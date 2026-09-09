Ciencia, océano y acción climática se unen en Key Largo para proteger el sur de Florida

En una región donde el océano forma parte de la identidad, la economía y la vida cotidiana, comprender su transformación resulta cada vez más urgente. Con ese propósito, Reef Environmental Education Foundation (REEF) y la Fundación VoLo celebrarán REEF to Resilience, una jornada que acercará la ciencia y la conservación marinas a estudiantes universitarios y residentes del sur de Florida.

El encuentro se realizará el 6 de octubre en el Ocean Exploration Center de REEF, en Key Largo, como parte de Florida Climate Week, iniciativa impulsada por Fundación VoLo que se desarrollará del 5 al 11 de octubre, y que reunirá más de 100 actividades virtuales y presenciales en distintos puntos del estado, en una jornada educativa e informativa que es gratuita y abierta al público.

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En ese contexto, REEF to Resilience combinará educación, exploración y participación comunitaria mediante experiencias que incluyen una clase de identificación de peces, actividad práctica de buceo y esnórquel vinculada al Volunteer Fish Survey Project -Proyecto de Censo de Peces por Voluntarios-, y un panel dedicado al papel de la conservación marina en la resiliencia climática de los Cayos de Florida.

Para Chesley Davis, directora de aprendizaje y participación de REEF, la jornada resume la misión de una organización que durante décadas ha convertido la curiosidad de miles de voluntarios en información de valor científico.

“Nuestro objetivo general es conectar a las personas con la ciencia marina de diferentes maneras”, afirmó Davis. “Nuestra principal herramienta son los estudios de peces que nuestros voluntarios realizan en todo el mundo”.

El océano convertido en aula

La programación diurna estará dirigida principalmente a estudiantes universitarios del sur de Florida, y la experiencia comenzará con una clase de identificación de peces a las 9 a.m., seguida de un recorrido por el Ocean Exploration Center.

Después del almuerzo, los participantes se trasladarán a una tienda local de buceo para llevar los conocimientos adquiridos directamente al mar. Y durante una sesión de buceo y esnórquel, observarán e identificarán distintas especies y pondrán en práctica las herramientas básicas de la ciencia ciudadana.

Al regresar, registrarán sus observaciones en la base de datos de REEF, descrita por Davis como la mayor base de datos de peces marinos del mundo.

“De esa manera, pueden sentir que realmente han participado en un proyecto de ciencia ciudadana”, explicó.

Esta información, recopilada por personas que no necesariamente poseen formación científica profesional, puede ayudar a investigadores y organizaciones ambientales a comprender los cambios en las poblaciones marinas, detectar la presencia de especies invasoras y evaluar la salud de los ecosistemas.

El trabajo de REEF también incluye programas enfocados en especies invasoras, como el pez león; animales amenazados, como el mero de Nassau, y diferentes aspectos de la ecología de Florida. Además, la organización incorpora el arte y la escritura como vías para despertar una conexión más profunda con el océano.

Una ciencia abierta a toda la comunidad

La programación vespertina estará abierta a los residentes de los Cayos y de otras comunidades del sur de Florida. A las 6 p.m. comenzará el panel REEF to Resilience, en el que se espera la participación de representantes de REEF, The Everglades Foundation y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La conversación analizará cómo acciones comunitarias aparentemente sencillas, desde participar en censos de peces hasta colaborar en jornadas de limpieza de costas, pueden contribuir a la conservación marina y fortalecer la capacidad de la región para enfrentar los efectos del cambio climático.

Para Davis, uno de los mayores valores de REEF es precisamente su carácter inclusivo: no es necesario ser científico, buzo experimentado ni nadador experto para participar.

“Lo que me encanta de REEF es que no importa si eres una persona joven, ni tampoco la edad que tengas”, señaló. “No importa cuál sea tu nivel de habilidad para nadar, bucear o hacer esnórquel. En REEF tenemos algo en lo que todos pueden participar”.

La jornada comenzará a las 8:30 a.m. con el registro y el desayuno. La clase de identificación de peces será a las 9 a.m., seguida por el recorrido por el centro, el almuerzo y la actividad marina. A las 4:45 p.m. se realizarán la cena y el ingreso de los datos recopilados.

El registro para el panel abierto al público comenzará a las 5:45 p.m. y las palabras de cierre están previstas para las 7:30 p.m.

REEF to Resilience se celebrará el 6 de octubre de 2026 durante Florida Climate Week. El programa completo estará disponible en la aplicación de eventos Whova.

Las inscripciones se abrirán el 1 de septiembre en floridaclimateweek.org.

Texto escrito con información proporcionada por Fundación VoLo.