¿Revisión o censura de libros escolares en Florida?

Alumnos prestan atención a la profesora en un aula de la escuela Coral Way Bilingual K-8 Center. (GISELLE SANTALUCCI)

MIAMI .- Nuevas leyes en Florida definen que los libros de texto que son utilizados para impartir clases en escuelas públicas sean revisados, y no son pocas las voces que defienden o discrepan de la manera que se aplicaría el proceso de inspección.

Más de un millón de libros, según educadores, serían revisados porque, acorde con las leyes adoptadas el año pasado y el gobernador Ron DeSantis “en Florida educamos, no adoctrinamos. Y lo otro sería ir en contra de nuestros estándares. Mucha gente está de acuerdo con eso en otros estados. Fuimos los únicos que tuvimos la fuerza para levantarnos y hacerlo, porque te insultan y te acusan de demagogia cuando lo haces”.

De cualquier manera, Florida no es el único estado que comienza a mirar con lupa los libros de texto. Escuelas y bibliotecas en varios lugares del país, como Texas, Tennessee, Filadelfia e Idaho, también asumen esta tarea, sobre todo libros que abordan temas raciales, sociales y sexuales.

Entretanto, el estado de Florida planea evaluar una serie de textos para dictar si cumplen con las nuevas leyes estatales y asegura que organiza la comisión que revisará los libros, aunque aún no está claro quién ni cómo se realizará la revisión. Pero lo que sí se sabe es que maestros comienzan a guardar libros ante la duda.

Por ejemplo, el distrito escolar del condado Duval, donde se encuentra la ciudad Jacksonville, retiró de las aulas un número de libros ante el temor de que los maestros fuesen amonestados o incluso suspendidos.

"Según lo exige la ley estatal, estamos en proceso de que especialistas certificados revisen todos los libros", comunicó Tracy Pierce, jefa de mercadeo y relaciones públicas de las Escuelas Públicas del Condado de Duval.

"Hay aproximadamente 1,6 millones de libros en las bibliotecas y centros multimedia que deben ser revisados por un especialista certificado", señaló.

Ni Miami-Dade, ni Broward, ni Palm Beach han tomado medidas similares al respecto, a la espera, tal vez, de instrucciones, pero de acuerdo con la organización PEN America, adscrita a la organización internacional PEN International, que vela por la libertad, la amistad y la cooperación intelectual entre poetas, ensayistas y novelistas, entre los libros retirados en Duval están Roberto Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates, y Celia Cruz, Queen of Salsa, que resaltan la exitosa vida de dos grandes figuras de la cultura hispánica.

El libro sobre Clemente aborda mayormente la infancia del pelotero en Puerto Rico, y después sus logros y trabajo caritativo, sin obviar, en un par de páginas, el racismo que sufrió durante su ascendente carrera.

“Eso no lo pude dejar fuera”, comentó el autor de la biografía, Jonah Winter, en un comunicado.

En el caso de Celia Cruz, el libro titulado Celia Cruz, Queen of Salsa, la situación podría ser diferente.

“Sobre Celia hay más de cinco libros escritos para niños”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el albacea del legado de la cantante cubana, Omer Pardillo.

“Lo único que pudiera tener un significado político es que Celia tuvo que salir del país donde nació, Cuba, tras el triunfo de la revolución”, el comienzo de la dictadura de los Castro.

Manny Díaz Jr., comisionado de Educación, afirmó a la prensa que “una comisión revisará los libros” y que los resultados serán analizados “antes de tomar una decisión final”.

Reacciones

A Silvia, madre de dos pequeños que estudian en una escuela pública en Miami, no le preocupa que una comisión estatal revise los libros de textos “si son personas capacitadas, que solo tengan en mente la educación de nuestros hijos. Sin juicios personales. Sin prejuicios”, reclamó.

De hecho, cualquier entidad educativa en el mundo examina los textos que los maestros emplean en sus clases, aunque hay profesores que recomiendan volúmenes secundarios para ampliar conocimientos o incluso sustentar explicaciones adicionales.

“Esa parte es preocupante, los libros adicionales”, reputó la madre.

James Williams, profesor de ciencias políticas de Florida State University, en Tallahassee, considera “abominable” que califiquen de “censura” que escuelas o distritos escolares aparten ciertos libros, como Celia Cruz, Queen of Salsa, en espera de una revisión.

“Ni Celia Cruz ni Roberto Clemente han sido censurados. Que un maestro o funcionario haya decidido apartar unos libros, en espera de una verificación, no significa censura”, subrayó.

“Esperemos por el proceso de verificación antes de atacar un procedimiento que no ha comenzado”, acentuó.

College Board

Por otra parte, DeSantis apela por rechazar la solicitud del College Board, que es la junta estatal que atiende los asuntos educativos, para aplicar el curso de Estudios Afroamericanos porque “viola la ley estatal”.

Según los informes, el programa de Colocación Avanzada fue rechazada por el estado floridano en una carta, fechada el 12 de enero, en la que se plantea que “tal como se presentó, el contenido de este curso es inexplicablemente contrario a la ley de Florida y carece significativamente de valor educativo”.

“Si el College Board está dispuesto a volver a la mesa con contenido legal e históricamente preciso, Florida siempre estará dispuesta a reabrir la conversación”.

