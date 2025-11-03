Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso y bullying

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Millie Bobby Brown , protagonista de la serie de Netflix Stranger Things , presentó una acusación formal contra su compañero de reparto David Harbour por acoso y bullying. La información fue revelada por Daily Mail y Page Six, medios que aseveraron que la denuncia se presentó previo a iniciar las filmaciones de la quinta y última temporada.

Según una fuente consultada por el Daily Mail: “Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”.

Aunque no se han dado a conocer los detalles sobre el proceso, la fuente enfatizó que en la denuncia no establece que se haya suscitado alguna conducta sexual inapropiada por parte del actor.

Por su parte, Page Six expuso que durante la grabación del episodio final de la producción, la actriz estuvo acompañada por un representante personal en el set.

Las fuentes consultadas por ambos medios aseveraron que Netflix quiso mantener la confidencialidad de la investigación interna y no se prevé que hayan declaraciones al respecto.

La serie llega a su fin en diciembre. Un vocero de la plataforma de streaming dijo a Daily Mail: “Será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista”.

La denuncia toma por sorpresa a los seguidores de la ficción, pues desde 2016, año en que se estrenó la serie, Harbour manifestó que su vínculo con Bobby Brown era paternal.

"Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que llegara toda esta fama. Tengo una verdadera sensación de protección hacia ella. Siento una preocupación real, dijo en 2021 al podcast That Scene with Dan Patrick.