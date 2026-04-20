Cuando el periodismo construye memoria: el trabajo detrás del documental sobre los cien años de la Torre de la Libertad

Asistes a la proyección de la cinta en la Torre de la Libertad.

MIAMI. - Hay historias que no se quedan en la pantalla. Permanecen en quienes las cuentan, en quienes las investigan y en quienes asumen la responsabilidad de llevarlas al público con rigor y sensibilidad.

En el marco del recién concluido Festival de Cine de Miami , durante la presentación del documental sobre los cien años de la Torre de la Libertad , la conversación se desplazó hacia ese espacio menos visible donde realmente se construye una obra de esta magnitud. Ahí, lejos de los reflectores, aparece el trabajo de un grupo que entendió desde el inicio el peso de lo que tenía entre manos.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, periodistas, productores y figuras vinculadas a esta realización compartieron el proceso detrás de una pieza que se sostiene tanto en la investigación como en la emoción.

Desde la dirección informativa, Liliet Heredero, directora de noticias de Telemundo 51, sitúa el resultado en una visión colectiva.

“Cuando uno tiene un equipo tan bueno como el equipo que hizo este documental y el equipo de Telemundo 51, es muy fácil llegar a este momento. Porque es el logro de todos ellos”.

Su mirada también apunta al significado de apostar por este tipo de contenidos desde un medio local.

“Yo creo que lo más importante de este momento es que una televisora local, con los recursos de un canal local, pueda tener la idea y el concepto de hacer un documental de un lugar como este, que es tan crucial para nuestra comunidad, y no solo para la comunidad cubana, sino para todas las comunidades inmigrantes que están en el sur de la Florida”.

DOCUMENTAL 100 AÑOS TORRE DE LA LIBERTAD Integrantes de la producción reaccionan durante la jornada. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Detrás de esa apuesta hay meses de trabajo sostenido. Desde la producción, Adriana Mocciola describe un proceso exigente, marcado por la búsqueda constante de precisión.

“Hoy son nueve meses de trabajo ininterrumpido, un equipo de Telemundo 51 buscando los archivos precisos, las imágenes inéditas, fotografías. Y es un orgullo inmenso porque es la primera vez que una producción de Telemundo 51 forma parte del Miami Film Festival”.

El desafío, explica, no estuvo únicamente en encontrar el material adecuado, sino en organizarlo sin perder su esencia.

“Había tanta información que teníamos que reducirla para que quedaran 52 minutos. Entonces, ese fue el reto: no dejar nada importante fuera y tampoco perder la parte emotiva, porque hay muchas historias conmovedoras”.

Esa estructura implicó dividir el contenido en distintas capas narrativas.

“En el documental lo que hicimos fue separarlo. Por ejemplo, hay una parte que es la historia del edificio. Hay otra que es por qué este lugar fue el primer periódico de la ciudad de Miami. Y también conseguimos imágenes de los periodistas que corrían las máquinas de escribir”.

El peso de las voces resulta determinante. Más de una docena de entrevistas sostienen el relato, entre ellas figuras como Emilio Estefan, Gloria Estefan, Willy Chirino, Aida Levitan, Rafael Peñalver y Tony Argüiz, que aportan contexto, memoria y perspectiva.

Junto a esos nombres reconocidos, emergen relatos más íntimos que terminan definiendo el tono de la obra.

“Hay un testimonio de un profesor de Miami Dade College que cuenta que cuando tenía cinco años lo trajeron aquí, al salón principal. Él recuerda que la gente hablaba en un idioma extraño, porque venía de Cuba y escuchaba inglés por primera vez. Sentía el espacio enorme, las personas inmensas, porque era apenas un niño. Nunca había regresado. Volvió ese día para la entrevista y su rostro lo decía todo. Teníamos que capturar ese momento, esa emoción”.

DOCUMENTAL 100 AÑOS TORRE DE LA LIBERTAD Asistes a la proyección de la cinta en la Torre de la Libertad. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Desde el ámbito institucional, Soraya Ramírez Galán, gerente de Alianzas y portavoz de Miami Dade College en la Escuela de Educación Continua y Desarrollo Profesional, subraya el valor del archivo como base del proyecto.

“Fue una experiencia muy emotiva. Todo comenzó como una idea dentro del departamento de comunicaciones que se transformó en un proyecto de gran alcance. Los archivos que conserva el college fueron fundamentales para reconstruir gran parte de la memoria que recoge esta obra”.

Su visión amplía el alcance más allá de lo audiovisual.

“Lo verdaderamente importante fueron las historias humanas. Pudimos recrear momentos únicos vividos por quienes pasaron por este lugar. Personas que hoy representan el progreso dentro de este país de oportunidades”.

Más que una coordinación de áreas, el trabajo respondió a una visión compartida que permitió sostener cada etapa sin perder coherencia narrativa.

“Esto empezó como una iniciativa del departamento de comunicaciones, en conjunto con el liderazgo de Telemundo 51. Lo que hoy vemos es un legado para las próximas generaciones”.

Ese respaldo resultó determinante.

“Gracias a la gerencia, a Jorge Carballo y a Liliet Heredero, que creyeron en este proyecto. Pudimos continuar y llevarlo hasta este punto”.

Al final, más allá de los nombres y los roles, lo que queda es el sentido de pertenencia de quienes participaron en el proceso.

“Estoy emocionada, súper agradecida por la oportunidad de poder aportar con mis imágenes a un proyecto histórico como este”, dijo Zahira Collazo, cuya mirada detrás de cámara resultó clave para traducir en imágenes la carga emocional de cada historia. Su trabajo no solo acompañó la narrativa, sino que logró capturar con sensibilidad y precisión momentos irrepetibles, aportando una dimensión visual que sostiene gran parte de la fuerza de esta producción.

En una época marcada por la inmediatez, trabajos como este recuerdan algo esencial: hay historias que requieren tiempo, mirada y responsabilidad para ser contadas como merecen.