Comisionado Manolo Reyes presenta propuesta para enfrentar demanda de aseguradora QBE contra  Miami

Como resultado de los distintos pleitos legales en los que la ciudad ha estado involucrada, "QBE dice que no paga más y presentó una demanda en contra de Miami", explicó Manolo Reyes a DIARIO LAS AMÉRICAS.

En la propuesta de Reyes, que se discutirá en la reunión de este jueves 23 de mayo, se aboga por detener todos los pagos por honorarios legales externos a partir de la fecha en que se adopte la resolución.

"Esto no se debe a que la Ciudad haya actuado mal. El tema es el de siempre: los seguros, a la hora de pagar, tratan de desentenderse. Lo mismo sucede con los seguros de viviendas; cuando alguien presenta una reclamación por una gotera en el techo, ellos tratan de buscar una justificación para no pagar y te muestran una cláusula en letra pequeña del contrato con la que se justifican para no desembolsar el dinero de la compensación correspondiente”, explicó Reyes.

“Ellos [QBE] alegan que en el caso del comisionado Joe Carollo, como fue intencional, no van a pagar. El resultado es que estamos [la ciudad] en estos momentos como si no tuviéramos ese seguro”.

En 2018, dos empresarios de La Pequeña Habana, Willian Fuller y Martin Minillas, demandaron al comisionado Carollo ante un tribunal federal. En 2023, tras un prolongado proceso, los empresarios ganaron la demanda y Carollo fue sentenciado a pagar 63.5 millones de dólares.

Reyes propone que “cuando un oficial electo necesite la asistencia de un abogado externo especializado (pagado por la Ciudad) para ser defendido en una demanda, venga a la Comisión para que nosotros tomemos una decisión al respecto. Podamos cuestionar, por ejemplo, el número de abogados involucrados en un pleito”.

“El comisionado en cuestión tendría que justificar ante la Comisión por qué necesita tres o cuatro abogados y los honorarios que cobra cada uno”.

Por otra parte, “la propuesta ordena al administrador de la ciudad a entrar en negociaciones para contratar un abogado externo experto en lidiar con las compañías de seguros para enfrentar la demanda presentada por QBE contra la Ciudad”.

El seguro que ahora está en pausa cubre a la policía, a los oficiales electos y a directores de departamentos en demanda de responsabilidad civil, explicó Reyes.

La ley establece que cuando los oficiales electos en la ejecución de su cargo reciben una demanda, los costos de la defensa sean cubiertos por la Ciudad.

La aseguradora QBE demandó a la Ciudad y puso su contrato en pausa bajo el argumento de que las acciones cometidas por los funcionarios electos fueron intencionales e ilegales. Por lo tanto, solicitan que se les devuelva el dinero pagado en concepto de representación legal con expertos externos en los distintos juicios de la ciudad.

Según indicó Reyes, “la demanda de QBE no solo atañe a los pleitos del comisionado Carollo, incluye otras demandas”.

Por ejemplo, “cuando el jefe del Departamento de Policía, Art Acevedo, fue despedido, yo voté a favor de la medida. Acevedo acusó a la Comisión de ser una mafia cubana y dijo que por eso no había más blancos en la Policía. Esas declaraciones las consideré totalmente irresponsables, problemáticas y divisionistas, sobre todo pronunciadas por el jefe de Policía”.

“Pues Acevedo interpuso una demanda en contra quienes votamos a favor de despedirle, en la cual yo estoy incluido”.

La propuesta de Reyes debe ser aprobada o descartada por la comisión en pleno.

