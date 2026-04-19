Inauguran nuevo Museo y Biblioteca de la Brigada 2506 en Miami

Los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar entregan una proclama al presidente de la Brigada 2506, Rafael Montalvo.

MIAMI.- La Asociación de Veteranos de la Brigada 2506 inauguró este sábado su nuevo museo y biblioteca en la Pequeña Habana de Miami para conmemorar el sexagésimo quinto aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos.

Veteranos, familiares y figuras políticas se congregaron en las modernas instalaciones, con el objetivo principal de honrar a los caídos y preservar la memoria histórica sobre la lucha contra la dictadura cubana.

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Modernidad al servicio del recuerdo

El renovado recinto de 11.000 pies cuadrados transforma la sede original en un centro educativo de vanguardia. La edificación de dos niveles cuenta ahora con pantallas para proyectar videos históricos, siete estaciones interactivas y más de ochocientas fotografías digitalizadas.

Los visitantes pueden observar de cerca documentos inéditos, objetos vinculados a la gesta militar y una imponente pared a la salida que recuerda los nombres de todos los participantes.

Los fondos para concretar esta obra provinieron de aportes del condado de Miami-Dade, el estado de la Florida y diversos donantes privados.

Museo Brigada 1 Espacio interior del nuevo museo de la Brigada 2506. D. CASTROPÉ

Un reclamo histórico

El presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, Rafael Montalvo, pronunció un mensaje cargado de emotividad y reclamo. Montalvo rememoró la contienda iniciada hace más de seis décadas contra un adversario respaldado por la Unión Soviética.

"Hace 65 años entramos en una lucha donde la libertad estaba en juego (...) Fuimos dejados atrás", afirmó. Asimismo, describió aquella gesta como "el primer asalto de lo que sería una pelea de toda la vida".

Por su parte, el vicegobernador de la Florida, Jay Collins, respaldó este testimonio desde su perspectiva como boina verde retirado del Ejército estadounidense, con 23 años de servicio en naciones como Irak y Afganistán.

"La lucha por la libertad es real y tiene un costo real", aseveró Collins. "Este es un día enorme (...) Porque conmemora un museo que honra a héroes, patriotas, a personas que entendieron que la libertad tiene que ser peleada".

Respaldo hacia una Cuba libre

El evento también sirvió como plataforma para que los representantes gubernamentales expusieran sus proyecciones sobre el futuro de la isla.

La congresista María Elvira Salazar aseguró que la administración Trump ha decidido "terminar el trabajo" que los brigadistas iniciaron hace 65 años.

Salazar indicó que ella, junto a sus colegas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, tienen un rol importante de representación del gobierno de Estados Unidos en la mesa de negociación para definir la salida del régimen.

El congresista Carlos Giménez vislumbró un futuro en el que el nuevo museo servirá como testimonio de una época superada. Giménez anticipó el día en que las futuras generaciones visiten el edificio en una Cuba "libre" y "democrática" y se pregunten por qué fue necesario luchar.

"Este edificio contará la historia de esos días oscuros, esos oscuros 65, 67 años, en los que el comunismo y el socialismo gobernaron en Cuba", concluyó el legislador, con la esperanza de que la nación caribeña recupere su posición como "la joya del Caribe".

Vicegobernador Jay Collins El vicegobernador de Florida, Jay Collins. D. CASTROPÉ

Orgullo de la comunidad local

Las autoridades locales destacaron el valor de la obra. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, catalogó la apertura como un evento extraordinario.

"Estamos aquí viviendo la historia de nuestra comunidad con los héroes de la brigada y es tan importante tener este edificio tan lindo", expresó la alcaldesa, para luego recalcar que este museo se erige como un espacio “único” en el país.

A estas palabras se sumó la comisionada Vicki López, quien expresó su orgullo por la apertura de las instalaciones. López destacó que la obra le genera un profundo sentimiento de resistencia y amor a la patria.

A su vez, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, también consideró la jornada como un momento especial, pues, según sus palabras, al fin la ciudad tiene un museo capaz de honrar a los combatientes.

Entretanto, el jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, calificó el recinto como un "perfecto homenaje" a los hombres que batallaron por la libertad.

Un monumento definitivo contra el olvido

Tras una apertura privada el viernes dedicada a los sobrevivientes y la visita de líderes políticos este sábado, el museo abrirá sus puertas oficialmente al público y turistas este lunes 20.

La moderna obra, que sustituye a la sede original fundada en 1988 en una antigua casona del vecindario, se concretó gracias a una alianza de fondos del condado de Miami-Dade, el estado de la Florida y contribuciones privadas.

Con solo 200 veteranos con vida de los 1.400 que integraron la brigada hace 65 años, el recinto se consolida como el legado final para una generación de héroes que hoy superan los 80 años de edad.