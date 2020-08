Compañía Kroger desmiente cobro de impuesto para Black Lives Matter

"El mensaje que está circulando con un código de recibo BLM es falso. Es una versión de un recibo original que dice "Change Shortage" por la escasez de monedas y que fue variado por las siglas "BLM", dijo Kristal Howard, jefe de comunicaciones corporativas de Kroger al diario USA TODAY en un correo electrónico.

Esta foto está "absolutamente retocada", confirmó también un portavoz de Kroger a The Associated Press. La versión original de la foto muestra una tarifa por la actual escasez de centavos a nivel nacional, no una tarifa relacionada con la organización Black Lives Matter.

kroger recibo redes sociales.jpeg Foto de un supuesto recibo de la compañía Kroger. Redes sociales

Algunos grupos conservadores se hicieron eco del falso recibo y exigieron respuesta a la segunda cadena minorista más grande en EEUU, después de Walmart.

La compañía reiteró en un comunicado que "Kroger no le ha cobrado a los clientes ningún cargo para recaudar fondos de donación para Black Lives Matter".

Un mensaje del presidente ejecutivo de Kroger Co., Rodney McMullen, sobre la muerte de George Floyd pudo haber motivado la creación del falso recibo de compra mediante alguna aplicación digital que permite variar las fotografías.

"Los asesinatos sin sentido de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor —y muchos más, demasiados más en nuestro país— nos han sacudido hasta el fondo", dijo McMullen. "Comparto los sentimientos de tristeza e indignación de todos por las víctimas. El dolor es profundo y crudo. Mi corazón se dirige a sus familias, amigos y comunidades", dijo en el comunicado.

La escasez nacional de monedas, estimulada por una caída brutal del sector empresarial debido al COVID-19, condujo a Kroger a retener el cambio de monedas de los clientes y en su lugar ofrecerles la opción de cargar cualquier cambio de moneda restante a la tarjeta de membresía de la cadena, cambiar al pago con tarjeta o redondear el costo como una donación a los bancos de alimentos para personas necesitadas, según Business Insider.

Desde el 23 de mayo, la compañía Kroger opera directamente a través de sus filiales, más de 2.700 supermercados y tiendas multiseccionales, que incluyen farmacias. Kroger está clasificado #20 en el ranking Fortune 500 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos por ingresos totales de más de 121.000 millones en el año fiscal 2019. En la Florida, Kroger tiene más de 100 establecimientos.

Las tiendas de comestibles de la marca Kroger se encuentran en el centro-oeste y el sur de los EEUU y opera opera 35 instalaciones de procesamiento o fabricación de alimentos, 1.569 centros de combustible para supermercados, 2.257 farmacias y 222 clínicas médicas en tiendas The Little Clinic.

lmorales@diariolasamericas.com.