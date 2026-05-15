Cuba Nostalgia, el lugar donde el exilio reconstruye la isla por un fin de semana

Peter Regalado y su esposa durante la conferencia de prensa inaugural de Cuba Nostalgia 2026 realizada en el Restaurant Versailles de Miami.

MIAMI. - Réplicas de sitios icónicos, varias generaciones reunidas en un mismo espacio y una profunda conexión con las tradiciones preservadas en el exilio volverán a marcar una nueva edición de Cuba Nostalgia, el encuentro que durante más de dos décadas ha convocado en Miami a miles de personas alrededor de la memoria, las costumbres y la identidad cubana.

“Mi papá la fundó hace veintiséis años; nosotros asumimos su legado hace seis. Este es el evento cultural cubano más grande de los Estados Unidos, con más de veinticinco mil personas que asisten durante este fin de semana de mayo”, afirmó Peter Regalado, director del festival, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

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El recinto del Miami-Dade County Fair & Exposition se transforma en un recorrido inspirado en referencias emblemáticas de Cuba.

“Es un evento diferente porque convertimos los terrenos de la feria en una experiencia que recrea Cuba”, explicó Regalado.

La propuesta va mucho más allá de las presentaciones musicales o la comida típica. El recorrido incluye estructuras que evocan espacios tradicionales del país, concebidas como escenarios donde las memorias familiares encuentran una forma visible.

“Hacemos réplicas de la Catedral de La Habana, de La Bodeguita del Medio, del Paseo del Prado. También recreamos Tropicana, donde se realizan todos los conciertos. Es el único evento donde, con una sola entrada, todos los conciertos son gratis”.

La música ocupa un lugar central dentro de la programación. Figuras reconocidas del repertorio cubano compartirán escenario durante dos jornadas marcadas por el reencuentro comunitario y el sentido de pertenencia.

“Estamos hablando de artistas como Willy Chirino, Aymeé Nuviola, Amaury Gutiérrez, Lena Burke, El Niño y La Verdad, Ronkalunga y muchos más. Son tantos los que participan y lo más importante es que, entre todos, hacen brillar nuestras tradiciones durante esos días”.

Para Regalado, ahí reside el verdadero valor de Cuba Nostalgia.

“No creo que haya otro evento en este planeta que se acerque a la multitud que convoca Cuba Nostalgia. Gracias a Dios, tanta gente sigue apoyando la cultura cubana, que al final es lo que queremos que prevalezca”.

Muchos asistentes llegan buscando algo difícil de explicar: sentir cerca un país que, pese a la proximidad geográfica con el sur de Florida, sigue pareciendo distante para buena parte del exilio.

Algunos recuerdan una ciudad que dejaron atrás hace décadas; otros descubren por primera vez lugares que solo conocían a través de relatos familiares.

“Las novedades, más allá de lo tangible, están en el sentimiento. Sentarte en La Bodeguita del Medio cuando no lo puedes hacer en Cuba, o alguien como yo, que nunca ha podido hacerlo por la realidad que vive el país, poder venir, tomarte un mojito y escuchar música tradicional cubana aquí en Miami, ¿qué mayor novedad que esa?”.

PETER REGALADO Peter Regalado y su esposa durante la conferencia de prensa inaugural de Cuba Nostalgia 2026 realizada en el Restaurant Versailles de Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Ese vínculo con las tradiciones también se refleja en uno de los momentos más simbólicos del programa.

“Poder ir a la Catedral de La Habana, sentarte y participar en una misa católica, autorizada por la arquidiócesis de Miami, en esta réplica que realizamos de esa majestuosa edificación el domingo. Como eso, no hay nada”.

Abuelos, padres e hijos recorren juntos distintos espacios del recinto. Entre fotografías y ambientes inspirados en referencias habaneras, los mayores intentan transmitir costumbres y vivencias de una tierra que las nuevas generaciones apenas conocen a través de conversaciones familiares.

“Para mí, esa experiencia no tiene nombre: caminar por el Paseo del Prado cuando nunca lo has podido hacer en Cuba, y vivirlo aquí una vez al año, es algo verdaderamente especial”.

A lo largo del recorrido, hay espacios que suelen provocar pausas inevitables. Uno de los más simbólicos revive la atmósfera de una tradicional sala de cine cubana, convertida en espacio para historias y conversaciones marcadas por la nostalgia.

“Los abuelos pueden sentarse en el cine Payret y contar historias, explicar cómo era la vida, cómo eran sus relaciones. Son momentos que no se pueden recrear en otro contexto, pero que aquí sí se logran, reuniendo a toda la familia en un mismo espacio”.

Regalado sostiene que el proyecto también busca acercar a los más jóvenes a las referencias culturales de sus familias y mantener vivo ese vínculo con la identidad cubana.

“Cuba Nostalgia representa una parte esencial para varias generaciones. Permite que, al menos una vez al año, se reúnan abuelos, padres e hijos, y que los más jóvenes conozcan un poco de esa Cuba que nunca vivieron”.

En medio del ritmo acelerado del sur de Florida, la cita se convierte para muchos en un espacio para reencontrarse con sus orígenes y con una historia que sigue marcando a buena parte de la diáspora.

“A veces, en la rutina de vivir en Estados Unidos, entre tantas responsabilidades, olvidamos detenernos a pensar quiénes somos y de dónde venimos. Este evento también es una invitación a recordar que somos cubanos y que existe un país al que muchos sueñan con regresar”.

Y antes de concluir, Peter Regalado extendió una invitación abierta a la comunidad.

“Los esperamos este 17 y 18 de mayo en el Miami-Dade County Fair & Exposition en la avenida 107 y Coral Way. Las entradas pueden adquirirse en www.cubanostalgia.com o directamente en la taquilla. El precio de la entrada es de 25 dólares e incluye todos los conciertos durante el día. El sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, y el domingo, de 11 de la mañana a 11 de la noche”.