Expreso político venezolano Williams Dávila es recibido en el Ayuntamiento de Doral

El expreso político venezolano Williams Dávila es recibido por líderes de la diáspora de su país en la ciudad de Doral.

MIAMI. - El expreso político venezolano Williams Dávila fue recibido el viernes en el Ayuntamiento de la ciudad de Doral por el concejal Rafael Pineyro y por activistas venezolanos del sur de la Florida, en una parada que se inscribe dentro de la gira internacional que el dirigente realiza para visibilizar la situación de los derechos humanos y de los presos políticos en Venezuela tras su salida del país.

Durante la jornada, Dávila agradeció públicamente a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y al concejal Rafael Pineyro la entrega de un Certificado de Felicitación, con el que el gobierno municipal reconoció su defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos.

“Este reconocimiento es producto de mi esfuerzo por la preservación de la libertad y principios democráticos. Gracias residentes de la ciudad de Doral por este compromiso en la lucha por la liberación de los presos políticos, libertades públicas y elecciones presidenciales libres y transparentes”, afirmó el exgobernador del estado Mérida.

La recepción estuvo encabezada por Pineyro, único legislador de origen venezolano en el Concejo de Doral. El concejal nació en Caracas y emigró a Estados Unidos a los 15 años junto a su familia, antes de cursar estudios en Miami y desarrollar una carrera en la administración pública del condado de Miami-Dade.

Dávila, militante del partido opositor Acción Democrática, ejerció como gobernador de Mérida y como parlamentario, y figura entre las voces históricas del antichavismo.

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron el 8 de agosto de 2024, tras su participación en vigilias en defensa de los presos políticos en Caracas, en el clima de tensión posterior a las elecciones presidenciales. Permaneció recluido en El Helicoide, uno de los centros de detención más señalados por organizaciones de derechos humanos, durante 547 días.

Su liberación plena llegó el 9 de marzo, mediante una sentencia de sobreseimiento dictada al amparo de la ley de amnistía que la Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero.

El dirigente rechazó interpretar esa decisión como un acto de clemencia. “Yo no había cometido ningún tipo de delito”, afirmó tras recuperar su libertad, cuando reivindicó su excarcelación como una reparación jurídica y moral. Días después logró salir de Venezuela e inició un periplo por varios países para alertar sobre la persistencia de la persecución política.

Williams Davila Doral 2 Williams Dávila y el concejal Rafael Pineyro. CITY OF DORAL

Gira por Estados Unidos

La visita a Doral se sumó a una agenda que el opositor desplegó esta semana en territorio estadounidense. El 9 de junio protagonizó un reencuentro con la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un encuentro que difundió a través de sus redes sociales.

“El único camino es la unidad”, manifestó Dávila, quien insistió en la necesidad de construir consensos entre los sectores democráticos.

Un día después, el 10 de junio, fue recibido en Washington por el congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart.

“Hoy está libre. Pero cientos de presos políticos siguen secuestrados por la tiranía. No descansaremos hasta que todos sean liberados y Venezuela recupere su democracia”, expresó el legislador estadounidense tras la reunión, en la que reiteró su respaldo a la causa opositora.

Denuncia sobre presos políticos

A lo largo de su recorrido, que también lo llevó previamente a Bogotá, Dávila ha sostenido que la ley de amnistía firmada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no detuvo la persecución contra los opositores.

Según el político, aún permanecen privadas de libertad “cientos de personas” por motivos políticos, de acuerdo con cifras que sitúan en más de 470 los casos documentados por organizaciones de la sociedad civil.

Su mensaje en Doral, ante una comunidad marcada por el exilio, apuntó de nuevo a esa exigencia y a la convocatoria de elecciones libres como salida a la crisis venezolana.