Chistes y palabras con doble sentido llevan a suspensión de juez en Broward, ¿qué dijo?

La investigación original surgió por comentarios que Farmer efectuó en agosto de 2024 mientras presidía casos de delitos graves, situación que ya había motivado su reasignación de la división penal a la de ejecuciones hipotecarias.

Acusaciones

Las acusaciones detalladas por la JQC, que según el organismo socavan la confianza pública en el poder judicial, incluyen múltiples incidentes. El panel investigador constató que Farmer realizó comentarios "discriminatorios, ofensivos, de carga sexual y degradantes".

Entre ellos, citó extensamente un sketch cómico del programa "In Living Color" que se burlaba de personas homosexuales, profirió chistes de doble sentido como "Llegó la primavera, me emocioné tanto que mojé mis plantas", y se burló de un acusado con múltiples hijos, a quien le dijo: "OK, has estado ocupado. ¡Estabas disparando por todas partes!", para luego amenazar en broma: "Voy a ordenar que uses condón en todo momento". A otro acusado, tras asignarle una abogada defensora, le advirtió: "No la embaraces".

Además de los comentarios, se acusa a Farmer de "ignorar intencionalmente los requisitos de estatutos aplicables o reglas de procedimiento, o desconocer los elementos más básicos de la ley".

El panel también destacó su falta de cooperación con la investigación, incluida su ausencia a una audiencia programada para el 28 de marzo, a la que no asistió por una supuesta "situación de emergencia familiar".

Defensa

Los abogados de Farmer, en su defensa, argumentaron que el juez expresó "arrepentimiento, lapso de juicio, vergüenza y bochorno" por su conducta.

Sostuvieron que sus comentarios y bromas buscaban "aligerar la tensión, reducir el estrés para los acusados penales y mostrar un sentido de humanidad", y calificaron algunas de sus bromas como "chistes de papá", cursis pero no ofensivos.

No obstante, los letrados reconocieron que algunos comentarios fueron "algo subidos de tono y, tras reflexionar, eran inapropiados".

Historial

Gary Farmer fue elegido juez en el Circuito Judicial 17 del Condado de Broward en 2022, tras una carrera política y legal. Previamente, sirvió seis años en el Senado estatal de Florida, donde lideró la minoría demócrata durante la sesión legislativa de 2021, aunque fue destituido de este puesto tras un voto de no confianza de sus colegas.

Antes de su incursión en la política y la judicatura, Farmer ejerció tres décadas como abogado litigante y reportó un patrimonio de 4.37 millones de dólares en diciembre de 2021.

Análisis

La Corte Suprema de Florida actuó con firmeza ante las graves acusaciones contra el juez Farmer. Su suspensión subraya la importancia que el sistema judicial estatal otorga al comportamiento probo de sus jueces y la necesidad de mantener la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

El caso de Farmer ahora avanzará a través del proceso disciplinario completo, donde se determinará si las acusaciones justifican su remoción permanente del cargo o la aplicación de otras sanciones.