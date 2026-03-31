martes 31  de  marzo 2026
ROBO MILLONARIO

Un arrestado y un prófugo tras millonario robo de iPhones en Doral

Un elaborado esquema en una instalación logística permitió sustraer 38 cajas con teléfonos de alta gama valorados en casi $2 millones; uno de los implicados fue detenido y otro continúa fugitivo

La mercancía sustraída, 1,800 iPhone 17 Pro Max, tiene un valor de $1,896,674.

La mercancía sustraída, 1,800 iPhone 17 Pro Max, tiene un valor de $1,896,674.

COLLAGE DIARIO LAS AMÉRICAS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL. – El Departamento de Policía del Doral (DPD) informó sobre un operativo policial que derivó en el arresto de un sospechoso y la búsqueda activa de un segundo implicado en el robo de casi dos millones de dólares en teléfonos iPhone ocurrido el pasado 17 de marzo en esa ciudad.

Según el reporte de arresto el caso, que permanece bajo investigación, involucra a Jeffery Moore, de 61 años, quien fue detenido, y a Robert Rashawn Soto, identificado como el otro presunto participante, quien continúa prófugo.

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De acuerdo con la investigación, ambos hombres llegaron a un centro de distribución de FedEx situado en la cuadra 10000 de la calle 21 del noroeste haciéndose pasar por empleados de una empresa de logística conocida como Union Logistics & Worldstar Nexgen, localizado en Medley, Florida. Utilizando identificaciones falsas, lograron acceder al lugar y retirar un total de 38 cajas que contenían teléfonos iPhone 17 Pro Max.

El valor de la mercancía sustraída asciende a $1,896,674, lo que convierte el incidente en uno de los robos de equipos electrónicos más significativos reportados recientemente en el sur de Florida.

Las pesquisas indican que los sospechosos cargaron las cajas en un camión de alquiler U-Haul de aproximadamente 20 pies. Sin embargo, durante la operación, el verdadero gerente de la compañía llegó al lugar, detectó la irregularidad y alertó a un empleado de FedEx para intentar detenerlos.

A pesar de la intervención, ambos lograron escapar del sitio.

Horas después, el camión, que había sido reportado por su matrícula, fue visto en Port Charlotte y Sarasota y finalmente localizado en horas de la noche en la autopista Interestatal 75, en dirección norte, cerca de Gainesville, a la altura del condado de Alachua, todo gracias a los AirTags de los celulares. La detención fue ejecutada por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en coordinación con agentes de la Oficina del Sheriff de ese condado

Moore, quien conducía el vehículo, fue arrestado en el lugar, mientras que un total de 1,800 dispositivos fue recuperado.

El detenido, residente en Carolina del Sur según la orden judicial, fue ingresado inicialmente en la cárcel del condado de Alachua y posteriormente trasladado a Miami-Dade donde compareció ante un juez, quien le impuso una fianza de $2.5 millones. Enfrenta cargos por hurto mayor, conspiración para cometer hurto mayor y participación en un esquema organizado para defraudar.

Entretanto, la policía de Doral mantiene activa la búsqueda de Robert Rashawn Soto y ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero, mientras profundiza en los detalles del caso. Cualquier persona con información puede comunicarse con esa agencia o con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade (Crime Stoppers) al 305-471-8477.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades intensifican la búsqueda del segundo implicado.

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