Muerte del "Niño Guerrero" se ejecutó con base en el Título 50, empleado para la captura de Maduro

Ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores facilitada por el Gobierno de Venezuela que confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua.

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026.

MIAMI .-Las fuerzas militares de EEUU que intervinieron en la operación conjunta para dar con el paradero y dar muerte a Héctor Guerrero , conocido con el alias “El Niño Guerrero” en una localidad en el sur de Venezuela, actuaron con base en el Título 50 del Código estadounidense que se aplicó para el arresto de Maduro .

Así lo aseguró el comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia naval de EEUU y experto en operaciones estratégicas, al ofrecer información más detallada sobre la operación militar que se ejecutó cinco meses y nueve días después de la captura del dictador venezolano en Venezuela.

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El Título 50 regula toda acción gubernamental sobre la guerra y la defensa nacional, e incluye la seguridad nacional y las acciones encubiertas.

“EEUU actuó bajo el artículo 50, como llevó a cabo las operaciones para arrestar a Maduro. Cinco meses después ocurre la operación cinética que termina con la vida del ‘Niño Guerrero, eso es algo que había prometido él presidente Trump que el año pasado y debajo de ese condicionamiento es válido hacerle seguimiento al artículo 50”, expresó en su podcast por YouTube.

Desde allí, analizó los hechos informados este viernes en la noche sobre la operación que calificó de "histórica", y en la que los últimos tres últimos días fueron claves.

Operación anticipada por EEUU

Romero agregó que el hecho fue anticipado por el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth durante su visita a Guantánamo, en Cuba, el 10 de junio, día en el cual informó que el gobierno de Trump daría “grandes noticias" sobre organizaciones "terroristas" en Venezuela.

Hegseth hizo una revelación y dijo que pronto habría operaciones en conjunto entre EEUU y Venezuela ese miércoles 10 y allí comenzó un plazo decisivo, dijo, tras comentar que “es la primera vez que un secretario de EEUU participa y se integra a actividades de tropas en bases militares”.

“Cuando el secretario de Guerra hizo la gran revelación ya sabía que esa operación se había llevado adelante”, señaló al hacer referencia a una cronología reveladora desde ese día y que es determinante para despejar dudas.

“Esta operación, el uso de la plataforma por parte de los norteamericanos para lanzar la munición donde se pensaba que estaba “el Niño Guerrero” se hizo antes del miércoles, pero en ese tiempo se fue esperando el resultado del equipo que habría llegado en tierra, al punto donde estaba el “Niño Guerrero” para confirmar su deceso”, dijo.

Explicó que los militares mantuvieron la presencia de drones en la zona por más de tres días, para confirmar actividades y apoyar en la toma de decisiones, con la finalidad de seguir adelante con la operación decisiva para dar con jefe del Tren de Aragua.

Muerte del "Niño Guerrero”

Según dijo, no hay dudas de que “el Niño Guerrero” cayó.

“En algún momento, entre miércoles y ayer viernes, los equipos de tierra llegaron al rancho y confirmaron que había personas muertas en el área y es muy posible que tengan información biométrica que confirme el deceso; y por eso el hecho se anunció el viernes en la noche”, aseguró.

“Esa es la manera de dar información fidedigna, sin basura”, recalcó Romero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/commanderromero/status/2065636977249022175?s=48&partner=&hide_thread=false Una operación única en la historia! Mañana estaremos oliendo café pic.twitter.com/LgOBVUJVRe — Jesus Romero (@CommanderRomero) June 13, 2026

FUENTE: Con información de comandante Jesús Romero, Youtube