Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Robert Koehler, conocido como "el violador de las fundas de almohadas".

MIAMI. – Un jurado del condado de Miami-Dade declaró culpable a Robert Koehler, de 66 años, conocido como "el violador de las fundas de almohadas", por un caso de secuestro y agresión sexual ocurrido hace 40 años.

La condena se produjo el lunes, gracias a la evidencia de ADN que vinculó a Koehler con el crimen, lo que finalmente cierra un capítulo de uno de los muchos asaltos que aterrorizaron a la comunidad del sur de Florida en la década de 1980.

Peso de la evidencia

La prueba fundamental en el juicio fue el análisis de ADN, que conectó de manera concluyente a Koehler con la víctima del ataque en 1984.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade informó que su material genético lo relaciona con al menos 25 agresiones sexuales en este condado entre 1981 y 1986.

Autoridades del condado de Broward ampliaron esa cifra y sugirieron que podría estar involucrado en hasta 45 casos en toda la región durante el mismo período.

Largo camino

El avance que permitió la captura de Koehler ocurrió en 2019, cuando su hijo fue arrestado por un caso de violencia doméstica y proporcionó una muestra de ADN.

El análisis reveló una coincidencia genética cercana con las muestras recolectadas en las escenas de los crímenes de los años ochenta, lo que dirigió la sospecha de los investigadores hacia su padre.

Posteriormente, las autoridades obtuvieron una muestra de ADN de Koehler de objetos que tocó en un lugar público.

La comparación con la evidencia del "kit de violación" de 1983 arrojó un resultado positivo, lo que precipitó su arresto en enero de 2020.

Según las autoridades, el atacante utilizaba fundas de almohada, toallas, camisas u otras telas para cubrir los rostros—ya sea el suyo propio o el de sus víctimas—antes de asaltarlas sexualmente.

Este método específico se convirtió en la característica distintiva que definió toda la serie de ataques y llevó a los medios de comunicación y las fuerzas del orden a nombrarlo: "el violador de las fundas de almohadas".

Historial de violencia y negación

Esta no es la primera condena para Koehler. En enero de 2023, fue declarado culpable por un caso de 1983, donde violó, agredió y robó a una mujer de 25 años en el noroeste de Miami-Dade, crimen por el que recibió una sentencia de 17 años de prisión.

Durante ese proceso, Koehler hizo afirmaciones infundadas, como que policías corruptos lo forzaron a cometer los crímenes y que su esperma fue "extraído por la fuerza", alegatos que la corte desestimó.

Actualmente, el implicado enfrenta seis acusaciones adicionales de agresión sexual en el condado de Broward.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, declaró que el veredicto del lunes representa una justicia tardía y "finalmente cierra el libro de un terror que acosó a las mujeres del sur de Florida durante demasiado tiempo".