lunes 15  de  junio 2026
VIOLENCIA

Detectan disparos y encuentran a una mujer herida en Miami-Dade

Una alerta del sistema ShotSpotter condujo a los agentes hasta una mujer con una herida de bala en las piernas. Su condición fue reportada como estable

Imagen de referencia de la patrulla del Sheriff del condado Miami-Dade en una escena policial.

Imagen de referencia de la patrulla del Sheriff del condado Miami-Dade en una escena policial.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una mujer fue encontrada herida de bala la madrugada de este lunes en el noroeste de Miami-Dade luego de que una alerta del sistema ShotSpotter reportara disparos en la zona, informaron las autoridades.

El hecho se registró alrededor de la 1:15 a.m. en las inmediaciones de la avenida 25 y la calle 62, donde agentes de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade acudieron tras recibir una notificación automática sobre posibles detonaciones.

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Al llegar al lugar, los uniformados localizaron a una mujer adulta con una aparente herida de bala en las extremidades inferiores. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en que resultó lesionada.

Paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) prestaron asistencia médica en la escena antes de trasladarla a un hospital del área. Según la información preliminar divulgada por las agencias de emergencia, la víctima se encontraba en condición estable.

El caso llamó la atención por la intervención del sistema ShotSpotter, una tecnología utilizada en distintas comunidades para detectar, mediante sensores acústicos, posibles disparos y alertar de inmediato a las fuerzas del orden sobre su ubicación aproximada.

Hasta el cierre de esta nota, tampoco se ha informado si existen personas bajo investigación o si la víctima era el objetivo en este incidente.

La Unidad de Investigaciones Generales continúa reuniendo información sobre el hecho mientras intenta identificar a los responsables.

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