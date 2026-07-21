martes 21  de  julio 2026
CAÍDA LABORAL

Solicitudes de subsidio por desempleo repuntan en Florida en la segunda semana de julio

Florida registró 7.133 solicitudes iniciales de desempleo en la semana que terminó el 11 de julio, un salto de 2.598 respecto a los siete días previos. El repunte estatal coincidió con un alza nacional

Una empleada trabaja en una pizzería.

Una empleada trabaja en una pizzería.

KAMIL KRZACZYNSKI/ AFP
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Florida registró un repunte pronunciado en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo durante la semana que finalizó el 11 de julio, tras casi un mes de descensos, de acuerdo con cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL).

El DOL contabilizó 7.133 solicitudes iniciales en Florida durante la segunda semana de julio, frente a las 4.535 registradas en la semana que terminó el 4 de julio. El aumento de 2.598 solicitudes revirtió la mejora del reporte anterior, que había marcado la cifra más baja del estado en varios meses.

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El movimiento interrumpió una racha descendente que se había extendido por cerca de cuatro semanas y que las autoridades laborales habían atribuido a un menor número de despidos en sectores como la agricultura, la construcción, el comercio mayorista y minorista y la manufactura.

Panorama nacional

En el entorno nacional, las nuevas solicitudes también crecieron. Se presentaron 244.826 peticiones durante la semana del 11 de julio, un incremento de 18.834 solicitudes, equivalente a un 8,3 % frente al periodo anterior.

El alza, sin embargo, quedó por debajo de las previsiones de los analistas del DOL, que habían proyectado un aumento de 28.574 solicitudes, es decir, un 12,6 %.

Al descontar los factores estacionales, la cifra nacional se ubicó en 208.000, una baja de 8.000 respecto al nivel revisado de la semana previa, con un promedio móvil de cuatro semanas de 214.250.

Mejor que hace un año

Pese al repunte semanal, la comparación interanual arrojó un saldo favorable. En la semana equivalente de 2025 se habían registrado 261.111 solicitudes iniciales en todo el país, lo que sitúa el dato actual por debajo del de hace doce meses.

El retroceso interanual sugiere que el mercado laboral estadounidense conserva cierta solidez pese a la volatilidad de las cifras semanales.

El repunte de las solicitudes semanales contrastó con la evolución de la tasa general de desempleo en Florida, que descendió en junio. Según FloridaCommerce, la agencia estatal de desarrollo económico, había 525.000 floridanos sin empleo dentro de una fuerza laboral cercana a los 11,14 millones.

Fue el primer descenso de la tasa de desempleo en más de un año y rompió la escalada sostenida durante los meses previos. Cinco de las diez grandes industrias del estado sumaron trabajadores en junio.

El sector de educación y servicios de salud encabezó la creación de empleo con 39.000 puestos, un alza de 2,5 %, seguido por los servicios profesionales y empresariales y por el sector de ocio y hotelería.

Aun así, la mejora dejó a Florida por encima del promedio nacional. La tasa estatal se ubicó en 4,7 %, frente al 3,8 % de junio de 2025, casi un punto porcentual más que hace un año. En el mismo mes, la tasa nacional bajó del 4,3 % de mayo al 4,2 % de junio.

El comportamiento de las próximas semanas permitirá determinar si el repunte del 11 de julio responde a un ajuste puntual o al inicio de una nueva tendencia al alza en las solicitudes de subsidio dentro del estado.

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