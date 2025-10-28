martes 28  de  octubre 2025
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Florida es el estado con más ejecuciones este año, al contabilizar 15, incluido Norman Grim, condenado por la violación y asesinato de su vecina

Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.

Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.

Departamento de Correcciones de Florida
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un hombre de 65 años condenado por la violación y el asesinato de una mujer en 1998 fue ejecutado en Florida el martes mediante inyección letal.

Norman Grim retiró las apelaciones contra su sentencia de muerte y murió a las 18H14 locales (22H14 GMT) en una prisión estatal de Florida, informó el Departamento de Correccionales de este estado del sur de Estados Unidos.

Lee además
Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami
Capitolio estatal de Florida. 
INGRESOS

Empleados estatales de Florida reciben los peores salarios de EEUU, según ZipRecruiter

Grim fue condenado por la violación y el asesinato de Cynthia Campbell, de 41 años, una abogada que era su vecina.

Fue sentenciado a la pena de muerte en el año 2000.

En lo que va corrido del año, se han registrado 41 ejecuciones en Estados Unidos, el número más alto desde 2012, cuando se registraron 43.

Florida es el estado con más ejecuciones este año, al contabilizar 15, incluido Grim.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Te puede interesar

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

Pronostican lluvias dispersas para el sur de Florida video
CLIMA

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba