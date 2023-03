Cinco temas para tener en cuenta en esta sesión legislativa

Armas sin permiso

El porte y uso de armas de fuego vuelve a la palestra de Florida con una propuesta de ley que permitiría a las personas portar pistolas ocultas sin permiso.

La ley actual en Florida requiere que, quienes quieran portar armas ocultas, deben tener al menos 21 años y solicitar un permiso al estado y pasar verificaciones de antecedentes penales.

Si lleva un arma oculta sin licencia, podría enfrentar cargos criminales, prisión y multas elevadas.

Los defensores del porte 'constitucional' quieren que se permita a las personas llevar armas abiertamente. Los partidarios de más límites plantean que es una locura dar más oportunidad de empuñar armas.

Educación

Acorde con el informe oficial de la oficina del gobernador, la educación pública recibiría 26.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones, 200 millones más que el año pasado, sería destinados a “mejorar los salarios de maestros en escuelas públicas”, así como 1.600 millones para la educación de la primera infancia, 14.100 millones para la red escuelas públicas K-12, 1.500 millones en fondos operativos estatales para el Florida College System y 3.100 para el sistema universitario estatal, además de 100 millones para el reclutamiento y retención de profesores altamente calificados en universidades estatales y 15 millones para la reforma institucional y la reestructuración del New College of Florida.

No obstante, la presidenta del sindicato de maestros de Miami-Dade, Karla Hernández, considera que el dinero asignado para mejorar los salarios de los maestros no es suficiente porque “no son 1.000 millones para mejorar los salarios de maestros en escuelas públicas, sino solo 200 millones porque los 800 millones ya fueron asignados el año pasado”.

Si la cifra es 200 millones de dólares, el salario de los cerca de 170.000 maestros de Florida recibiría un aumento aproximado de 98 dólares al mes.

Vales escolares para todos

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner, apoya una medida que permitiría que la mayoría de las familias de Florida fueran elegibles para vales para escuelas privadas.

Renner mostró el esquema general de la legislación recién presentada, que lleva el número HB 1, una señal de que es una prioridad principal para el republicano de Palm Coast.

“Empoderamos a padres e hijos para que decidan la educación que mejor se adapte a sus necesidades”, comentó dijo Renner, aunque reconoció que el precio de la legislación aún no está claro.

Pero los demócratas advirtieron que la propuesta sacudiría el sistema de educación pública del estado, al que asisten 2,8 millones de estudiantes. De hecho, plantean que darles a los padres la oportunidad de enviar a sus hijos a las escuelas privadas “con los dólares estatales asignados a las escuelas públicas socavará a muchos distritos”.

Abogados y demandas

Las estadísticas muestran que Florida es líder nacional en muchas categorías de demandas. Por ello, el Congreso estatal vuelve a tener en cuenta el tema y apuesta por fortalecer la ley que fue aprobada el año pasado que pide a las aseguradoras responder a las reclamaciones con mayor brevedad, mientras cesa la responsabilidad de pagar honorarios a los abogados que ganen casos y aumenta la supervisión estatal a las aseguradoras tras el paso de un huracán.

No obstante, los demócratas plantean que “es necesario identificar y abordar las fallas que desencadenan tales batallas judiciales” y acusan a los republicanos de “ponerse al lado de las empresas a las que se dirigen estas quejas, con nuevas restricciones en los honorarios de los abogados y no culpan a las aseguradoras por no liquidar correctamente las reclamaciones”.

Desgravaciones fiscales

El gobernador Ron DeSantis propone 2.000 millones de dólares en exenciones fiscales propuestas como parte de su propuesta de presupuestos.

En efecto, Florida un saludable superávit, ayudada, en parte, por la ayuda federal para contrarrestar los efectos del COVID-19, que no solo evita las indeseadas reducciones a servicios públicos, sino que permite recortar impuestos.

La propuesta incluye exenciones de impuestos sobre las ventas de libros y juguetes para menores, exenciones permanentes para necesidades de bebés y niños pequeños, equipos deportivos para niños, artículos para el hogar y cuatro semanas para comprar artículos escolares.