jueves 30  de  julio 2026
CELEBRIDADES

George Clooney evacuado de su casa de Francia debido a grave incendio

El actor ha ofrecido su ayuda al alcalde de la localidad para la futura reconstrucción de la zona en la que vive con su esposa Amal y sus dos hijos

El actor George Clooney asiste al photocall de la película Wolfs presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

El actor George Clooney asiste al photocall de la película "Wolfs" presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

AFP/Alberto Pizzoli

INTERNACIONAL.- George Clooney, su mujer Amal y sus dos hijos han sido evacuados de su casa en Brignoles (sureste de Francia), asediada por un grave incendio, y el actor ha ofrecido su ayuda al alcalde de la localidad para la futura reconstrucción.

Clooney envió una carta al alcalde, Didier Brémond, tras abandonar su casa, al igual que una parte de los habitantes de Brignoles, situada en el sureste francés, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Lee además
Osamu Menéndez conversa con Erwin Pérez sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez. 
FAMOSOS

Osamu Menéndez señala que el vape pudo contribuir a la muerte de su hijo
La modelo española Georgina Rodríguez asiste a la alfombra roja de la película Padre, Madre, Hermana, Hermano, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 31 de agosto de 2025. 
VIRAL

Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

"Querido Didier: En este momento no sabemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a esta terrible situación y, mientras evacuamos Brignoles, queremos destacar dos cosas", comienza el texto, publicado este jueves por medios estadounidenses como The Hollywood Reporter.

"En primer lugar, esperamos que tú y los habitantes de nuestra ciudad estéis a salvo. Y en segundo lugar, Amal y yo estamos comprometidos a asegurar que, pase lo que pase con nuestro pueblo, sigamos formando parte de esta comunidad y contribuyamos a su reconstrucción. Amamos Brignoles y a los amigos que viven allí", agrega el actor en la carta.

Vida en Francia

La familia Clooney adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var. Un lugar en el que han decidido criar a sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, que están escolarizados en la zona.

Tanto el actor como su mujer —nacida en el Líbano— y sus hijos —nacidos en el Reino Unido— obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025.

El Ministerio francés de Exteriores justificó la concesión de la nacionalidad francesa a la familia Clooney por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional de Francia.

Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el actor y afirmó que el hecho de que George y Amal Clooney hubieran obtenido la nacionalidad francesa era una "buena noticia" porque son "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos", en alusión a que se opusieron a su elección en 2024.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Raúl de Molina revela que ha perdido gran parte de la capacidad auditiva

Academia de la Grabación responde a decisión de BTS sobre los Grammy

La Oreja de Van Gogh anuncia fechas por Latinoamérica en 2027

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.
MIGRACIÓN

Nueva inmigrantes fallecieron intentando alcanzar a nado desde Marruecos al enclave español de Ceuta

Rafael Villalobos, designado superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade.
EDUCACIÓN

Escuelas Públicas de Miami-Dade ya tienen nuevo superintendente

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.  
POLÉMICA

Jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar un millón de euros a amigas de la cantante

La Policía de El Salvador en una cárcel con cientos de pandilleros.
SENTENCIAS

Tribunal de El Salvador dicta condenas de más de mil años de cárcel a pandilleros

Te puede interesar

El designado para ocupar el puesto de secretario de Justicia de Estados Unidos Todd Blanche.
COMITé JUDICIAL DEL SENADO

Trump dispuesto a pausar nominación de nuevo fiscal general

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de la refinería Valero en Los Ángeles, California.
mercados

Retrocede precio del petróleo ante esperanza de negociaciones en el Medio Oriente

Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

El estudio profundo de las consecuencias del comunismo llega a las aulas de clases en Florida.
REGRESO A CLASES

Escuelas de Florida se preparan para enseñar las atrocidades del comunismo

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
EEUU/ELECCIONES

Musk prevé cuantioso desembolso para campaña de republicanos