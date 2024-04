Cómo podrían cambiar las noches en Doral luego de tiroteo en discoteca

Nuevas medidas

En términos generales, el proyecto legislativo de la alcaldesa Fraga plantea un cambio en el horario de operaciones de bares y discotecas, pasando de 4:00 am a 2:00 am como hora tope de cierre. Además, propone suspender la venta de licor a la 1:30 am, a diferencia de las 3:30 am, que es el horario actual.

Asimismo, la norma estipula la implementación de controles al acceso de público con dispositivos de detección de metales para impedir el porte de armas de fuego en estos lugares de alta concurrencia, conforme a una disposición del código del estado de la Florida.

La alcaldesa explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que su intención inicial era presentar el proyecto de ordenanza en el Concejo en este abril, “pero —dijo— hay una norma estatal que nos obliga a publicar un aviso durante 14 días, antes de cualquier cambio en la zonificación de la ciudad”.

Por tanto, la propuesta será debatida en primera lectura el 8 de mayo y, en caso de ser aprobada, se encaminaría a su segunda y definitiva lectura en junio. “Esto pudo avanzar más rápido, pero el Concejo votó para quitar las reuniones de zonificación y por eso tenemos que esperar a mayo y junio”, comentó.

Christi Fraga, alcaldesa de Dora l_7986.jpg Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral. Doral

Fraga señaló que las nuevas medidas también incluirían una mayor presencia de policías para incrementar la seguridad, “que serán pagados por los dueños de esos establecimientos.

Cuestionó que “una ley municipal de 2022” creó “alguna ambigüedad” sobre el número de oficiales que se pueden asignar a los esquemas de protección de bares y discotecas. “Esto lo vamos a discutir el 8 de mayo para que todo quede claro en la nueva ordenanza. Allí también podrán estar los dueños de establecimientos para que expongan sus puntos de vista”, aseguró.

El paquete de medidas contempla también la presentación de un “plan de seguridad” por parte de los propietarios de los negocios, “que tendrá que ser discutido con el Departamento de Policía de Doral”.

El incumplimiento de la ordenanza, en caso de que sea refrendada por la mayoría del Concejo, podría acarrear multas e incluso el cierre de un establecimiento infractor, de acuerdo con lo expresado por la edil.

Apoyo a la ordenanza

Rafael Pineyro, concejal de Doral, afirmó que está de acuerdo con la ordenanza propuesta por la alcaldesa debido a que “nuestra ciudad es familiar y residencial”, al tiempo que llamó a sus colegas a apoyarla “por el bienestar de nuestros residentes”.

El legislador añadió que “aunque haya diferencias dentro del Concejo, a nivel político, espero que mis colegas piensen en el bien común y la seguridad de los residentes de Doral, que, al final del día, esa es la función por la cual nos eligieron”.

En ese contexto, Pineyro cuestionó la inasistencia de “tres concejales [Maureen Porras, Digna Cabral y Oscar Puig]” al taller convocado por la alcaldesa el 10 de abril, cuatro días después de la tragedia en el bar situado en City Place.

Resaltó que la edil Fraga “dio dos opciones de horario”, a las 3:00 pm o 7:00 pm, y que “los tres miembros del Concejo dijeron que no para ambos horarios”. DIARIO LAS AMÉRICAS dejó mensajes de audio y texto en la contestadora telefónica de la concejala Digna Cabral para conocer qué piensa de las normas anunciadas, pero no obtuvimos respuesta.

“Esto es muy lamentable, porque no se puede jugar a la política. Cuando hablamos de un tema de seguridad pública y un tema tan sensible, esto es muy triste”, acotó.

rafael pineyro vicealcalde doral by cortesia.jpg Rafael Pineyro, concejal de Doral CITY OF DORAL

Entretanto, el concejal dijo que es probable que la ordenanza no sea bien recibida por los dueños de establecimientos de diversión nocturna. “Ellos deben entender que esto no es algo que se está haciendo en contra de sus negocios, sino para la protección tanto de los residentes como de quienes visiten estos locales”, dilucidó.

El legislador aseveró que el número de incidentes reportados en City Place disminuyó entre 2022 y 2023, lo que atribuyó a que el año pasado se acordó asignar un oficial de policía fuera de servicio por cada bar o discoteca en ese centro comercial.

“Eso ayudó a que incluso hubiese menos heridos [en Martini Bar] porque un oficial de policía pudo ingresar, actuar y neutralizar al individuo que estaba disparando”, sostuvo.

Qué pasó en el bar

Los hechos que están motivando los posibles cambios en Doral ocurrieron al promediar las 3:30 de la mañana del sábado 6 de abril, tras escalar una discusión entre clientes.

Según las investigaciones, el incidente comenzó en el patio de Martini Bar. Luego un guardia de seguridad intervino y uno de los participantes en la disputa sacó un arma y le disparó al empleado, causándole la muerte.

En respuesta a lo sucedido, dos oficiales de la policía intervinieron en la trifulca, tras lo que se registró un intercambio de disparos entre los agentes y el individuo armado, quien finalmente fue abatido.

El jefe de la policía de Doral, Edwin López, narró que en medio de la balacera otras siete personas resultaron heridas, incluido un oficial.

“Las acciones heroicas de nuestros oficiales de policía hoy evitaron que ocurriera una situación grave”, dijo López.

El guardia de seguridad muerto fue identificado como George Castellanos, de 23 años, estudiante de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Las autoridades identificaron al presunto agresor como Jamal Wayne Wood, de 37 años.

Las pesquisas preliminares indican que el incidente tuvo su origen tras una discusión entre Wood y una mujer “por una silla o un cojín”.

El guardia de seguridad asesinado deja una niña de catorce meses de nacida y estaba a solo un mes de graduarse de la carrera de Ciencias Biológicas en FIU, con una especialización en Justicia Penal.

Su padre, Jorge Castellanos, en declaraciones a medios locales, lo describió “como un buen hijo y un buen padre”. “Me lo mataron, no fue un accidente, a él me lo mataron, injustamente, por gusto”.

“Lo único que él hizo fue separar la bronca, meterse en medio de la pistola para que no pasara nada más y lo mataron a él. Él no tenía arma, el sólo tenía un flash light para decir 'hay un incidente' y murió por proteger a los demás, un hijo maravilloso, un padre maravilloso”, añadió.

[email protected]

@danielcastrope