miércoles 17  de  junio 2026
EMERGENCIA

Cierran Krome Avenue por voraz incendio forestal en oeste de Miami-Dade

El incendio Quarry 2 ya consumió más de 7.500 acres y mantiene cerrada una de las principales arterias del oeste del condado. El humo y la ceniza deterioraron la calidad del aire en amplias zonas

Una columna de humo se observa al fondo de la avenida Krome, en el oeste de Miami-Dade.

Una columna de humo se observa al fondo de la avenida Krome, en el oeste de Miami-Dade.

CORTESÍA MF
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Las autoridades de Miami-Dade cerraron este miércoles Krome Avenue en ambas direcciones, entre el Tamiami Trail y la US-27, a causa de un incendio forestal conocido como Quarry 2, que ya arrasó más de 7.500 acres en el oeste del condado y apenas alcanza un 30 % de contención.

El fuego, que se desató el lunes cerca de Doral por la caída de un rayo, provocó el desvío del tránsito ante la escasa visibilidad y empujó densas columnas de humo y ceniza hacia comunidades de Miami-Dade y Broward.

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Un fuego que avanza sin tregua

El Quarry 2 se originó el lunes por la tarde cerca de la avenida 137 del noroeste y la calle 41, al oeste de Doral. Lo que comenzó como un reporte de 600 acres creció con rapidez hasta superar los 7.500, alimentado por la vegetación seca de los Everglades, la baja humedad y las condiciones de sequía severa.

El Servicio Forestal de Florida advirtió que el incendio podría extenderse hasta los 12.000 acres si no llega la lluvia.

“Avanza con fuerza. Tiene mucho terreno por delante para quemar”, declaró Kevin MacEwen, del Servicio Forestal de Florida. “Si no recibe lluvia, arderá durante varios días y se hará mucho más grande”.

Cierre de Krome Avenue y desvíos

El Departamento de Transporte de Florida ordenó el cierre total de Krome Avenue, en sentido norte y sur, entre el Tamiami Trail y la US-27, ante la reducción de la visibilidad por el humo.

La Policía de Miccosukee pidió a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternas, al tiempo que Miami-Dade Fire Rescue exhortó a quienes deban transitar por áreas con humo a reducir la velocidad, usar las luces bajas y mantener distancia entre vehículos.

A las preocupaciones por el tránsito se sumó el temor de que el viento empuje las llamas hacia áreas pobladas. “La principal preocupación es que los vientos del norte acerquen el fuego hacia la calle 8 del suroeste y, con ello, llegue al Tamiami Trail y afecte estructuras en esta zona”, señaló el jefe de batallón Abel Fernández.

Cierre Krome incendio 2

Humo, ceniza y alertas de salud

El humo se desplazó por amplias zonas de Miami-Dade y Broward. Residentes reportaron caída de ceniza y olor a quemado.

La calidad del aire se mantuvo en niveles moderados, según las autoridades, que pidieron a la población permanecer dentro de sus casas, con puertas y ventanas cerradas y el aire acondicionado en modo de recirculación.

La región, además, está bajo una advertencia de calor, con sensación térmica de hasta 107 grados Fahrenheit.

“El humo puede viajar kilómetros y afectar la calidad del aire. Contiene pequeñas partículas y contaminantes que dañan la salud, en especial los pulmones”, explicó Erika Benítez, de Miami-Dade Fire Rescue.

A su vez, el doctor Eric Basan, director médico adjunto de servicios de emergencia del Memorial Hospital, advirtió que “si usted puede oler el humo, significa que el humo ya llega a sus pulmones”.

Despliegue de recursos

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue combaten las llamas por aire y tierra con apoyo de las unidades Air Rescue North y Air Rescue South.

La Oficina del Sheriff de Broward y el Servicio Forestal de Florida sumaron recursos para las descargas de agua, y la respuesta se elevó a una tercera alarma.

Un segundo incendio, denominado Well Fire, surgió el martes cerca de la avenida 122 del noroeste y la calle 58; consumió cerca de 500 acres y registra un 25 % de contención. Hasta el momento no se reportan heridos.

“Limiten su tiempo al aire libre. Si están dentro, cierren las puertas y mantengan las ventanas cerradas”, recomendó Michael Eng, jefe de la División de Operaciones de Miami-Dade Fire Rescue.

Las autoridades prevén varios días de labores antes de lograr el control total del fuego.

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