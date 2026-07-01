miércoles 1  de  julio 2026
FLORIDA

Tasador de Propiedades de Miami-Dade reporta valores 2026

La autoridad tributaria condal exhorta a gobiernos locales a evaluar cuidadosamente sus propuestas, al mismo tiempo que recomienda a propietarios revisar información de sus propiedades

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El tasador de propiedades del Condado de Miami-Dade, Tomás Regalado, informa que el valor imponible preliminar a nivel del condado para 2026 es de 540.1 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.4 % en comparación con 2025.

Estos valores preliminares serán utilizados por el Condado de Miami-Dade, sus municipios, la Junta Escolar y otras autoridades tributarias para preparar sus presupuestos y establecer las tasas impositivas propuestas (millage rates) para el próximo año fiscal.

Lee además
Miles de toneladas de flores llegan al Aeropuerto Internacional de Miami con Avianca Cargo.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami nombrado mejor para carga en Norteamérica
Alberto Carvalho.
ESCÁNDALO

Renuncia Alberto Carvalho en Los Ángeles, el superintendente que marcó 14 años en Miami-Dade

“Como anticipé el año pasado, el mercado inmobiliario de Miami-Dade ha comenzado a estabilizarse después de varios años de crecimiento extraordinario”, señaló Regalado.

“Algunos sectores del mercado, particularmente las propiedades de condominios más antiguas y que no pertenecen al segmento de lujo, han experimentado una desaceleración notable en comparación con la fuerte apreciación registrada en 2023 y 2024. También estamos observando una moderación en la actividad de nuevas construcciones. Al mismo tiempo, Miami-Dade continúa beneficiándose de la fortaleza sostenida de los sectores comercial e industrial, que siguen siendo importantes motores de nuestra economía local.”

Regalado señaló que la estabilización del mercado inmobiliario permite a los gobiernos locales la oportunidad de evaluar cuidadosamente sus propuestas de presupuestos y tasas impositivas.

“Exhorto a mis colegas funcionarios a considerar el impacto que sus decisiones tienen sobre los contribuyentes al preparar los presupuestos del próximo año. Una planificación fiscal responsable es especialmente importante durante un período de estabilización del mercado”, subrayó.

El tasador de Propiedades también indicó que, si los votantes aprueban la propuesta de enmienda constitucional el 3 de noviembre, la ampliación del alivio del impuesto sobre la propiedad ofrecería beneficios adicionales no solo para las propiedades con exención por vivienda principal (homestead), sino también al reducir la limitación en la valoración de ciertas propiedades que no cuentan con dicha exención. De ser aprobada, la enmienda proporcionaría un alivio tributario significativo para los propietarios, al tiempo que reduciría los ingresos por impuestos sobre la propiedad disponibles para las autoridades tributarias locales.

“Como tasador de Propiedades, considero que la estabilización del mercado inmobiliario representa una oportunidad para brindar un mayor alivio tributario a los propietarios. El 3 de noviembre, los votantes tendrán la oportunidad de decidir sobre una enmienda constitucional que podría ampliar esos beneficios. Si es aprobada, los gobiernos locales enfrentarán el reto de administrar sus presupuestos de manera responsable mientras continúan ofreciendo los servicios públicos de alta calidad que nuestros residentes esperan”, opinó.

Regalado enfatizó que la función de la Oficina del Tasador de Propiedades es “garantizar que cada propiedad sea valorada de manera justa, precisa y conforme a la legislación del estado de Florida. La responsabilidad de aprobar los presupuestos y establecer las tasas del impuesto sobre la propiedad corresponde al Condado, los municipios, la Junta Escolar y otras autoridades tributarias”.

La Certificación Preliminar de los Valores Imponibles de 2026 constituye la base para que las autoridades tributarias locales preparen sus presupuestos propuestos y establezcan las tasas impositivas preliminares. Estas tasas propuestas aparecerán en el Aviso de Impuestos sobre la Propiedad Propuestos (TRIM Notice), que será enviado por correo a los propietarios más adelante este verano.

Se recomienda a los propietarios revisar la información de sus propiedades visitando www.miamidade.gov/PA. Quienes tengan preguntas sobre la valoración de su propiedad, las exenciones o los registros de la propiedad pueden comunicarse con la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado de Miami-Dade al 305-375-4712 o enviar una consulta en línea a www.miamidadepa.gov/PASubmit.

“Nuestra misión sigue siendo clara: garantizar valoraciones de propiedades justas, precisas y transparentes para cada propietario del Condado de Miami-Dade. Nuestra oficina continuará brindando un servicio profesional, accesible y personalizado, manteniendo la confianza del público mediante la integridad, la responsabilidad y la excelencia”, afirmó Regalado.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade celebra el 4 de Julio con decenas de eventos públicos y un llamado a la prudencia

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes

Impuestos a la propiedad marcan pulso de contiendas legislativas en Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 
FAMOSOS

Hija de Luis Miguel reacciona por primera vez a rumores sobre salud del cantante

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
EMERGENCIA

Jorge Rodríguez deja entrever que cifra de muertos en Venezuela podría ascender a los 10.000, tras los sismos

La FWC recordó que desde 1948 se han registrado 32 muertes relacionadas con caimanes en Florida.
SUCESO

Mujer muere tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en un río del centro de Florida

Vista general del Capitolio en Washington.
EEUU

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Te puede interesar

El Capitolio de Florida en Tallahassee. 
NOVEDOSO EN EL MARCO LEGAL

Un centenar de nuevas leyes entran en vigor en Florida: elecciones, educación, seguridad y salud

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump habla con periodistas en el estreno del nuevo Air Force One.
ESTRENO

Trump realiza su primer vuelo en Air Force One obsequiado

Una estación BP para gasolina.
4 DE JULIO

Amazon anuncia ahorros para celebrar el Día de la Independencia

Captura de pantalla. Fotografías publicadas en la cuenta U.S. Southern Command@Southcom en la que se detalla la llegada de los Marines a Venezuela. 
AYUDA INTERNACIONAL

Marines de EEUU llegan a Venezuela para reforzar la logística tras los terremotos

Vista parcial de Broward College, en el sur de Florida. 
RESTRICCIÓN

Florida exige prueba de ciudadanía para el ingreso a Colleges públicos y programas de GED