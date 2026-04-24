Cumbre de alcaldes de las Américas se desarrolla en Doral con participación de unos 100 líderes municipales

Uno de los paneles en la Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026.

MIAMI . - La Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026 se celebra los días 23 y 24 de abril en el Trump National Doral Miami, con la participación de alrededor de un centenar de alcaldes y líderes municipales del continente.

El encuentro, organizado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica bajo la dirección de Carlos Díaz-Rosillo, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), reúne a autoridades locales para analizar el papel de las ciudades en la promoción del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la mejora de la calidad de vida en un entorno global cada vez más competitivo.

TRAGEDIA Abren campaña para recaudar fondos para familias de jóvenes fallecidos en Doral

ROBO MILLONARIO Un arrestado y un prófugo tras millonario robo de iPhones en Doral

A lo largo de las dos jornadas, la agenda destaca el denominado “Modelo Miami” como referente de desarrollo e inversión, así como la seguridad pública como base para el turismo y la actividad económica. También se abordan temas vinculados a la planificación urbana, la infraestructura y las alianzas público-privadas como ejes para construir urbes más competitivas.

Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026. Carlos Armando Cabrera/DLA Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026. Carlos Armando Cabrera/DLA

A esta hora, se desarrollan distintos paneles y actividades previstas en la agenda de trabajo, con intervenciones de representantes municipales y expertos en políticas urbanas.

La cita pone además el acento en la colaboración regional, la innovación en ciudades inteligentes y el turismo como herramientas de posicionamiento global, en un contexto donde las administraciones locales asumen un rol cada vez más determinante.

En conjunto, la iniciativa subraya que un liderazgo municipal efectivo resulta clave para impulsar ciudades resilientes, atractivas para la inversión y preparadas para los desafíos del futuro.

DIARIO LAS AMÉRICAS realiza la cobertura en el lugar, siguiendo de cerca el desarrollo de la cumbre y sus principales anuncios para ampliar la información.