Congresista María Elvira Salazar organiza Feria de Trabajo con más de 40 empresas en Miami

La actividad contará con la participación de diversas empresas y organizaciones destacadas, entre ellas A Safe Haven for Newborns, AAR Corp, Beacon College Prep, Career Source South Florida, CBP, CDC, CharterSchools USA, City of Miami, Clear Channel Outdoor, Clerk of the Court and Comptroller, Community Health of South Florida (CHI), Dave's Hot Chicken, Ezpz Kids, y muchas más. También estarán presentes instituciones como el FL. Department of Business & Professional Regulation, FL. Department of Children and Families, FL. Department of Financial Services, Florida SBDC, Fontainebleau Miami Beach, Goodwill, Hive Prep. School, IRS, Jackson South Medical Center, Kent Security Services, y Leon Medical Centers.

El evento incluirá además a Mater Academy of International Students, Miami Dade College Works, MDCPS, Metta Heaven Home Care, Miami Dade County Elections Department, Miami Dade County Fire Department, Miami Dade County Port Miami, Miami Dade County RER Department, Papa John's, Philip and Patricia Frost Museum of Science, Pinecrest Physical Therapy Clinics, Pollo Campero, Simply Healthcare, Team Concepts Corp, Terminal Security Solutions, TGI Office Automation, The Golden Hog, University of Miami, UPS, US Marines, USCIS, Wells Fargo, y Youth Co-Op Inc.

Para participar en la Feria de Trabajo, los interesados deben inscribirse a través del enlace disponible en las redes sociales de la congresista Salazar, quien destacó la importancia de este evento para conectar a los residentes de Miami con oportunidades laborales de calidad.

La inscripción es necesaria para asegurar la asistencia y facilitar la organización del evento.

MARCA TU CALENDARIO: ¿Buscas empleo en el Sur de la Florida?



¡Inscríbete HOY para la próxima Feria de Empleo de mi Oficina el 12 de septiembre de 10AM a 1PM en el Campus Padrón de @MDCollege!



Inscríbete en el enlace aquí https://t.co/Hd8M8h5OHu pic.twitter.com/13Urvf8JsJ — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) September 2, 2024

