sábado 13  de  junio 2026
ENCUENTRO

Expreso político venezolano Williams Dávila es recibido en el Ayuntamiento de Doral

El exgobernador de Mérida y expreso político, liberado en marzo tras casi dos años de detención, fue acogido por el concejal Rafael Pineyro y por activistas venezolanos del sur de la Florida

El expreso político venezolano Williams Dávila es recibido por líderes de la diáspora de su país en la ciudad de Doral.

El expreso político venezolano Williams Dávila es recibido por líderes de la diáspora de su país en la ciudad de Doral.

CITY OF DORAL

MIAMI.- El expreso político venezolano Williams Dávila fue recibido el viernes en el Ayuntamiento de la ciudad de Doral por el concejal Rafael Pineyro y por activistas venezolanos del sur de la Florida, en una parada que se inscribe dentro de la gira internacional que el dirigente realiza para visibilizar la situación de los derechos humanos y de los presos políticos en Venezuela tras su salida del país.

Durante la jornada, Dávila agradeció públicamente a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y al concejal Rafael Pineyro la entrega de un Certificado de Felicitación, con el que el gobierno municipal reconoció su defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Lee además
Matthew Castillo asumirá oficialmente sus funciones el próximo 15 de junio y será juramentado días después durante una ceremonia pública.
ANUNCIO

Doral designa nuevo jefe policial tras debate por arrestos migratorios y apoyo a ICE
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
PRESENTACIÓN

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026

“Este reconocimiento es producto de mi esfuerzo por la preservación de la libertad y principios democráticos. Gracias residentes de la ciudad de Doral por este compromiso en la lucha por la liberación de los presos políticos, libertades públicas y elecciones presidenciales libres y transparentes”, afirmó el exgobernador del estado Mérida.

La recepción estuvo encabezada por Pineyro, único legislador de origen venezolano en el Concejo de Doral. El concejal nació en Caracas y emigró a Estados Unidos a los 15 años junto a su familia, antes de cursar estudios en Miami y desarrollar una carrera en la administración pública del condado de Miami-Dade.

Dávila, militante del partido opositor Acción Democrática, ejerció como gobernador de Mérida y como parlamentario, y figura entre las voces históricas del antichavismo.

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron el 8 de agosto de 2024, tras su participación en vigilias en defensa de los presos políticos en Caracas, en el clima de tensión posterior a las elecciones presidenciales. Permaneció recluido en El Helicoide, uno de los centros de detención más señalados por organizaciones de derechos humanos, durante 547 días.

Su liberación plena llegó el 9 de marzo, mediante una sentencia de sobreseimiento dictada al amparo de la ley de amnistía que la Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero.

El dirigente rechazó interpretar esa decisión como un acto de clemencia. “Yo no había cometido ningún tipo de delito”, afirmó tras recuperar su libertad, cuando reivindicó su excarcelación como una reparación jurídica y moral. Días después logró salir de Venezuela e inició un periplo por varios países para alertar sobre la persistencia de la persecución política.

Williams Davila Doral 2
Williams Dávila y el concejal Rafael Pineyro.

Williams Dávila y el concejal Rafael Pineyro.

Gira por Estados Unidos

La visita a Doral se sumó a una agenda que el opositor desplegó esta semana en territorio estadounidense. El 9 de junio protagonizó un reencuentro con la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un encuentro que difundió a través de sus redes sociales.

“El único camino es la unidad”, manifestó Dávila, quien insistió en la necesidad de construir consensos entre los sectores democráticos.

Un día después, el 10 de junio, fue recibido en Washington por el congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart.

“Hoy está libre. Pero cientos de presos políticos siguen secuestrados por la tiranía. No descansaremos hasta que todos sean liberados y Venezuela recupere su democracia”, expresó el legislador estadounidense tras la reunión, en la que reiteró su respaldo a la causa opositora.

Denuncia sobre presos políticos

A lo largo de su recorrido, que también lo llevó previamente a Bogotá, Dávila ha sostenido que la ley de amnistía firmada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no detuvo la persecución contra los opositores.

Según el político, aún permanecen privadas de libertad “cientos de personas” por motivos políticos, de acuerdo con cifras que sitúan en más de 470 los casos documentados por organizaciones de la sociedad civil.

Su mensaje en Doral, ante una comunidad marcada por el exilio, apuntó de nuevo a esa exigencia y a la convocatoria de elecciones libres como salida a la crisis venezolana.

Temas
Te puede interesar

Hombre señalado por homicidio-suicidio de Doral Isles habría amenazado a su expareja muchas veces

Crisis acecha a la terminal de cruceros de Miami

Ola de calor coloca al sur de la Florida bajo alerta este fin de semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.
LEGISLACIÓN

Nueva ley en Florida abre la puerta a facturas de agua más bajas para miles de residentes

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump describe como un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua.
VENEZUELA

Trump asegura que fue abatido el Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Derrame petrolero en las costas de Venezuela. (AFP)
CONTAMINACIÓN

Venezuela denuncia un nuevo derrame de petróleo proveniente de Trinidad y Tobago

Imagen referencial.
Perspectiva

El imperio del castrismo se desmorona

Te puede interesar

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump describe como un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua.
VENEZUELA

Trump asegura que fue abatido el Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Sala de espera de una de las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.
SEGURIDAD

USCIS informa que acatará orden judicial de reactivar trámites migratorios para ciudadanos de 39 países

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.
LEGISLACIÓN

Nueva ley en Florida abre la puerta a facturas de agua más bajas para miles de residentes

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.
GOLPE A NETFLIX

Departamento de Justicia aprueba venta de Warner Bros a Paramount Skydance

Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera