en la sociedad. Ese es el mensaje principal que tengo para dar.

FUENTE: El Nacional