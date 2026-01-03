sábado 3  de  enero 2026
POLÍTICA

Congresistas del sur de Florida celebran captura del dictador Nicolás Maduro

La acción de Trump contra el régimen de Maduro marca un momento histórico y abre una nueva etapa de libertad para Venezuela

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.

ARCHIVO DLA
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

REDACCIÓN.- Las principales figuras políticas del sur de la Florida reaccionaron con entusiasmo tras la acción ordenada por el presidente Donald Trump, que terminó con la captura Nicolás Maduro, un hecho que, según afirmaron, marca un punto de quiebre en la seguridad hemisférica y en el futuro de Venezuela.

Mario Díaz-Balart sostuvo que la orden presidencial es una demostración de liderazgo firme frente a una amenaza que, aseguró, fue ignorada durante años por la comunidad internacional. “

La acción de hoy, ordenada por el Presidente Trump, es un claro ejemplo de liderazgo decisivo”, afirmó. El legislador acusó directamente al régimen de Maduro de operar como una estructura criminal transnacional, señalándolo por narcotráfico, secuestros y por facilitar la entrada de organizaciones violentas a Estados Unidos.

“Durante años, sin enfrentar consecuencias, Maduro ha enviado drogas a nuestro país, causando la muerte de un número incalculable de estadounidenses; ha secuestrado a ciudadanos inocentes; ha inundado a Estados Unidos con miembros de carteles violentos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles; y ha desestabilizado la seguridad regional”, declaró.

Díaz-Balart también alertó sobre las alianzas internacionales de la dictadura venezolana. “El régimen también se ha aliado con los enemigos de Estados Unidos, incluidos Irán, China, Rusia, Cuba, Hezbolá y Hamás”, agregó, y calificó como “profundamente irresponsable” seguir tolerando ese comportamiento. Además, agradeció directamente a la administración estadounidense y a las Fuerzas Armadas. “Todos los estadounidenses deben agradecer al Presidente Trump, al Secretario Rubio, al Secretario Hegseth y a nuestras heroicas Fuerzas Armadas”.

Por su parte, María Elvira Salazar aseguró que el impacto de la operación va más allá de Venezuela y tiene implicaciones para todo el hemisferio occidental.

“Gracias al liderazgo firme del @POTUS y del @SecRubio y al valor de las fuerzas y tropas estadounidenses, nuestro hemisferio es hoy más seguro”, afirmó, y añadió: “Se abre una nueva etapa para Venezuela. ¡Viva la libertad!”.

"Los que impidan la transición democrática en #Venezuela enfrentarán peores consecuencias que Nicolás Maduro y Cilia Flores. El pueblo venezolano eligió a Edmundo y a María Corina Machado. Es hora de hacer valer el resultado y optar por la Venezuela libre, la de todo", agregó el político en otra publicación.

En un mensaje posterior en inglés, fue aún más categórica al señalar el fin del sistema criminal encabezado por Maduro. “El narcoterror impuesto por el régimen de Maduro ha terminado, gracias al liderazgo de @POTUS (Donald Trump) y @SecRubio (Marco Rubio) hora es el momento de que los líderes legítimos de Venezuela restablezcan la libertad y reconstruyan la nación. Esta noche, un nuevo grito de libertad resuena en todo el hemisferio: fuerte, claro e imparable. ¡Viva la libertad!"

Por su parte, Carlos Giménez destacó el impacto emocional de la noticia en el exilio latinoamericano radicado en Florida, especialmente venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

"El presidente Trump ha cambiado el curso de la historia en nuestro hemisferio. Nuestro país y el mundo están más seguros gracias a ello. La acción decisiva de hoy es el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín."

El congresista subrayó que la noticia tiene un significado especial para la comunidad que representa. “Es un día importante en Florida, donde reside la mayoría de los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Esta es la comunidad que represento y estamos llenos de emoción y esperanza. Estamos eternamente agradecidos al presidente Trump y a nuestros valientes militares por esta estelar operación militar".

Las reacciones del sur de la Florida se producen luego de que el propio Donald Trump afirmara que Nicolás Maduro fue capturado, un anuncio que ha sacudido el tablero político regional y que, según estos líderes, abre un escenario completamente nuevo para Venezuela y la seguridad continental.

La captura de Nicolás Maduro también recibió elogios de autoridades locales en el sur de la Florida, quienes resaltaron el impacto histórico de la operación y su mensaje de rendición de cuentas.

En ese sentido, la comisionada del Condado Miami-Dade, Natalie Milian, afirmó: “La captura de Nicolás Maduro marca un punto de quiebre histórico y envía una advertencia clara a todo régimen socialista criminal que oprime a su pueblo y exporta terror. La rendición de cuentas llega, y las consecuencias son reales”.

