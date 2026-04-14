Doral reafirma compromiso con la inclusión al izar bandera del autismo

MIAMI. - La Ciudad de Doral celebró por primera vez el izado de la bandera de la aceptación del autismo durante un acto oficial celebrado este martes 14 de abril, mes dedicado a esa causa a nivel global.

El evento, realizado frente a las instalaciones del ayuntamiento local, tuvo como propósito principal fomentar la inclusión social y visibilizar los desafíos diarios de las familias con personas dentro del espectro.

RESEÑA Claudia Valdés conmueve con obra sobre el autismo inspirada en su hija

Liderazgo y apoyo institucional

Rafael Pineyro, concejal de Doral, quien lideró la jornada junto a su colega Maureen Porras, explicó que esta causa posee una gran importancia personal y comunitaria, pues muchos de sus amigos y conocidos tienen hijos con esta condición.

"Creemos en la inclusión, creemos en la importancia de crear esta concientización como comunidad, como ciudad", afirmó el legislador, al tiempo que admitió que, en ocasiones, existe una falta de información y recursos por parte de los gobiernos para atender a esa población.

Programas de desarrollo y oportunidades

El compromiso de la municipalidad trasciende el acto simbólico de izado de la bandera, ya que la Ciudad cuenta con iniciativas específicas para la población con necesidades especiales.

Pineyro destacó que Doral fortaleció estos servicios en los últimos años y organizó recientemente el primer campamento de verano exclusivo para jóvenes con requerimientos particulares.

Las estrategias actuales priorizan la educación y buscan asegurar la independencia económica para cuando estos ciudadanos alcancen la mayoría de edad.

Según el concejal, varios miembros de este grupo ya mantienen empleos de medio tiempo en negocios privados del sector, un logro que demuestra el éxito de la colaboración entre las instituciones públicas y los empresarios locales.

Pineyro 1 Autismo El concejal Rafael Pineyro. D. CASTROPÉ

Una voz desde la comunidad

Jaidy Velázquez, activista local, visiblemente emocionada durante la ceremonia, compartió su perspectiva sobre el impacto de este paso para las familias de Doral.

Describió el izamiento como un "sueño hecho realidad" por el que la comunidad había trabajado incansablemente durante años. Expresó que este acto simbólico representa un paso fundamental hacia la aceptación y la inclusión real, validando la presencia y las contribuciones de las personas con autismo en la municipalidad.

La activista, quien también se identificó como madre de un hijo con autismo, enfatizó la vibrante presencia de esta comunidad en Doral y la urgente necesidad de apoyo continuo.

"Necesitamos mucho apoyo", declaró, y destacó la importancia de la educación comunitaria para derribar barreras sensoriales y de comunicación.

Esfuerzo conjunto

Este avance se suma a los esfuerzos regionales por consolidar un entorno más empático y accesible para todos los residentes del sur de la Florida.

Diversas organizaciones y alcaldías de Miami-Dade realizan actividades similares cada mes de abril para derribar estigmas y educar a la sociedad sobre el respeto a la diversidad cognitiva.

Pineyro concluyó su participación con palabras de aliento y reiteró la disposición del gobierno de Doral para proveer más servicios.

"A los padres y a las familias les decimos: estamos con ustedes", manifestó el concejal, quien además agradeció a las corporaciones por abrir sus puertas y ofrecer espacios de crecimiento seguro a personas con esa condición.