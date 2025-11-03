Tras las rejas hombre que desató una disputa vial en Doral que terminó en un tiroteo

Emilio Rodríguez, de 54 años de edad, sería el presunto responsable de haber ocasionado el altercado.

Doral. – Un incidente de ira al volante terminó en un tiroteo el viernes 31 de octubre, cuando un hombre fue alcanzado en el rostro por una bala durante una discusión vial. Las autoridades del Departamento de la Policía Miami-Dade (MDPD) detuvieron al presunto responsable, que fue presentado en corte el pasado sábado.

Según el informe de la Oficina del Sheriff del condado, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:45 p.m. en la intersección de la avenida 87 y la calle 64 al noroeste de la ciudad. La víctima y el sospechoso protagonizaron un altercado mientras ambos se encontraban fuera de sus vehículos. Al regresar hacia su auto, el lesionado fue sorprendido por un tiro a corta distancia.

El acusado, identificado como Emilio Rodríguez, de 54 años de edad, huyó tras apretar el gatillo, pero fue localizado y arrestado poco después, se lee en el reporte policial.

Durante el interrogatorio, Rodríguez admitió haber realizado lo que describió como un “disparo de advertencia” cerca de la cabeza de la persona agredida.

El hombre herido fue trasladado de inmediato al centro médico HCA Florida Kendall, donde permanece en condición estable, dijeron las autoridades mientras la investigación sigue abierta. Emilio Rodríguez enfrenta cargos de intento de homicidio y se encuentra recluido en Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) mientras avanza el proceso judicial.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA MIAMI DADE