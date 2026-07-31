viernes 31  de  julio 2026
JUSTICIA

Juez ordena cárcel para la alcaldesa de Naples por violar su libertad condicional

Teresa Heitmann deberá cumplir 10 días de prisión luego de que un tribunal concluyera que incumplió las condiciones impuestas tras su condena por conducir bajo los efectos del alcohol. La sanción podrá ejecutarse durante los fines de semana

Teresa Heitmann, alcaldesa de Naples.

Teresa Heitmann, alcaldesa de Naples.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL NAPLES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

NAPLES.- La alcaldesa de Naples, Teresa Heitmann, deberá cumplir 10 días de cárcel después de que un juez del condado de Collier concluyera que violó las condiciones de la libertad condicional que le fue impuesta por su condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

El magistrado Rob Crown determinó que la funcionaria incumplió las disposiciones judiciales al dar positivo en una prueba de detección de cannabinoides realizada durante un control aleatorio. Aunque la Fiscalía solicitó que cumpliera la pena de forma continua, el tribunal autorizó que permanezca en prisión únicamente los fines de semana y fijó como fecha límite el 10 de agosto para comenzar a cumplir la sanción.

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La resolución también amplía la libertad condicional hasta el 16 de mayo de 2027, mantiene el resto de las obligaciones impuestas en la sentencia original y le ordena asumir los costos procesales derivados de la audiencia.

Durante el proceso, Heitmann negó haber consumido marihuana y sostuvo que análisis posteriores de orina y cabello arrojaron resultados negativos. Su defensa también explicó que la presencia de anfetaminas detectada en otro examen obedecía al uso de un medicamento prescrito para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Sin embargo, el juez concluyó que la evidencia presentada por la Fiscalía era suficiente para demostrar el incumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal y rechazó los argumentos de la defensa.

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando la alcaldesa fue arrestada tras protagonizar un accidente en el que impactó un buzón mientras conducía. Las pruebas de alcoholemia practicadas por las autoridades reflejaron niveles superiores al doble del límite legal permitido en Florida.

Meses después, en febrero de 2026, Heitmann se declaró no contest al cargo de conducir bajo la influencia del alcohol. Como parte de la sentencia recibió 12 meses de libertad condicional, una multa de 1.000 dólares, una evaluación por abuso de sustancias, pruebas toxicológicas aleatorias, 50 horas de servicio comunitario, la suspensión temporal de su licencia de conducir y la obligación de instalar un dispositivo de bloqueo de encendido en su vehículo.

Pese a la nueva sanción, la decisión judicial no implica su destitución automática, por lo que continuará al frente de la Alcaldía de Naples mientras cumple las condiciones impuestas por el tribunal.

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