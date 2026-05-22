Voces del sur de la Florida claman por presidenciales transparentes en Colombia

La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, habla ante los medios de comunicación.

MIAMI. – Más de 130.000 colombianos residentes en el sur de la Florida están convocados a votar en siete recintos habilitados a partir de la próxima semana para las elecciones presidenciales de su país, según informaron este viernes autoridades locales y diplomáticas durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Elecciones de Miami-Dade.

La supervisora de elecciones del condado, Alina García, y el cónsul de Colombia en Miami, Edgar Monroy, lideraron el encuentro con los medios para anunciar las garantías logísticas de la jornada e instar a una participación masiva de la comunidad.

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Las declaraciones surgen en un clima de alta expectativa y profunda preocupación de la diáspora ante posibles irregularidades del orden público en el territorio suramericano.

Durante su intervención, García enfatizó el valor del sufragio como un pilar que trasciende las fronteras físicas y conecta a las comunidades globales con sus naciones de origen.

"El derecho al voto es una de las herramientas más poderosas que tiene un ciudadano. A través del voto, el pueblo expresa su voz, defiende sus valores y ayuda a decidir el futuro de su país", afirmó la funcionaria estadounidense.

La supervisora recordó la frágil situación democrática en diversas partes del mundo, donde la ciudadanía aún reclama comicios libres, justos y transparentes.

Posibilidad de votar

Por su parte, el cónsul colombiano detalló pormenores del proceso electoral que se avecina en el sur floridano y aclaró la situación de aquellos ciudadanos que no alcanzaron a registrar su documento antes del pasado 31 de marzo, fecha en la que cerró formalmente el periodo de inscripción para los colombianos en el exterior según el calendario de la Registraduría Nacional.

Al respecto, el diplomático explicó una excepción legal que permite el ejercicio del voto a ciertas personas en los puestos locales. "Algunas personas que no se inscribieron pueden llegar a hacer efectivo su derecho al voto si son jurados; solamente si son jurados", precisó Monroy.

El cónsul añadió que, aunque el cupo de jurados de votación se encuentra casi completo en este momento, la delegación mantiene una ventana abierta para evaluar casos particulares, por lo que sugirió que los interesados se acerquen para recibir la oportunidad en la medida de lo posible.

Fechas y dónde sufragar

Con el fin de facilitar la afluencia de votantes, la organización dispuso de un esquema de votación anticipada que transcurrirá desde el lunes 25 hasta el sábado 30 de mayo de 2026, en el horario de 8:00 AM a 4:00 PM, hora local. Este proceso previo se concentrará de forma exclusiva en las instalaciones del Museo de Coral Gables, ubicado en el 285 Aragon Ave, justo frente a la sede consular colombiana.

Para la jornada principal del domingo 31 de mayo, las urnas abrirán en el mismo horario de 8:00 AM a 4:00 PM, pero los sufragantes deberán acudir de manera específica al puesto de votación donde tengan inscrita su cédula de ciudadanía.

El Consulado de Colombia, situado en el 280 Aragon Ave en Coral Gables, recibirá a los electores de esa zona, mientras que la población residente en Kendall dispondrá del gimnasio del Miami Dade College Kendall Campus, en el 11011 SW 104 Street.

Los ciudadanos ubicados en Hialeah podrán ejercer su derecho en el Milander Center for Arts and Entertainment, localizado en el 4800 Palm Ave.

En el condado de Broward, se habilitó la Coral Springs High School con entrada por Rock Island Rd en el 7201 W Sample Rd, y en la localidad de Weston funcionará el gimnasio de la Cypress Bay High School en el 18600 Vista Park Blvd.

Para los sectores del norte, se estableció el Public Safety Conference Center del Palm Beach State College, en el 4200 S Congress Ave de Lake Worth Beach, mientras que en la costa oeste del estado operará el hotel Hilton Garden Inn en el 8270 N Tamiami Trl, en la ciudad de Sarasota.

Las autoridades recordaron la importancia de verificar de antemano la mesa asignada a través del enlace oficial de identificación provisto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Preocupación

Fabio Andrade, comisionado de Weston y reconocido activista colomiano, expuso un panorama sombrío debido a las acciones de grupos armados en el territorio colombiano.

"Estamos muy preocupados porque hay mucha irregularidad. Hay muchas bandas criminales intimidando al voto, muchas bandas criminales presionando a las votaciones", denunció Andrade.

Resaltó gestiones realizadas ante congresistas estadounidenses para asegurar una rigurosa observación internacional del proceso, al tiempo que lamentó el abstencionismo histórico al precisar que resulta increíble que de 120.000 colombianos registrados para votar solo salga un 15%.

A estas inquietudes se sumó Jaime Flores, activista colombiano, quien alertó sobre los peligros que acechan a los resultados ante el avance de partidos de izquierda representados en figuras como Iván Cepeda.

Flores advirtió sobre el riesgo de manipulación de las urnas mediante diferentes modalidades delictivas. "Esta gente ha demostrado una enorme capacidad de cometer fraude, una enorme capacidad de cometer todos los delitos electorales posibles: compraventa de votos, falsificación de cédulas, poner a votar gente que no está apta", aseveró Flores.

El activista manifestó su confianza en la firme postura institucional de los Estados Unidos respecto a la preservación del orden democrático en el hemisferio, y remarcó que cualquier alteración al veredicto de las urnas recibirá la atención correspondiente de la administración norteamericana en salvaguarda de las libertades civiles de la región.