Tasador de Propiedades de Miami-Dade reporta valores 2026

MIAMI.- El tasador de propiedades del Condado de Miami-Dade , Tomás Regalado, informa que el valor imponible preliminar a nivel del condado para 2026 es de 540.1 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.4 % en comparación con 2025.

Estos valores preliminares serán utilizados por el Condado de Miami-Dade, sus municipios, la Junta Escolar y otras autoridades tributarias para preparar sus presupuestos y establecer las tasas impositivas propuestas (millage rates) para el próximo año fiscal.

“Como anticipé el año pasado, el mercado inmobiliario de Miami-Dade ha comenzado a estabilizarse después de varios años de crecimiento extraordinario”, señaló Regalado.

“Algunos sectores del mercado, particularmente las propiedades de condominios más antiguas y que no pertenecen al segmento de lujo, han experimentado una desaceleración notable en comparación con la fuerte apreciación registrada en 2023 y 2024. También estamos observando una moderación en la actividad de nuevas construcciones. Al mismo tiempo, Miami-Dade continúa beneficiándose de la fortaleza sostenida de los sectores comercial e industrial, que siguen siendo importantes motores de nuestra economía local.”

Regalado señaló que la estabilización del mercado inmobiliario permite a los gobiernos locales la oportunidad de evaluar cuidadosamente sus propuestas de presupuestos y tasas impositivas.

“Exhorto a mis colegas funcionarios a considerar el impacto que sus decisiones tienen sobre los contribuyentes al preparar los presupuestos del próximo año. Una planificación fiscal responsable es especialmente importante durante un período de estabilización del mercado”, subrayó.

El tasador de Propiedades también indicó que, si los votantes aprueban la propuesta de enmienda constitucional el 3 de noviembre, la ampliación del alivio del impuesto sobre la propiedad ofrecería beneficios adicionales no solo para las propiedades con exención por vivienda principal (homestead), sino también al reducir la limitación en la valoración de ciertas propiedades que no cuentan con dicha exención. De ser aprobada, la enmienda proporcionaría un alivio tributario significativo para los propietarios, al tiempo que reduciría los ingresos por impuestos sobre la propiedad disponibles para las autoridades tributarias locales.

“Como tasador de Propiedades, considero que la estabilización del mercado inmobiliario representa una oportunidad para brindar un mayor alivio tributario a los propietarios. El 3 de noviembre, los votantes tendrán la oportunidad de decidir sobre una enmienda constitucional que podría ampliar esos beneficios. Si es aprobada, los gobiernos locales enfrentarán el reto de administrar sus presupuestos de manera responsable mientras continúan ofreciendo los servicios públicos de alta calidad que nuestros residentes esperan”, opinó.

Regalado enfatizó que la función de la Oficina del Tasador de Propiedades es “garantizar que cada propiedad sea valorada de manera justa, precisa y conforme a la legislación del estado de Florida. La responsabilidad de aprobar los presupuestos y establecer las tasas del impuesto sobre la propiedad corresponde al Condado, los municipios, la Junta Escolar y otras autoridades tributarias”.

La Certificación Preliminar de los Valores Imponibles de 2026 constituye la base para que las autoridades tributarias locales preparen sus presupuestos propuestos y establezcan las tasas impositivas preliminares. Estas tasas propuestas aparecerán en el Aviso de Impuestos sobre la Propiedad Propuestos (TRIM Notice), que será enviado por correo a los propietarios más adelante este verano.

Se recomienda a los propietarios revisar la información de sus propiedades visitando www.miamidade.gov/PA. Quienes tengan preguntas sobre la valoración de su propiedad, las exenciones o los registros de la propiedad pueden comunicarse con la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado de Miami-Dade al 305-375-4712 o enviar una consulta en línea a www.miamidadepa.gov/PASubmit.

“Nuestra misión sigue siendo clara: garantizar valoraciones de propiedades justas, precisas y transparentes para cada propietario del Condado de Miami-Dade. Nuestra oficina continuará brindando un servicio profesional, accesible y personalizado, manteniendo la confianza del público mediante la integridad, la responsabilidad y la excelencia”, afirmó Regalado.