Consejos para ahorrar agua y cuidar plantas en caso de que la sequía regrese

MIAMI.- La primavera estuvo marcada por la falta de lluvia en el sur de Florida, pero el verano trajo el preciado líquido que tanto necesitamos. Aun así, es oportuno tener en cuenta consejos y precauciones ante el intenso sol y el posible regreso de la sequía .

“Aunque el suministro de agua del condado de Miami-Dade no se encuentre bajo condiciones de sequía, siempre es importante regar de manera responsable y buscar soluciones para conservar este recurso”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS la alcaldesa condal, Daniella Levine Cava.

De hecho, Miami-Dade cuenta con una ordenanza vigente todo el año que establece normas para regar las plantas y el césped.

“Las viviendas con direcciones de número impar pueden regar los miércoles y sábados, antes de las 10 a.m. y después de las 4 p.m. Aquellas con direcciones de número par pueden regar sus jardines los jueves y domingos, antes de las 10 a.m. y después de las 4 p.m.”, recordó la alcaldesa.

Consejos

Andrés Fortuño, experto de Costa Farms, uno de los productores más reconocidos del sur de Florida y una de las empresas de horticultura más grandes de Estados Unidos, conversó acerca de la importancia de las plantas y el cuidado de mantenerlas saludable ante la posibilidad de falta de lluvias.

“Obviamente las plantas nos proveen el oxígeno que respiramos y en ciertos casos proveen frutos. Por ello y más tenemos que cuidar las plantas”, señaló.

Fortuño citó como ejemplo que, si “durante el año no llueve suficiente, un árbol de mango producirá muy poco el próximo año”, y así pudiera suceder con otros frutos.

Además, las plantas son también una inversión. “Es terrible gastar un montón de dinero haciendo un jardín, poniendo césped, poniéndolo todo bonito durante la primavera y que llegue el verano y que todo se seque”, advirtió.

Por ello, el agricultor aconseja tener en cuenta las plantas que queremos sembrar, “que sean preferiblemente autóctonas de la zona, que sean tolerantes a las condiciones climatológicas locales” como puede ser la falta de lluvia, el calor, el intenso sol o la textura del suelo que facilita o no el drenaje.

“Esto ayuda a economizar agua, ayuda a que las plantas sobrevivan al sol y también disminuye el mantenimiento porque encuentran en el medio ambiente casi todas las cosas que necesitan”, apuntó.

Por ejemplo, hay plantas que son hermosas, pero no sobreviven en el clima de Florida. “Hay personas que les encanta sembrar hortensias durante la primavera, pero en unas semanas, cuando llega el calor del verano, no aguantan”, recordó.

Otro consejo, “regar las plantas por la mañana, lo más temprano posible” porque además de ahorrar agua al evitar que sol evapore “les damos tiempo a absorber el agua y los minerales del suelo antes de que el sol esté más fuerte”.

Y subrayó: “Regar las plantas en la tarde no es aconsejable porque la tierra queda húmeda toda la noche y las raíces pueden podrirse”.

Entre las plantas que Fortuño aconseja destaca la mandevilla, que cuenta con unas 100 especies y florece prácticamente todo el año en rosa, rojo y hasta púrpura.

También está el Texas Sage, que muchos llaman cenizo, que es un es un arbusto siempreverde nativo del norte de México y del sudoeste de los Estados Unidos, que “es muy adaptable a Florida, resistente, que produce flores y las hojas tienen un color grisáceo verde espectacular”, aconsejó.

Y tenemos el hibiscus y la buganvilia que les gusta el sol, requieren poca agua y cuentan con florecimientos de varios colores.

“El único problema con la buganvilia aquí es que hay que darle poda frecuente porque si no se extiende, crea ramas secas y muchas tienen espinas”, aseveró.

Por ello, “es mejor darle poca agua, mantener el suelo prácticamente seco y podarla a menudo para que crezca como arbusto y florezca más”, indicó.

Otra recomendación, “es mejor plantar temprano en la primavera para que la planta eche raíces, coja fuerza y cuando venga el verano ya está adaptada al medio ambiente y pueda aguantar toda la sequía y todo el sol de verano de la Florida”.

Pero primero, necesitamos preparar el terreno con buena tierra y aditivos que ayuden a la planta a crecer y ser resistente.

“Uno de los errores más usuales que cometen las personas es comprar una planta y sembrarla en el patio inmediatamente sin enmendar el terreno. Sobre todo, en el sur de la Florida que es más arenoso”, señaló.

El agricultor aconseja cavar un hueco mayor que el tamaño de la maceta, sacar la tierra y agregar tierra fertilizada para el tipo de planta que se quiere sembrar. “Eso le da a la planta un terreno bien drenado, que tiene todos los nutrientes que necesita y se pueda adaptar mejor”.

Si la persona es hábil puede comprar los ingredientes por separado y mezclarlos: tierra, incluso parte de la que sacó del hoyo, material orgánico compost, corteza de árboles o perlite para mejorar la aireación y el drenaje.

Otra manera de darle de comer a las plantas de manera natural y amigable con el medio ambiente es colectar los residuos orgánicos de la cocina, como la piel de plátanos, papas y residuos de verduras y colocarlos en una caja plástica con tapa que situamos fuera de casa, a la que previamente le abrimos unos huequillos en el fondo para drenar la humedad.

“Unas semanas después, cuando todo eso esté fermentado y seco, lo mezclamos con tierra y lo regamos alrededor de la planta o hacemos boquetes y lo introducimos. No podemos usarlo si aún está húmedo porque puede producir plagas o atraer insectos”, subrayó.

Luego concluyó: “Lo más importante es regar temprano en la mañana, mantener el suelo hidratado y las plantas saludables. La prevención es la respuesta adecuada.”