Arrestan a candidato al Congreso en Florida por supuesta amenaza de muerte contra el presidente Trump

MIAMI.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó en la ciudad floridana de Jacksonville a William Upham, de 35 años, exmarine y candidato al Congreso de la nación, bajo cargos federales por emitir supuestas amenazas de muerte contra el presidente Donald Trump.

La detención ocurrió tras una investigación del Servicio Secreto, que recibió alertas sobre múltiples videos publicados por el sospechoso en sus redes sociales, en los cuales instaba a un presunto levantamiento armado y al alegado asesinato del mandatario.

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Denuncia

Según la denuncia de la fiscalía federal, el Servicio Secreto detectó las grabaciones de William Lintag Upham, en las cuales vestía su uniforme oficial de la Marina estadounidense.

En el primer video, el acusado proclamó un "llamado a las armas" y sugirió el derrocamiento de la administración. Asimismo, detalló tácticas específicas para acabar con la vida del mandatario, mediante el uso de fusiles semiautomáticos como el AR-15, con disparos a la cabeza y al pecho.

En una segunda grabación, Upham calificó al presidente como el "enemigo" que "debe morir". Posteriormente, los agentes federales interceptaron un mensaje enviado por el exsoldado a un tercero, donde afirmó que elaboró los videos con el fin de declarar una guerra contra Trump.

En esa comunicación escrita, el exmilitar aseguró que ejecutaría su plan en el momento en que Dios decidiera.

The Marine Corps is aware of the disturbing statements made by William Upham, who was medically discharged on May 30, 2025. The comments made by Upham are a direct violation of the oath he swore to uphold and are not in keeping with the service's values. — U.S. Marines (@USMC) July 15, 2026

Problemas mentales

Upham, quien ejerció como fiscal estatal y se postuló por voto escrito para representar al quinto distrito congresional de Florida, cuenta con historial de padecimientos de salud mental. El año pasado, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos le otorgó la baja médica por estos motivos. Tras la difusión de las imágenes, los portavoces de la institución militar condenaron de forma enérgica sus declaraciones y aclararon que estas posturas no representan los valores de la organización.

Proceso legal

Durante su primera comparecencia formal ante el tribunal federal de Jacksonville, un juez de instrucción ordenó la detención preventiva del procesado sin derecho a fianza, por representar un peligro inminente para la sociedad civil.

Los investigadores del caso señalaron que el exmarine poseía un acceso rápido a armas de fuego de alto calibre y que realizó declaraciones alarmantes a oficiales de policía local en fechas muy recientes.

De resultar culpable del delito de amenazas contra el presidente, Upham podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión federal.

No obstante, las autoridades judiciales recordaron que la denuncia penal constituye solo una acusación formal y que el procesado conserva la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio definitivo.