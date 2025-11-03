República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo

SANTO DOMINGO. - El Ministerio de Exteriores de República Dominicana informó este lunes 3 de noviembre que la Cumbre de las Américas se pospondrá hasta 2026 tras un "cuidadoso análisis" de la situación de la región, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, indicó un comunicado.

"Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas", expresó el ente tras consultas con sus principales socios, incluido Estados Unidos.

La cancillería del Gobierno del presidente Luis Abinader también dijo que consultó la decisión sobre la Cumbre de las Américas con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización, como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país", indicaron.

La Décima Cumbre de las Américas estaba pautada para realizarse en Punta Cana entre el 1 y el 5 de diciembre con el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”.

República Dominicana indicó, además, en el comunicado que la postergación conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan.

"Agradecemos todos los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave: países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales", sostuvo la Cancillería.

Escenario complejo

República Dominicana aseveró que, en 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, "eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en la región. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe".

También recordó la Cancillería que el país propuso su candidatura para sede de la Décima Cumbre de las Américas durante la Novena, celebrada en Los Ángeles, California, EEUU, en junio de 2022. La Asamblea General de la OEA la aprobó por aclamación ese mismo año, en Lima, Perú.

"Desde aquel momento, el Gobierno dominicano ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito del evento. Este esfuerzo incluyó la coordinación logística con la OEA y todas las organizaciones involucradas. El país ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso", sostuvo el ente.

FUENTE: Con información de AFP /Ministerio de Exteriores de República Dominicana