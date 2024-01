Comisionado Miguel Ángel Gabela: "A mí nadie me controla"

El comisionado Gabela define a Carollo como “una persona violenta”, al mismo tiempo asevera que a él “nadie lo controla” y que su campaña fue financiada con recursos que él mismo se prestó. “Fueron 29.000 o 30.000 dólares de mi dinero”, enfatizó.

-El comisionado Joe Carollo ha hecho algunos señalamientos sobre usted. Por ejemplo, dice que Miguel Ángel Gabela tiene un supuesto caso sellado de arresto por supuesta violencia. ¿Qué responde ante ese señalamiento?

La única persona violenta es él, que lo arrestaron por tirarle una terracota (objeto) y dejarle una marca en la cara a la esposa. Él es la única persona que ejerce violencia y que constantemente en la Comisión está ofendiendo a todos sus colegas, al público y también a la prensa.

-Otro de los cuestionamientos es que tanto usted como el comisionado Damián Pardo estarían supuestamente interesados en nombrar a un nuevo abogado de la Ciudad, quien luego tendría la tarea de conciliar algunas demandas interpuestas por los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla contra el gobierno de Miami.

Totalmente falso. En el 2019, yo aspiré en contra del señor [Diaz de la] Portilla, y ahora llegué a la Comisión para arreglar los problemas del distrito 1. A mí nadie me controla. Carollo siempre está haciendo alegaciones y está fajado (en pugna) con todas las personas, y eso es lo que hace constantemente. Esos señores ni nadie controlan a mi persona, Miguel Ángel Gabela. Llegué a la Comisión para trabajar por el bienestar del distrito y estamos gastando bastante tiempo porque Carollo usa ese tiempo en la Comisión para hablar de problemas personales. Él es el que tiene la Comisión destruida porque cada vez que uno va a hablar, él empieza a discutir con la persona, con el público y con todo mundo. Entonces, todo lo convierte en algo personal y no se pueden impulsar los proyectos que les importan a los residentes de la ciudad de Miami.

-¿Cómo financió Miguel Ángel Gabela su campaña para ganar un escaño en la Comisión de Miami?

Financié mi campaña como lo hacen otros candidatos. Me presté, creo, 29.000 o 30.000 dólares de mi dinero, que puedo probar de dónde vino. Ese es un mito que él está creando sobre el dinero, y es algo que él siempre hace inventando mentiras de las personas que son enemigos de él, y en este instante yo soy enemigo de él porque él me ha hecho su enemigo, porque dice muchas falsedades, muchas mentiras, es un ‘falta de respeto’ y todo eso que dice es una mentira. El dinero proviene de lo que he trabajado en mi vida, que tengo en mi cuenta, al igual que tengo derecho de prestarme dinero yo mismo, un dinero que ya está contado. Si uno se pone a contestar todas las mentiras que dice Carollo nos pasaremos un día entero teniendo que publicar puras mentiras que está diciendo.

-Qué opinión le merece la nueva demanda que presentaron los propietarios de Ball and Chain para buscar la destitución de Carollo?

Eso es algo entre el señor Carollo y ellos. Él les hizo mucho daño a esos señores y un jurado determinó que les había cerrado un negocio a ellos ilegalmente y por eso tiene que pagar más de 63 millones de dólares. También lo acusan de violarles sus derechos como ciudadanos, que tienen los residentes de esta ciudad y ahora le pusieron una demanda para posiblemente removerlo del cargo.

-¿Podríamos decir que el señor Gabela no tiene ningún interés en que ese caso prospere y que el señor Carollo sea removido de la Comisión?

Miguel Ángel Gabela no tiene nada que ver con eso, pero si un juez determina que lo van a quitar del puesto, él se buscó ese problema. Eso es algo que tiene que ver con el señor Carollo y los señores Fuller y Pinilla, porque les violó sus derechos a esos señores, les cerró su negocio y un jurado encontró que era culpable.

-¿Qué quiere usted como comisionado de Miami?

Una de las cosas que yo quisiera es que tuviéramos una Comisión normal, en donde se pueda discutir y hablar de las cosas que en realidad afectan a los residentes, cosas que de verdad afectan la calidad de vida de nuestros residentes, pero eso no se puede con el circo que tiene andando el señor Carollo desde hace unos cinco años. Y lo que pasa es que simplemente el señor Carollo ya no tiene a su amiguito [Alex] Díaz de la Portilla [excomisionado], que lo ayudaba a mantener el circo y con quien hacía lo que le daba la gana. Tenían la Comisión controlada, por eso uno ve que se está volviendo loco, y si hay una reunión él comienza a fajarse con el público, a faltarle el respeto, como lo vieron en la última reunión que estuvo gritando todo el tiempo. Entonces hay que preguntarse quién está mal, si no es la persona que siempre está peleando con todo el mundo. Es como el muchacho en la escuela que siempre se está metiendo en problemas.

-En esa última reunión que usted menciona, ¿el comisionado Miguel Ángel Gabela con qué intención se levantó de su silla y se dirigió al puesto de Joe Carollo? Se especula que quería golpearlo.

Lo hice para encararlo, y decirle si tiene algún problema, que ya uno está cansado del abuso verbal que él está haciendo constantemente, a la prensa, al público, a los colegas. Él no respeta a nadie. Antes de eso, me estuvo insultando. Lleva meses insultando a mi familia y a mí diciendo mentiras de mi persona. No quería golpearlo, ese no era el objetivo. Es simplemente que uno llega a un punto que ya tiene que encarar a la persona. Hace unas semanas dijo algo como si me estuviera vigilando. Él acostumbra a perseguir a las personas. Algunas personas han entrado en mi propiedad, tengo videos, tengo número de ‘chapa’ (matrícula de un vehículo), número de incidente y reporte. Desde junio 14 que empecé mi campaña, a mí y a mi esposa no están acosando, nos están vigilando. Hace unos días dijo en América Tevé que en los días de la campaña él sabía que mi esposa me había llevado el desayuno al apartamento donde yo estaba viviendo. Y es verdad, mi esposa me llevó desayuno al apartamento. También dijo que había un camión arreglando el aire acondicionado del apartamento, y eso también es verdad.