BLOQUEO ENERGÉTICO

Washington dicta medida que impide a bancos cubanos acceder a ingresos de venta de combustible a MIPYMES en Cuba

Washington suspende una licencia que habría permitido a pequeñas y medianas empresas transferir ingresos a bancos de la isla

UNSPLASH
Los reclamos por la falta de alimentos e insumos médicos, sumados a los prolongados apagones, reflejan la realidad que afecta a gran parte de la población cubana en los últimos tiempos.

Imagen de referencia de cubanos cocinando afuera de sus casas durante un apagón del Sistema Electrico Nacional.

Imagen tomada en una barriada de Cuba.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Los bancos cubanos no puedan participar en las ventas de petróleo a las MiPymes. Así quedó establecido gracias a una medida adoptada este miércoles por la Casa Blanca al suspender una licencia que permitía a pequeñas y medianas empresas privadas de Cuba (MiPymes) transferir fondos provenientes de la venta de combustible mediante bancos cubanos.

El argumento es que ese tipo de transacciones podría terminar beneficiando principalmente al aparato estatal del sistema encabezado por Miguel Díaz-Canel.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) explicó que “las operaciones procesadas a través del sistema financiero de la isla implican el riesgo de favorecer principalmente al régimen cubano y a sus servicios militares o de inteligencia”, debido al control que el Estado mantiene sobre el sistema bancario y buena parte de la actividad económica.

La autorización había abierto una vía para que las MiPymes gestionaran ingresos vinculados a la comercialización de combustible dentro del país. Con la revocación de esa licencia, Washington busca impedir que esas operaciones se canalicen a través de instituciones financieras bajo control gubernamental.

La decisión llega en medio de una crisis energética cada vez más severa que ha empeorado las condiciones de vida en la isla. En las últimas horas, un nuevo fallo en el sistema eléctrico nacional provocó un apagón masivo que dejó sin servicio a amplias zonas del país, tras la salida inesperada de una de las principales unidades de generación.

La interrupción afectó desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila y obligó a realizar maniobras para restablecer el sistema de forma gradual, en un escenario en el que los apagones ya forman parte de la vida cotidiana para millones de cubanos, muchos de los cuales enfrentan cortes eléctricos que pueden extenderse entre 15 y 20 horas consecutivas, especialmente en el interior del país, donde los residentes reportan periodos aún más prolongados sin electricidad.

La falta de corriente paraliza bombas de agua, complica la conservación de alimentos y afecta el funcionamiento de hospitales, comercios y servicios básicos, mientras el sistema eléctrico enfrenta plantas envejecidas, falta de mantenimiento y escasez de combustible.

Acerca de la recién anunciada medida, DIARIO LAS AMÉRICAS consultó al historiador, economista y analista político Frank Rodríguez, quien considera que la reciente decisión de Washington forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la presión sobre el poder en La Habana en medio de su actual fragilidad económica.

“Una vez que se impone el embargo total de petróleo a Cuba, Estados Unidos busca abrir ligeramente el grifo para evitar un colapso inmediato, y por eso surge la idea de permitir la venta de combustible a las MiPymes”, explicó.

Sin embargo, Rodríguez considera que la nueva restricción que impide el uso de bancos cubanos en esas operaciones refleja una línea más dura por parte de la actual administración republicana.

“Esta medida es un indicio de que Estados Unidos está actuando con determinación y de que el presidente Donald Trump mantiene una postura firme para terminar con el régimen cubano, porque está utilizando herramientas destinadas a agotar al sistema y garantizar que no tenga vías de escape”, afirmó.

Según el entrevistado, la intención sería impedir que las autoridades de la isla encuentren mecanismos para absorber o redirigir los ingresos generados por esas operaciones.

“Lo que se busca es que no existan opciones que permitan al régimen sostenerse financieramente. Desde esa perspectiva, el hecho de que los bancos cubanos no puedan participar en las ventas de petróleo a las MiPymes es una señal clara de que se está cerrando el margen de maniobra”, señaló.

La medida se produce en un contexto de profunda crisis económica en la Mayor de las Antillas, donde los apagones prolongados, la escasez de combustible, que incluso ha obligado a extender hasta abril restricciones operativas que afectan el repostaje de aeronaves en aeropuertos cubanos, y el deterioro de la infraestructura energética, junto con otros problemas sociales y el desabastecimiento generalizado, continúan agravando la vida cotidiana de la población.

