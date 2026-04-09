Abren campaña para recaudar fondos para las familias de los jóvenes fallecidos en Doral

CAPTURA DE PANTALLA DE IMÁGENES en GO FUND ME

La muerte de Alessia Tucci y Mateo Dávila ha dejado una profunda huella en Doral.

La comunidad de Doral atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte de los adolescentes Alessia Tucci, de 16 años, y Mateo Dávila, de 17 , quienes fallecieron el martes 7 de abril luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un poste y se incendiara.

Ante esta devastadora pérdida, vecinos y allegados han creado una campaña en GoFundMe con el propósito de recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo emocional a ambas familias.

ROBO MILLONARIO Un arrestado y un prófugo tras millonario robo de iPhones en Doral

SEGURIDAD PÚBLICA Sheriff de Miami-Dade recibe $5.25 millones para seguridad previo al Mundial FIFA 2026 y al G-20

Los organizadores hicieron un llamado solidario:

“Cualquier aporte, sin importar su monto, será de gran ayuda en este difícil momento. También agradecemos compartir la campaña para llegar a más personas que puedan colaborar.”

La comunidad ha respondido con muestras de cariño, acompañamiento y presencia constante desde que se conoció la noticia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DDCUS Basketball (@ddcusbasketball)

Quiénes eran Alessia y Mateo

Los dos jóvenes eran estudiantes de la Downtown Doral Charter Upper School y mantenían una relación desde hacía cuatro meses. Según relató el hermano de Mateo, eran inseparables y estaban muy felices juntos.

Mateo Dávila , de origen colombo-mexicano, era considerado una promesa del baloncesto. Se dirigía a un torneo en Mater Academy cuando ocurrió el accidente. Sus padres lo describieron como “un niño dulce y noble”. Su equipo de baloncesto publicó un emotivo mensaje: “Descansa en paz, nuestro querido jugador Mateo Dávila. Tú y tu familia siempre estarán en nuestros corazones.”

Alessia Tucci, italo-venezolana, fue recordada por su madre como “un ángel”. Amigos, compañeros y vecinos la describen como una joven alegre, cercana y querida por todos.

La noticia generó una ola de dolor entre estudiantes, docentes y familias de la zona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Downtown Doral Athletics (@ddcusathletics)

Detalles del accidente

El hecho ocurrió poco después de las 6:00 p.m. en la intersección de la 87 avenida del noroeste y la calle 54, en Doral.

De acuerdo con la información preliminar de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade:

Los jóvenes viajaban en un sedán Kia en dirección sur.

El conductor perdió el control del vehículo.

El auto salió de la vía e impactó contra un poste.

Tras el choque, el vehículo se incendió.

Unidades de Miami-Dade Fire Rescue confirmaron la muerte de ambos en el lugar.

Los detectives de homicidios de tráfico mantienen la investigación abierta para determinar las causas exactas del accidente.

Reacción de la escuela y apoyo emocional

La directora de las escuelas charter de Doral, Jeannette Acevedo-Isenberg, emitió un comunicado expresando el profundo luto de la institución:

“Toda nuestra comunidad está de luto por la inimaginable pérdida de dos de nuestros queridos estudiantes. Estos jóvenes dejaron una huella perdurable en todos aquellos que los conocieron, y su ausencia se sentirá profundamente.”

La escuela activó un plan de apoyo emocional, disponiendo consejeros especializados en duelo dentro del campus.

El servicio estará disponible de manera continua para estudiantes, docentes y personal.

Asimismo, se exhortó a los padres a mantener una comunicación abierta con sus hijos y a estar atentos a su bienestar emocional.

Vigilia y homenajes de la comunidad

El 8 de abril, decenas de estudiantes se reunieron espontáneamente para rendir homenaje a Alessia y Mateo.

Con flores en las manos, caminaron hasta el lugar del accidente y formaron un memorial improvisado.

“Agradecemos mucho su apoyo para difundir esta información y acompañar a las familias en este momento tan difícil.”

Autoridades locales expresan su pesar

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, manifestó su solidaridad: “Doral es una ciudad unida que se apoya en momentos difíciles. Nuestro corazón está con las familias, amigos y la comunidad escolar.”

El concejal Rafael Pineyro también expresó su tristeza: “Que Dios lo tenga en su gloria. Hoy, unidos como comunidad en oración.”

Un dolor compartido por toda la ciudad

La muerte de Alessia Tucci y Mateo Dávila ha dejado una profunda huella en Doral.

Sus compañeros, maestros, familiares y vecinos coinciden en que eran jóvenes llenos de sueños, energía y un futuro prometedor.

Hoy, la comunidad se une para honrar su memoria, acompañar a sus familias y ofrecer apoyo en medio de un dolor que ha tocado a todos.

FUENTE: REDACCIÓN