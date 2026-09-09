Giménez acusa a socialistas de tomar control del Partido Demócrata

MIAMI. - El congresista republicano Carlos Giménez acusó al sector socialista de ampliar su influencia dentro del Partido Demócrata y afirmó que ese avance representa un peligro para las libertades en Estados Unidos, en declaraciones ofrecidas desde Dallas, donde se celebra una inédita convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones legislativas.

Giménez sostuvo que el presidente Donald Trump aprovechará el encuentro para establecer diferencias entre las propuestas de ambas organizaciones políticas y presentar a los electores dos visiones opuestas sobre el rumbo del país.

“Yo creo que el Presidente va a destacar la diferencia entre los republicanos y los demócratas. Lo que está sucediendo ahora en el Partido Demócrata, con los socialistas que están tomando el control, representa un peligro para nuestras libertades aquí, en Estados Unidos”, aseveró el legislador cubanoamericano.

La convención republicana se desarrolla los días 9 y 10 de septiembre en el American Airlines Center, a menos de dos meses de los comicios del 3 de noviembre. El encuentro busca movilizar a los seguidores de Trump y fortalecer a los candidatos que intentan conservar las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.

Críticas a agenda demócrata

Durante su intervención, Giménez vinculó a los demócratas con propuestas dirigidas a reducir los recursos destinados a las fuerzas del orden y cuestionó los planteamientos del ala progresista en materia de seguridad pública.

“Ellos buscan eliminar la Policía y todas las cárceles; quieren implementar el Green New Deal y no quieren que seamos independientes en materia energética”, declaró.

También aseguró que los planes promovidos por ese partido requerirían un incremento de los impuestos y del gasto federal. A su juicio, esas medidas podrían provocar un nuevo repunte de los precios y afectar el poder adquisitivo de las familias.

“Quieren aumentar los impuestos, porque todas las cosas que prometen ofrecer gratuitamente cuestan dinero. Con mayores impuestos y gastos, volvería la elevada inflación que tuvimos durante la administración del presidente Biden, que alcanzó el 22%”, afirmó.

La cifra mencionada por Giménez corresponde a la inflación acumulada durante el periodo de Biden y no a una tasa anual. El aumento de los precios y el costo de vida figuran ahora entre las principales preocupaciones de los votantes y constituyen uno de los puntos vulnerables para los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.

Dos direcciones para el país

La reunión de Dallas no tiene como propósito nominar candidatos ni aprobar una nueva plataforma, como ocurre en las convenciones presidenciales. El Partido Republicano la concibió como un acto de movilización, recaudación de fondos y promoción de la agenda de Trump.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance figuran entre los principales oradores. La programación aborda temas como inmigración, seguridad fronteriza, impuestos, producción nacional, atención médica y reducción del costo de los medicamentos.

Aunque varios aspirantes que participan en contiendas ajustadas decidieron permanecer en sus distritos, los organizadores confían en que Trump pueda elevar la participación de una base que suele mostrar menor entusiasmo cuando su nombre no aparece en la boleta.

Giménez enmarcó la disputa electoral como una decisión entre modelos políticos y económicos contrapuestos.

“Existe una diferencia muy grande entre lo que pretende el Partido Demócrata y lo que nosotros estamos tratando de hacer por la nación”, indicó.

El congresista añadió que los electores deberán escoger la dirección que desean para Estados Unidos y cerró su declaración con una advertencia: “Para mí, no hay ninguna duda: nunca debemos conducir esta nación hacia el socialismo, que es la dirección que proponen los demócratas”.